Валерий Филатов: «Не было такого, чтобы я поднял руку и проголосовал против Семина»

Сегодня, 10:20
Бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что в 2020 году не голосовал за отставку главного тренера железнодорожников Юрия Семина.
— Почему в мае 2020-го на заседании совета директоров вы проголосовали против Семина?
— С чего вы взяли?
— Писали, что решение об отставке Юрия Павловича принималось единогласно.
— Такого, чтобы я там поднял руку и проголосовал против Семина, не было. Да и не стоял так вопрос. Просто Кикнадзе с Мещеряковым захотели убрать Юру, вот и все.