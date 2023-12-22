Валерий Филатов: «Липатов дул в уши Якунину, преследуя свои интересы. Наплел про меня бог знает что»

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в 2006 году.

— В декабре 2006-го вас внезапно отправили в отставку и президентом «Локомотива» назначили Семина. Чья идея?

— Липатова, который тогда же занял пост председателя совета директоров. Это он убедил Якунина, что меня надо выпроводить, тренером поставить Бышовца, а президентом — Семина.

— Юрий Павлович сразу согласился?

— Конечно. Для него «Локомотив» — дом родной. Другое дело, Юра не предполагал, что окажется свадебным генералом. Он же ничего не решал. Вот если бы там не было Липатова, может, Семин до сих пор оставался бы президентом клуба. Липатов дул в уши Якунину, преследуя свои интересы. Ну и накрутил, наплел про меня бог знает что. Интриган!

— Откуда он в вашей жизни возник?

— Мы искали дополнительные источники финансирования, обращались к разным структурам, связанным с РЖД. Липатов, возглавлявший «Транстелеком», согласился помочь. Так эта компания стала одним из спонсоров «Локомотива».

— Как же вы не раскусили этого деятеля?

— На первых порах все было нормально. Казалось — адекватный человек, помогает, никуда не лезет. Я видел в Липатове союзника и вплоть до последнего заседания совета директоров ни о чем не подозревал. Хотя...

— Что?

— Сейчас вспоминаю — а звоночек-то был! Как-то в районе трех вокзалов заезжаю в отель, где на первом этаже китайский ресторан. Смотрю — за столиком Липатов и защитник Спахич. Думаю — чего вдруг? Потом выяснилось, что Липатов потихоньку выдергивал игроков, прощупывал обстановку в команде. Уже тогда я должен был насторожиться. Но не придал значения.

— Как вас увольняли?

— Когда шел на совет директоров, даже в мыслях не было, что меня могут убрать. Такого развития событий ничто не предвещало. Наоборот, сам хотел наехать на руководителей РЖД, которые в том сезоне выделяли «Локомотиву» мало денег. И тут... Как топором по башке!

— С Липатовым позже виделись?

— Один раз. Через пару недель после увольнения я полетел отдыхать в Эмираты, и мы столкнулись на пляже. Он сам ко мне подошел. Сказал: «Валера, извини. Но я в этом участия не принимал».

— Верите?

— Конечно, нет! Ответил: «Бог тебе судья».

— Расставшись с «Транстелекомом» и «Локомотивом», он вошел в совет директоров одного банка. Когда тот обанкротился, Липатова обвинили в хищении денег и арестовали.

— Да, я слышал, что он немножко отсидел. Других подробностей не знаю.