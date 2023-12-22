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Разговор по пятницам

Сегодня, 10:20

Валерий Филатов: «Не было такого, чтобы я поднял руку и проголосовал против Семина»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Филатов, Владимир Эштреков и Юрий Семин
Валерий Филатов, Владимир Эштреков и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 2020 году не голосовал за отставку главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

— Почему в мае 2020-го на заседании совета директоров вы проголосовали против Семина?

— С чего вы взяли?

— Писали, что решение об отставке Юрия Павловича принималось единогласно.

— Такого, чтобы я там поднял руку и проголосовал против Семина, не было. Да и не стоял так вопрос. Просто Кикнадзе с Мещеряковым захотели убрать Юру, вот и все.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов. Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
Юрий Семин
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