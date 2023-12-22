Валерий Филатов: «Меня шокировал уход Игнашевича. До сих пор не могу понять, почему он так поступил»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уходил из команды защитник Сергей Игнашевич.

— В том «Локомотиве» были знаковые фигуры — Чугайнов, Овчинников. Почему не стали удерживать ни того ни другого?

— Честно? К тому времени я немножко избаловался. Эйфория охватила — особенно после чемпионства. Из-за этого и Игнашевича потеряли. Вот как можно было допустить, чтобы такой футболист ушел бесплатно, да еще к главному конкуренту?!

— В самом деле.

— В 2002-м мы впервые взяли золото. Кому-то сразу повысили зарплату. Кто-то получил машину, кто-то квартиру. Измайлову дали «трешку» в Крылатском, возле дома Ельцина... А Игнашевичу — ничего.

— Но почему?

— Моя вина. Упустил этот момент. Надо было трезво взглянуть на происходящее, как-то поощрить Сергея. А с учетом того, что контракт у него заканчивался, — заранее договориться о продлении. Я же думал, что всё под контролем. Игнашевич никуда не рвется, ни о чем не просит — ну и слава богу.

— Какая беспечность.

— Вот-вот. Будь я повнимательнее к таким вещам — возможно, Игнашевич всю карьеру в «Локомотиве» бы провел.

— Вы полагаете? Нам он говорил, что в ЦСКА ему предложили в семь раз больше, чем в «Локо». И добавил: «Перед последней игрой сезона с «Арсеналом» в Лиге чемпионов Семин попробовал переубедить. Но я сказал, что пути назад нет — уже дал слово Гинеру».

— Да и я бы мог поднять Игнашевичу зарплату! Получал бы не меньше, чем в ЦСКА! Если бы знал о его переговорах с Гинером, сделал бы все, чтобы сохранить такого игрока.

— Вы были в шоке, когда Овчинников перешел в «Динамо»?

— Нет. Шокировал меня уход Игнашевича. До сих пор не могу понять, почему он так поступил. По-тихому, просто поставив перед фактом, когда уже ничего нельзя было сделать. Думаю, сработали подводные течения.