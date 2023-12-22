Валерий Филатов — об инсульте: «Сейчас все выглядит не так страшно, как раньше. Меняли сердечный клапан»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем самочувствии после инсульта и операции на сердце.

— Вы перенесли операцию на сердце. Что за ощущения?

— Сейчас все выглядит не так страшно, как раньше. Меняли сердечный клапан. Как врачи это делают — просто фантастика! Через бедренную артерию вводят тонюсенькую штуку вроде иголочки. На конце — воздушный мешок. Подгоняют к клапану. Протыкают. Мешок взрывается — и клапан выпрямляется.

— Это в московской клинике?

— Да. Прежде в таких случаях пилили грудь, оперировали на открытом сердце. А теперь — через прокол в бедре.

— Раз потом очутились в реанимации, что-то пошло не так?

— Нет-нет, все нормально. Просто после операции возможно отторжение. Как-никак инородное тело загоняют. Поэтому кладут в реанимацию — если вдруг шухер, чтобы успели откачать.

— Сколько пролежали?

— Неделю. Вот это самое паскудное — лежать на заднице, не шевелиться!

— Ох, сочувствуем.

— Прошло и прошло. Выписался из больницы — на следующий день был уже на работе.

— В декабре прошлого года инсульт пережили.

— Утром проснулся, пошел в туалет. Извините за выражение, ********* так, что подлетел в воздух! Как будто лопатой дали по лицу. До этого момента все помню. Потом отключился. Когда пришел в себя, попытался подняться и не смог. Левая рука отнялась сразу. Хорошо, жена была дома. Вызвала неотложку. Вот те ребята — молодцы. Два тромба успели локализовать прямо в машине.

— Долго восстанавливались?

— До сих пор речь не очень. Рука плоховато работает. Но это мелочи. Я в больнице такого насмотрелся! Ребята, проверяйтесь полностью! Причем всё — башку, сердце, сосуды. Не ждите, когда прижмет. Ко мне в желудок заглянули — удалили восемь полипов. Они совершенно не беспокоили. Но если бы их вовремя не убрали, могли перерасти в рак.

— Говорите — «насмотрелись». На людей после тяжелых инсультов?

— Ну да. Я ж в институте мозга оказался. Часто после инсульта ты уже не человек. Овощ! Тебя переворачивают, сам ничего делать не можешь. Хоть голова чуть-чуть соображает. Многие до конца жизни остаются парализованными. Под себя ходят. Так что мне еще повезло.