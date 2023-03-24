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Разговор по пятницам

Сегодня, 07:30

Яровинский — о переходе Макарова в «Динамо»: «Сразу решили, что меньше чем за 9 миллионов евро его не отпустим»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Денис Макаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода полузащитника Дениса Макарова из казанского клуба в московское «Динамо».

— Как вам удалось продать в «Динамо» Макарова за девять миллионов евро?

— Тут с самого начала четко сработали все — генеральный директор «Рубина», спортивный и главный тренер. Когда из «Нефтехимика» брали парня, его не рассматривали для Казани как знаковую фигуру. Но Денис быстро прогрессировал и через полтора года на пике интереса к игроку был продан за приличные деньги.

— Вы просили за Макарова девять миллионов, а про себя думали: «Заплатят шесть — уже хорошо»?

— Нет! Мы сразу решили, что меньше чем за девять его не отпустим. На тот момент — адекватная цена. Рыночная. К тому же «Динамо» очень хотело приобрести молодого атакующего полузащитника с российским паспортом.

— Сегодня за Макарова больше четырех миллионов не дадут.

— Да и четыре уже вряд ли заплатят. Игрок-то качественный, в «Динамо» себя еще проявит. Но ситуация изменилась. Смягчили лимит на легионеров, а главное, рынок просел. У наших клубов в принципе стало меньше денег. Вспомните последние трансферные окна — все скудненько, громких покупок нет.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер. Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер"
Денис Макаров
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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