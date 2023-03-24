Яровинский: «На первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину»

Сегодня, 07:15
Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», прокомментировал переход украинского полузащитника Михаила Мудрика в «Челси».
— На днях мелькнула информация, что «ПСЖ» летом готов выкупить Хвичу за 180 миллионов евро. Объективная его цена на данный момент?
— Миллионов 60-70. Ну, 80. Не больше.
— Всего?! Да «Челси» за Мудрика отвалил сто!
— Это не показатель. Думаю, на первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину. Был бы парень гражданином другой страны, «Челси» заплатил бы намного меньше.
22-летний Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023-го за 70 миллионов евро.