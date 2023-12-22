Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Разговор по пятницам
Все интервью
Главная
Разговор по пятницам

Сегодня, 09:35

Валерий Филатов — об инсульте: «Сейчас все выглядит не так страшно, как раньше. Меняли сердечный клапан»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Филатов
Валерий Филатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем самочувствии после инсульта и операции на сердце.

— Вы перенесли операцию на сердце. Что за ощущения?

— Сейчас все выглядит не так страшно, как раньше. Меняли сердечный клапан. Как врачи это делают — просто фантастика! Через бедренную артерию вводят тонюсенькую штуку вроде иголочки. На конце — воздушный мешок. Подгоняют к клапану. Протыкают. Мешок взрывается — и клапан выпрямляется.

— Это в московской клинике?

— Да. Прежде в таких случаях пилили грудь, оперировали на открытом сердце. А теперь — через прокол в бедре.

— Раз потом очутились в реанимации, что-то пошло не так?

— Нет-нет, все нормально. Просто после операции возможно отторжение. Как-никак инородное тело загоняют. Поэтому кладут в реанимацию — если вдруг шухер, чтобы успели откачать.

— Сколько пролежали?

— Неделю. Вот это самое паскудное — лежать на заднице, не шевелиться!

— Ох, сочувствуем.

— Прошло и прошло. Выписался из больницы — на следующий день был уже на работе.

— В декабре прошлого года инсульт пережили.

— Утром проснулся, пошел в туалет. Извините за выражение, ********* так, что подлетел в воздух! Как будто лопатой дали по лицу. До этого момента все помню. Потом отключился. Когда пришел в себя, попытался подняться и не смог. Левая рука отнялась сразу. Хорошо, жена была дома. Вызвала неотложку. Вот те ребята — молодцы. Два тромба успели локализовать прямо в машине.

— Долго восстанавливались?

— До сих пор речь не очень. Рука плоховато работает. Но это мелочи. Я в больнице такого насмотрелся! Ребята, проверяйтесь полностью! Причем всё — башку, сердце, сосуды. Не ждите, когда прижмет. Ко мне в желудок заглянули — удалили восемь полипов. Они совершенно не беспокоили. Но если бы их вовремя не убрали, могли перерасти в рак.

— Говорите — «насмотрелись». На людей после тяжелых инсультов?

— Ну да. Я ж в институте мозга оказался. Часто после инсульта ты уже не человек. Овощ! Тебя переворачивают, сам ничего делать не можешь. Хоть голова чуть-чуть соображает. Многие до конца жизни остаются парализованными. Под себя ходят. Так что мне еще повезло.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов. Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

Валерий Филатов
0
Читайте также
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги незаконными
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
«Флорида» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Мирошниченко — в тройке с Кузнецовым
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Валерий Филатов — о Семине: «Да если бы не сборная, может, мы до сих пор бы вместе работали!»