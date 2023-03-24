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Разговор по пятницам

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Яровинский — о Слуцком: «Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор!»

Александр Кружков
Обозреватель
Олег Яровинский и Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о бывшем тренере армейцев и казанского клуба Леониде Слуцком.

— Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора?

— На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу. Не забывайте — это хорошо монетизируется!

— В самом деле?

— Разумеется. В Волгограде Слуцкий содержит школу, построил стадион. Надо уважать, что у него все получается! А не говорить, что стал каким-то «аниматором», «веселит народ»... Между прочим, комедийные роли — самые сложные. Знаете, как тяжело демонстрировать перед камерой чувство юмора?

— Догадываемся.

— Большинство людей в такой момент теряются. А Слуцкий в порядке. Уровень самоиронии высочайший. Причем футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит. Он очень жесткий в работе! Скорее диктатор!

Последним клубом 51-летнего Слуцкого был «Рубин». Российский специалист покинул клуб в ноябре 2022 года.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер. Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер"
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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