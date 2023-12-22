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Разговор по пятницам

Сегодня, 11:50

Филатов — о том, почему Измайлов не перешел в «Арсенал»: «Заломили то ли 10 миллионов долларов, то ли 12»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Марат Измайлов
Марат Измайлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о несостоявшихся переходах в лондонский «Арсенал» защитника Малхаза Асатиани и полузащитника Марата Измайлова.

— «Арсенал» действительно хотел купить Асатиани и Измайлова?

— Да. Об интересе к Асатиани со стороны англичан узнал от Зураба Хиникадзе, который тогда был президентом кутаисского «Торпедо». Это родной клуб Малхаза, оттуда в «Локомотив» перешел. Зураб и в Москве продолжал опекать парня. Когда рассказал, что «Арсенал» готовит официальное предложение, меня перемкнуло: «Не надо, давай подождем...»

— «Перемкнуло»?

— Ну конечно! На Асатиани держался центр обороны, не хотелось терять такого игрока. Вот и не стал продавать. Это моя ошибка. Я перед Малхазом виноват. Даже с точки зрения имиджа нужно было отпустить в «Арсенал» и его, и Измайлова. Какая реклама была бы «Локомотиву»!

— А почему Марат до «Арсенала» не доехал?

— В Лондон на встречу с Венгером явилась целая делегация — мы с Семиным, агенты, еще кто-то. Арсен сначала от этого прифигел, затем от цены. Заломили то ли 10 миллионов долларов, то ли 12.

— Сколько предлагал Венгер?

— Шесть. Будь я поумнее, сразу бы согласился. Сейчас уже понимаю: если европейский топ-клуб хочет приобрести футболиста из России, не пытайся его удержать. Наоборот, пулей оформляй сделку. Отпускай со словами: «Забирайте скорее, я вас еще на прощание в задницу поцелую».

— Даже так?

— Во-первых, нельзя ломать судьбу игроку, который получает шанс выйти на новый уровень. Во-вторых, если переход срывается, у человека пропадает мотивация.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов. Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

Малхаз Асатиани
Марат Измайлов
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
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