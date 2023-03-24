Яровинский — о переходе Макарова в «Динамо»: «Сразу решили, что меньше чем за 9 миллионов евро его не отпустим»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», приоткрыл подробности перехода полузащитника Дениса Макарова из казанского клуба в московское «Динамо».

— Как вам удалось продать в «Динамо» Макарова за девять миллионов евро?

— Тут с самого начала четко сработали все — генеральный директор «Рубина», спортивный и главный тренер. Когда из «Нефтехимика» брали парня, его не рассматривали для Казани как знаковую фигуру. Но Денис быстро прогрессировал и через полтора года на пике интереса к игроку был продан за приличные деньги.

— Вы просили за Макарова девять миллионов, а про себя думали: «Заплатят шесть — уже хорошо»?

— Нет! Мы сразу решили, что меньше чем за девять его не отпустим. На тот момент — адекватная цена. Рыночная. К тому же «Динамо» очень хотело приобрести молодого атакующего полузащитника с российским паспортом.

— Сегодня за Макарова больше четырех миллионов не дадут.

— Да и четыре уже вряд ли заплатят. Игрок-то качественный, в «Динамо» себя еще проявит. Но ситуация изменилась. Смягчили лимит на легионеров, а главное, рынок просел. У наших клубов в принципе стало меньше денег. Вспомните последние трансферные окна — все скудненько, громких покупок нет.