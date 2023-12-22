Валерий Филатов: «Советовал Кикнадзе купить Жиру»

Бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 2019 году железнодорожники могли купить нападающего сборной Франции Оливье Жиру.

— Как в 2019-м случилось ваше возвращение в «Локомотив»?

— Меня пригласил Василий Кикнадзе. За что ему большое спасибо. Мы где-то встретились, разговорились. Потом слышу: «Валера, пойдешь мне помогать?» — «С удовольствием!»

— С Кикнадзе у вас споры были?

— Споры — громко сказано. Но я советовал ему купить Жиру. В 2019-м он потерял место в составе «Челси», и француза начали предлагать разным клубам.

— Цена?

— Около 10 миллионов евро, зарплата — в районе четырех. Деньги у «Локомотива» тогда были. Я говорил: «Василий, если возьмем такого форварда, с нами никто не сможет конкурировать!»

— И что?

— Не рискнул. Жаль. Сейчас Жиру в «Милане», 37 лет — до сих пор забивает!