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Разговор по пятницам

Сегодня, 10:50

Филатов: «Перед матчем в Казани сказал Петтаю: «Даю тебе 200 тысяч рублей. Подсуживать нам не надо. Суди как есть»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Филатов
Валерий Филатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах в 2005 году железнодорожники проиграли в Казани «Рубину» (1:3) и потеряли из-за тяжелой травмы форварда Дмитрия Сычева.

— Стартанули при Эштрекове лихо. Взлетели на первое место, 16 туров лидировали. Да, забивали маловато, зато почти не пропускали. Могли чемпионами стать, если бы не эта Казань! Она нас просто убила!

— Вы о поражении? Или о травме Сычева?

— Да черт с ним, с поражением! К сожалению, поздно до меня дошла информация, что в Казани «Локомотив» могут хлопнуть. Перед матчем я даже сказал Петтаю, главному арбитру: «Даю тебе 200 тысяч рублей. Подсуживать нам не надо. Суди как есть».

— Взял деньги?

— Нет. Мне все стало ясно. А на последних минутах вратарь «Рубина» Харчик еще и Сычева сломал. «Кресты». Без Димки атака вообще расклеилась, никак не могли забить. В итоге проиграли «Рапиду», не попали в Лигу чемпионов, а потом и золото упустили.

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов. Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

Дмитрий Сычев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Валерий Филатов
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