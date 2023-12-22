Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как приобрел в «Ростсельмаше» полузащитника Дмитрия Лоськова.

— Наверное, в 90-е за игроков наличными расплачивались?

— Естественно. Тогда это было в порядке вещей. Помню, покупали в «Ростсельмаше» Лоськова. Декабрь 1996-го, за Димку просили сумасшедшие деньги. Мы долго торговались, в конце концов сошлись на 800 тысячах долларов. Ростовские до последнего не верили, что я столько дам. Наличными!

— Набили дипломат купюрами и отправились к берегам Дона?

— Еще чего! Эти товарищи сами ко мне приехали.

— И вы из знаменитого сейфа достали 800 тысяч?

— Ага. Гости под большим впечатлением были. С Лоськовым, кстати, первый год пришлось помучиться. Он и не режимил, и в обороне не отрабатывал. Хотел играть на чистых мячах — как в «Ростсельмаше». Но Семин нашел к Димке подход, перевоспитал.