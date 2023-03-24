0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Разговор по пятницам
Все интервью
Главная
Разговор по пятницам

Сегодня, 07:00

Яровинский — о Хвиче: «Его невозможно испортить славой, бабками»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-полузащитнике казанского клуба Хвиче Кварацхелии, который с этого сезона выступает за «Наполи».

— Хвича уходил из «Рубина» не так, как Уремович?

— Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее.

— Слуцкий говорил, в Грузии били окна Кварацхелии-старшему, машину спалили.

— Да, все было. Когда сожгли автомобиль, Хвича пришел и честно об этом рассказал.

— Случай с Хвичей, который вспомните спустя десятки лет?

— Первый сбор с «Рубином». Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу — и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

— Люди из «Шахтера» вспоминают: Генрих Мхитарян в те времена был тихий и замкнутый. Сидел на базе. Каким был Хвича у вас?

— Когда он с мячом — это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.

— Режимистый?

— Да. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками.

22-летний грузинский футболист в текущем сезоне провел 30 матчей за «Наполи», забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер. Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер"
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
1
0
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яровинский: «Уремович сбежал накануне матча с ЦСКА»

Яровинский: «На первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину»