Александр Маньяков: «Соболев сказал, что я его обманул на подъемные. Он ошибается»

Разговор по пятницам.

Клиенты у агента Маньякова такие, что в «Разговоре по пятницам» мог появиться уже давно. Но на этот раз судьба решила за нас. Оказавшись в одной поездке, сели вечером в баре. Наговорились за три часа обо всем и обо всех.

На виду бывший его игрок Александр Соболев. Популярен сегодняшний клиент номер один, капитан «Динамо» Даниил Фомин. Впрочем, рассказы о Вадиме Евсееве, Дмитрии Аленичеве и Игоре Смольникове мы тоже выслушали с радостью.

Аленичев

— Суперагента Константина Сарсания все время тянуло тренировать. Вам тоже хочется работать в клубе?

— Так я уже работал. Не на официальной должности, но был в Красноярске, когда «Енисей» выходил в РПЛ. Помогал Диме Аленичеву. До этого были с ним в «Арсенале», где я занимал пост спортивного директора.

— Наверху не закрепился ни один из двух клубов.

— Да, выступили неудачно. Но я считаю, свою работу делал хорошо. Из того же «Енисея» игроки до сих пор востребованы. Самая громкая фамилия — Соболев...

— Если вернетесь в клуб — на какие грабли теперь точно не наступите?

— Ребята, ну какие «грабли»... Скажите: что легче — работать с трансферным бюджетом или вообще без него?

— Ну вы и спросили. Ясно же.

— Вот! В «Енисее» была возможность сделать хорошие зарплаты, а в «Арсенале» — нет.

— Что такое — «хорошая зарплата»?

— В Туле два-три игрока получали по 20 тысяч евро. Это были самые высокооплачиваемые. На тот момент считалось мало — даже в средних командах РПЛ зарабатывали по 30-40 тысяч.

— Кто был высокооплачиваемым в том «Арсенале»?

— Ян Муха, вратарь сборной Словакии. Младен Кашчелан. Анри Хагуш.

— В «Енисее» зарплаты были больше?

— Значительно! 50 тысяч евро не получал никто — но приближались к этой цифре несколько человек... Да, пожалуй, есть ошибка, которую не повторю.

— Так-так.

— Приложу все усилия, чтобы не было раскола у менеджмента с тренерским штабом. Как только чувствуешь, что кто-то тянет одеяло на себя — надо уходить. Не вариться в этой каше.

— В «Арсенале» и «Енисее» с этим столкнулись?

— В Туле было не так ярко выражено, а в Красноярске прямо по максимуму. Противостояние Дениса Рубцова, генерального директора, и Аленичева, главного тренера. В какой-то момент поняли — гребем в разные стороны. Доходило до карикатурных вещей. Как в журнале «Мурзилка».

— Вы оказались меж двух огней?

— Нет. Я всегда был вместе с Аленичевым, но и с Рубцовым поддерживал профессиональные отношения. К сожалению, примирить его с Димой не удалось.

— Вы же агент Аленичева?

— Если в Тулу меня Дима приглашал, то в «Енисей» уже я его привел как агент.

— Хоть раз между вами недопонимание случалось?

— Нет. В Красноярске Дима с Егором Титовым, его ассистентом, меня подкалывали. Увидят в коридоре: «О, к Денису Анатольевичу идешь? Или уже пообщались?» Вот такие шуточки. Егора я вообще знаю с детства.

— Откуда?

— Он играл за «Спартак», я с Вадимом Евсеевым — за «Локомотив». Мы же ровесники. Как-то меня персонально против Егора поставили. Тренер Александр Геворгизов сказал: «Пусть тебя на поле не будет — но и Титов чтобы исчез...»

— Удалось?

— Да вы что? Того Титова никто удержать не мог. В 14 лет я и против Андрея Шевченко играл.

— Где?

— 1991-й, финальная пулька юношеского чемпионата СССР. Шевченко два забил, киевляне нас 4:1 хлопнули. Что и говорить, они тогда выделялись — высоченные, крепкие, как на подбор. Одеты с иголочки, в фирменных динамовских костюмах. Мы смотрели, разинув рты. В «Локомотиве» с экипировкой было туго, нам выдавали одну майку в год. Разок постираешь — белая полоса на груди окрашивается в бледно-розовый цвет. Так и бегали в линялой по полю...

— В прошлом году мы испытали шок, узнав, что Титов дедом стал. В 45 лет!

— Невозможно поверить! На юбилее Аленичева я сидел как раз рядом с Егором и его женой Вероникой. Оба в шикарной форме. Подтянутые, моложавые, огонек в глазах. Говорю Егору: «Ну, какой из тебя дедушка?!» Перевожу взгляд на Веронику: «И какая ты бабушка?!» Смеются...

— Как полагаете, будет Титов работать главным тренером?

— Вряд ли.

— Почему?

— Ему это не очень интересно. Не нравится и не хочется. После «Енисея» у Аленичева было хорошее предложение из провинциальной команды — но ехать надо было одному. Спросили: «Готов без Егора?» — «Нет».

— Кто-то из футболистов говорил, мол, в Красноярске Аленичев с Титовым поддатыми выходили на тренировки.

— Ерунда. Никогда они себе такого не позволяли.

— Рады слышать. Вклад Аленичева в спартаковское чемпионство действительно велик?

— Две трети футболистов чемпионского состава привел Дима! Мало кто знает — в какой-то момент был выбор: брать Фернандо, Диарра или кого-то третьего. Не помню фамилию. Дима сказал: «Никого не надо, везите Фернандо!» И сколько он принес золотых очков?

— Чего же не хватает Аленичеву, чтобы быть на виду как тренер?

— Мне тяжело говорить о друзьях что-то критическое.

— Не мягковат он?

— Вот этого точно нет. Может показать характер, зубы.

— Доверчивый?

— Наоборот. Жизнь научила — выборочно относится к знакомствам. Мало кого к себе подпускает. Сколько я Диме внушал — надо светиться, побольше давать интервью. Года полтора назад убедил. Теперь и соцсети ведет, и амбассадор Кубка России.

— Что вы вручили Аленичеву на 50-летие?

— Конверт. Дима обиделся. Сказал: «Еще раз такое подаришь — вычеркну тебя из телефонной книжки!» — «А что тебе дарить? У тебя все есть!» Ничего, говорит, не надо. Главное — сам приходи. Я тогда из Ярославля мчался, едва успел.

Дмитрий Аленичев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Смольников

— Самый удивительный подарок в футбольном мире?

— Смольников отмечал 30-летие. Жена Катя всех собравшихся сразила подарком. Игорь любит русский рэп. Вдруг выходит Гуф!

— Жена заказала?

— Да. Тайком. Игорь был поражен, расчувствовался. Я еще не знал, кто такой Гуф. Сейчас-то понимаю масштаб явления.

— Обошелся в миллионы рублей?

— Не дешевый, это понятно. Но тогда у Гуфа был спад между двумя всплесками.

— В музыке вы со Смольниковым едва ли совпадете.

— Почему? Помню, он давал мне свою «пятерку» BMW, я на ней с большим удовольствием гонял под музыку Смольникова. Нашел диски в бардачке. Там 50 Cent, Гуф... Приучил меня к рэпу!

— Ну и ну.

— С Игорем всегда были очень близкие отношения. Мы не «менеджер» и «игрок». Как братья! С 14 лет его вел. Дома у меня бывал, моя жена кормила Игоря, его родители ко мне в гости приезжали...

— Они так и живут в Каменске-Уральском?

— Да.

— Простые работяги?

— Проще некуда!

— Кажется, в ваших деловых отношениях со Смольниковым процент закладывался минимальный?

— Вообще никакого процента не было!

— Но он же вам что-то платил при переходах?

— Один раз — в «Локомотиве» много лет назад. Те комиссионные, которые я получал от клубов, мы делили пополам. С зарплаты у него ничего не брал.

— Смольников — это что за характер?

— Невероятно упертый. Прямо бычара такой. Хороший друг. Надежный.

— Пример?

— Карьера у него великолепная. Супруга — яркая женщина. Занималась в Питере благотворительностью. Но вот никто к нему со стороны не прилип!

— Вы о чем?

— Его друзья — все те же. С кем-то жил в интернате «Локомотива», с кем-то подружился в «Торпедо» давным-давно. В Питере сблизился с Файзулиным и Шатовым.

— Со стороны Смольников кажется угрюмым.

— Как вам сказать... Может развеселиться. Но обычно на серьезных щах.

— Говорите — надежный друг. Есть история на эту тему?

— Да. Сразу поймете его суть. Игорь в сборной, я приезжаю проведать. Сидим, болтаем. Неожиданно сообщает: «Сань, мне тут друг детства звонил. Просил взаймы. «Ты дал?» — «Дал» — «Но понимаешь, что он не вернет?» — «Понимаю».

— Зачем давал?

— Вот и я говорю: «Зачем?!» У Смольникова миллион звонков на одну тему — «одолжи».

— Что ответил?

— «Я его помню как хорошего парня. Ну и перевел». Ясное дело, тот ничего не вернул.

— Много дал?

— Не миллион. Но для мужика из Каменска-Уральского — наверное, две зарплаты.

— Самая большая сумма, которую не вернули вам?

— Сейчас вот один должен около полумиллиона рублей. Может, больше.

— Тоже друг детства?

— Конечно.

— Знали, что не вернет?

— Нет. Думал, отдаст. Нас слишком многое связывало. Я крестный его сыновей. Один раз спросил — он ответил: «Мне перед тобой стыдно, но денег нет». Больше его не беспокою.

— Это не Олег Малежик, когда-то работавший в вашем агентстве?

— Вы сами догадались.

— Катя Смольникова — во всех смыслах интересная девушка. Помните, как впервые о ней услышали?

— Даже помню, где это было. Мы ехали по набережной Яузы в Мытищи какие-то бумаги оформлять. Проезжали рядом с академией «Спартака». Вдруг звонок, Игорь берет трубку — и нежно разговаривает. Потом спрашиваю — это кто? «Да познакомился с девочкой...» — «Ну и как?» — «Такая... Нормальная».

— Катя из Москвы?

— Нет. Волгоградская.

— Она до сих пор проводит аукционы с женой Шатова?

— Нет, закончилась эта тема. Сейчас открыла производство спортивной одежды в Питере.

Игорь Смольников и Александр Маньяков. из архива Александра Маньякова

Дед

— Почему-то нам кажется, Смольников жалеет об уходе из «Зенита».

— Спрашивайте у Игоря. Но в «Краснодаре» он точно реанимировал карьеру. Семак-то его в составе уже не видел. А у Мусаева отыграл всю Лигу чемпионов, в 32 года вернулся в сборную.

— Если все было так здорово — что ж Игорь из «Краснодара» ушел?

— Сам захотел. Смольников очень привязан к семье. Дети с супругой в Питере, он в Краснодаре... Думаю, это главное.

— Стоило ради этого переходить в Тулу?

— Тула — совсем другая логистика. Семья часто в Москве бывала.

— Не покинул бы он «Зенит» — мог бы до сих пор оставаться там «игроком ротации»?

— Едва ли. Смольников — очень амбициозный. Он бы не выдержал, что-то взорвалось бы.

— Он не такой, как Рахимич — который тихо состарился на лавке ЦСКА?

— Абсолютно! Все время мне говорил: «Ты почему в меня не веришь?!» Отвечал: «Что значит — не веришь? Есть же реалии, тебе достаточно лет для футбола!» — «Да я на любом тесте молодого за Можай загоню... Могу играть на высоком уровне!»

— Тест — это объективно.

— По тестам Игорь действительно один из лучших! Но руководители клубов смотрят в паспорт. Там написано — 34 года. Хотя Смольников в смысле отношения к своему здоровью — уникум. Работает с одним из лучших европейских специалистов по физподготовке.

— Это кто ж такой?

— Андрия Милутинович. Персональный тренер Модрича, Коларова... Сейчас «Динамо» его рекрутировало.

— Где пересеклись?

— С ним кто-то из футболистов «Зенита» сотрудничал. Кажется, Тимощук. Смольников через него вышел — и Милутинович уже давно Игоря ведет.

— Сколько стоит час такого тренера?

— Он недешевый, это ясно. Но у Игоря сезонный абонемент. Предполагаю, обходится в несколько десятков тысяч евро за год.

— Ничего себе.

— А вы думали? Тебе расписывают и программы дополнительных тренировок, и питание. Поэтому Игорь в таком порядке.

— Еще у кого-то из футболистов в России есть персональный тренер по физподготовке?

— Например, у Кашчелана. Он вообще суперпрофессионал. Когда Младен оказался в Туле, там была довольно странная команда. «Сбитые летчики» вроде Жени Савина, которого подобрал Аленичев. По Савину у меня своя история.

— О нем еще поговорим. С Кашчеланом-то что?

— В «Арсенале» были такие, как Савин, или просто ненужные в премьер-лиге. Кого-то надо было реанимировать, как Серегу Кузнецова. Помните его?

— В «Локомотиве» мелькнул.

— Да. Классный парень, талантливый! Словом, никто в Туле слаще морковки ничего не ел. А Младен привез с собой какие-то ролики, резинки... У нас в РПЛ такого не было — куда там «Арсеналу»!

— Черногорца на смех подняли?

— Кто поглупее — тот посмеивался. Эти быстро закончили. А кто-то потянулся за Младеном — Саня Кутьин, Андрей Лях... Кашчелан привнес в «Арсенал» долю европейского профессионализма. Ребята присмотрелись — он и питается как-то по-своему. Постоянно с водой ходит. Говорит: «Мне надо выпивать за день столько-то». Не хочет — а отхлебывает. За час до тренировки — уже в зале, выполняет определенный комплекс упражнений. Сейчас все это норма, а тогда никто не делал!

— Смольников такой же?

— Да. У него и питание, и режим сна. Так набил руку, что калории высчитывать не нужно. Все знает. Игорь всегда был профессионалом. В школе «Локомотива» его команда 1988 года рождения считалась одной из лучших в Москве. Но если пацаны шли в автоматы играть, то Смольников — никогда. При этом не паинька. Духовитый уральский парень. Надо кому-то в репу дать — он даст! Его уже тогда Дедом прозвали.

Игорь Смольников. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Манчини

— У вас есть ответ на вопрос — что в Смольникове так не нравилось Манчини?

— А у кого из русских сложились отношения с Манчини? И Дзюба ушел, и Шатов. Всех лидеров раздевалки зачистил! Помню, сидим в Питере с Олегом и Игорем. Обсуждаем эту ситуацию. Говорю Шатову: «Тебе нельзя уходить ни в какой московский клуб. Захочешь вернуться в Питер — будешь изгоем. Рекомендую, поговори со своими агентами — пусть прощупают насчет «Краснодара». Идеальный вариант!» Так и поступил. А Смольникову я советовал другое.

— Что?

— Сказал: «Надо либо уходить с концами, потому что интерес к тебе будет у многих команд, включая московские. Либо — терпи! Не вступай в конфронтацию с Манчини. Скорее всего, он вас, лидеров раздевалки, просто провоцирует».

— Что Смольников?

— Подумал — и произнес: «Я хочу с ним поговорить».

— Состоялась беседа?

— Да. Манчини ему сказал: «Игорь, работай». И все. С тех пор стабильно играл в основе.

— Может, и Шатову стоило подойти?

— Олег попытался — итальянец только фыркнул, разговаривать не стал.

Роберто Манчини. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Что-то про Манчини как про тренера Смольников говорил?

— Не особо. Больше про Виллаш-Боаша. Тот ему нравился! Спаллетти тоже многому научил. Мне запомнилась фраза: «Как правильно открываться...» Да и Зырянов как-то сказал про Спаллетти: «Это самый сильный тренер, с которым я работал».

— В звездные времена Смольникова от вас пытались увести?

— Еще как!

— Расскажите.

— Долгое время у нас с Игорем вообще не было никакого контракта. Однажды говорит — вышли на него англичане из агентства, которое представляет интересы Бэйла. Stellar Group.

— Это уровень.

— Они действительно крутые. Приехал в Россию парень, зовут Хуан. Пожелал встретиться с Игорем. Тот набрал мне: «Можешь поприсутствовать?»

— И?

- Хуан говорит: «Мы хотим подписать с Игорем долгосрочный агентский договор, чтобы увезти в Англию». Смольников смотрит на меня. Отвечаю — так дай ребятам авторизацию, пусть занимаются в летнее трансферное окно. Хуан усмехается: «Не годится. Вы это используете в своих целях».

— Как рычаг?

— Ну да. Мне даже смешно стало: а куда круче «Зенита"-то? Контракт у Игоря еще на три года, выкуп прописан. Хуан мрачнеет: «Мы все это проходили. Либо так, либо никак». Я поворачиваюсь к Смольникову: «Игорь, они сто процентов разводят...»

— Разводят на что?

— Ты подмахнул бумаги — и все, в их обойме. Выстрелишь? Отлично! Нет? Ну и ладно.

— Чем дело кончилось?

— Давай, говорю, так. Подписываем, но красиво. Никакого отношения к России не имеете. Вы работаете по остальному миру. Хуан сразу: «Нет!» — «Почему? В России-то вы мне зачем? Чем способны помочь в переговорах? Мы и без вас разберемся!» Парень ни в какую. Ну и заглохло. Смольникову я сказал: «Решать тебе — но мне кажется, это чистой воды афера». Так и вышло.

— Почему «так и вышло»?

— Они подписали Лодыгина. Ничем не помогли, никуда не увезли. Вообще ничего не сделали. Статус не оправдали. Зато приехали, дыма напустили: «Мы из такого агентства...»

— Игорь не стал с ними ничего подписывать?

— Нет. Даже не колебался. Он умный парень. Английский выучил. Разбирается в фондовой бирже, в недвижимости. Если чем-то заинтересовался — прямо вгрызается. Начинаем говорить — чувствую, в теме.

— При этом прошел слух, что вы не имели отношения к последним переходам Смольникова — в «Торпедо» и «Локомотив».

— Сразу скажу — мы не ссорились, не ругались. Просто прошлым летом после ухода из «Арсенала» Игорь сказал: «Саша, остаемся друзьями. Но дальше хочу сам. Я уже взрослый...»

— Что ответили?

— «Спасибо, что предупредил. Это твой выбор, я его уважаю. Мы многое с тобой прошли, ты крестный моего сына, а я — твоего... Так что никаких проблем». Пожали руки.

Игорь Смольников. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Савин

— Слышали, Смольников когда-то продал автомобиль, чтобы погасить ипотеку. Что за машина была?

— Кажется, «Ауди». Вот пример — насколько здраво ко всему подходил. Когда начал зарабатывать нормальные деньги, купил не роскошную тачку. Как большинство футболистов. Квартиру в Москве!

— Для тех времен — нонсенс?

— Еще бы! Это сейчас все так делают.

— Был же в «Динамо» третий вратарь Фролов — жил на базе, но гонял на древнем «Феррари».

— Мне Карпин рассказал любопытную историю — в «Спартаке» у молодого футболиста было прописано: проводит какое-то количество матчей — поднимается зарплата. Шло к тому, что ничего ему не поднимут. Вдруг в центральной зоне все подряд сломались — и парень эти матчи наиграл!

— Вы о Давыдове?

— Нет. Влад Рыжков.

— Так что?

— Зарплата увеличилась. Просто из-за того, что играть было некому. Через два месяца Рыжков заявляет: «Валерий Георгиевич, поднимите мне зарплату!» — «С какой стати?» — «Мне на жизнь не хватает» — «Подожди-подожди. У тебя жена есть? Дети? Квартира?» — «Ничего нет, на базе живу...»

— Наверное, что-то стряслось?

— Карпин в недоумении: «Почему тебе не хватает?» — «Я новый Range Rover взял, надо деньги за него отдавать».

— Игнашевич собирался открывать пекарню — отговорил Гинер. Объяснил, когда и на чем прогорит. Вы Смольникова от каких-то проектов отговаривали?

— Нет. С другими ребятами было. Один знаменитый футболист хотел в родном городе построить футбольный манеж.

— В Великих Луках?

— Нет-нет, речь не об Аленичеве. Говорит: «Это будет стоить 15 миллионов». В 15, отвечаю, ты точно не уложишься. И продолжаю: «А для чего ты хочешь строить?» — «Чтобы получать прибыль!» Начинаю перечислять, где проколется — не учел историю со светом, теплом. Другими коммуникациями. Все надо подводить.

— Разумеется.

— Говорю: «Лучше вложись в недвижимость. А на манеж потратишь больше, чем 15 миллионов — и никогда эти деньги не отобьешь...»

— Согласился?

— Задумался: «Хочется отблагодарить футбол, который мне все дал. Для детишек в своем городе что-то построить...» — «Это другой разговор! Но ты должен понимать — где бизнес, а где благотворительность».

— Так что за история с Савиным?

— В своих интервью он постоянно искажает факты. Вот пример: приходит на подкаст к Дэну Казанскому и Диме Сычеву. Начинает нести ерунду. Дескать, ушел из «Арсенала», потому что Аленичев забил на все и продавал себя в «Спартак».

— Что здесь не так?

— Рассказываю. Зимнее трансферное окно. Тула вышла в ФНЛ. Генеральным директором клуба был Максим Царев, местный бизнесмен. Савин, обговаривая контракт, прописал: если Царев уходит — то и Женя может покинуть «Арсенал» бесплатно.

— Савин был в ситуации, когда мог что-то диктовать?

— Конечно. Для второй лиги у нас был ударный дуэт форвардов — Кутьин и Савин. Забили кучу голов. Еще играли в такой классный футбол — прямо искренний!

— Как формулируете.

— До этого Савин был травмирован, никому не нужен. Аленичев и Ананко взяли его в «Арсенал», реанимировали, доверяли. Тут у Царева недопонимание с администрацией — его убирают! Как сейчас помню, в «Лужниках» сижу я, новый генеральный директор Никитин, Ананко и Аленичев. Напротив — Савин. Спрашиваем: «Женя, ты остаешься или уходишь?»

— Было куда?

— Знали — его зовет «Луч». Там ставили задачу — премьер-лига. Главное, Савину давали на 100 тысяч больше, чем платил «Арсенал»!

— Долларов?

— Рублей! В месяц! Савин нам смотрит в глаза и заявляет: «Я не вижу перспектив в Туле. В ваш проект не верю, Владивосток выйдет». «Арсенал» шел пятым, «Луч» — седьмым. Но там голосили: «Мы будем наверху!» И Женя уехал во Владивосток, воспользовавшись этим пунктом. Все из-за 100 тысяч рублей. Вскоре получил травму и закончил. А потом ходил по студиям и рассказывал, что «Аленичев в «Спартак» стал себя продавать». Да Диму позвали туда после завершения чемпионата в премьер-лиге — через полтора года!

Евгений Савин. Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Зарема

— Один агент нам говорил: «Да плевать, что обо мне пишут». Вам тоже все равно?

— Сейчас выработался иммунитет. Раньше остро реагировал. Главное, в футбольном мире меня уважают. Есть клиенты, с которыми я давно.

— Последняя заметка, от которой вы взорвались?

— Мне очень не понравилось, как Зарема обвинила в том, что с Газизовым в «Спартаке» решаем какие-то свои дела. Было совсем не так — и в «Спартаке» это прекрасно знают. Меня почему-то с Газизовым ассоциируют!

— Наверное, из-за вашего главного клиента — Евсеева. Который тренировал «Уфу».

— С Шамилем у нас было плодотворное сотрудничество. У него работал Евсеев. Был удачный трансфер Фомина. Затем переход Камилова. У нас складываются отношения! Но точно такие же добрые отношения у меня с футбольным клубом «Ростов», его руководителями Арутюнянцем и Рыскиным. Рабочие!

— Зарема говорила вообще без повода?

— Пока Шамиль был в «Спартаке», там подписали лишь одного моего футболиста. Да и того — в молодежку.

— Кто такой?

— Ярослав Крашевский, левый защитник. Еще про него услышите. Кстати, к этому контракту Шамиль никакого отношения не имел. Или был у меня оффер на Нимели. Помните, числился в «Спартаке» нападающий из Либерии?

— В «двойке».

— Да. Хорватская «Горица» готова была его забрать, даже что-то заплатить. Мне звонил спортивный директор. Я — к Газизову: «Хороший вариант! Давай?» Тот отвечает: «Не. Пусть играет во второй команде. Закончится контракт — уйдет».

— Почему?

— В тот момент отношения между Заремой и Шамилем уже обострились. Чтобы не было повода выступать: «Маньяков и Газизов, какой-то трансфер...» Я для себя объяснил так. Потом Шамиля убрали — и с Дмитрием Поповым, спортивным директором, мы вопрос по Нимели уладили за 10 минут. Но это уже был не бизнес.

— А что?

— Имиджевая сделка. Не более.

— Никаких комиссионных вам не полагалось?

— Все, поезд ушел!

— Вы с Заремой хоть раз общались?

— Нет.

— Обида осталась?

— Никаких обид. Я все прекрасно понимаю. Футбол — часть шоу-бизнеса. Этими гротескными высказываниями Зарема демонстрировала себя футбольному обществу. Впрочем, у нее было и много удачных идей.

— В оценке вашей персоны Зарема совпала с Ольгой Юрьевной.

— Я помню, что-то Смородская говорила... Не помню, что конкретно...

— Назвала вас — «известный жулик».

— Надо же! А по поводу?

— Тугарев ушел в «Ростов».

— А-а, вспомнил! Смешная история.

— Вы полагаете?

— Я к Ольге Юрьевне отношусь с сыновней теплотой. Она в мире мужчин реально что-то собой представляла. Был у нас интересный случай. Смольникова арендовал «Ростов».

— Но принадлежал «Локомотиву»?

— Да. Игоря очень хотел купить «Краснодар». С этим клубом мы не договорились по личным условиям, хоть и съездили на встречу. «Краснодар» решил бороться до конца — стал заходить через «Локо». Я Смольникову сказал: «Ну, не идут они на уступки — давай с «Ростовом» попробуем?» Там генеральным менеджером был Юрий Белоус.

— Договорились?

— Да. Прописали вменяемый выкуп. Кстати, у «Ростова» была опция выкупа Смольникова у «Локомотива» — и меньшая, чем предлагал «Краснодар». Главное здесь было — выдержать натиск «Локо». Который согласился продать Игоря в «Краснодар».

— У «Ростова» сумма была 800 тысяч евро. Вроде бы.

— Да. А «Краснодар» давал миллион.

— Как закрыли вопрос?

— Приехал к Ольге Юрьевне с букетом! Она заходит в переговорную — видит это. Улыбается: «Все ясно. Не договоримся?» — «Мы уже с «Ростовом» ударили по рукам» — «Саша, я поняла». Абсолютно нормальный человек!

— Потом настроение переменилось.

— Ну вот действительно — попали ей в другое настроение, и выдала: «Маньяков — проходимец!»

Ольга Смородская. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Подъемные

— Самый большой финансовый «кидок» — когда от вас увели игрока?

— Большие деньги были только в перспективе. Я про Соболева.

— Как все происходило?

— Новый год с семьей провожу в Таиланде. С Сашей, как мне казалось, у нас очень теплые отношения. Он звонит, поздравляет с праздниками и произносит: «Есть пара вопросов. Мне сказали, ты меня обманул».

— Вот это поворот.

— А теперь предыстория. Если вам любопытно.

— Есть ли что-то любопытнее в нашем мире.

— Я переподписал Соболева в «Крыльях». Он пришел на одни условия — и был интерес от клуба премьер-лиги. Не буду говорить, от какого.

— И не надо говорить, мы знаем. «Рубин» интересовался.

— Да, хотели его забирать. В Самаре техническим директором работал Александр Шикунов. У него с «Рубином» отношения были не... Не рабочие. Слышу: «Куда угодно — только не в Казань. Туда не отдам!»

— Как быть?

— Говорю: «Юрьич, тогда поднимай зарплату...»

— Вы не промах.

— Ну и подняли. Было 800 тысяч в месяц, стало в несколько раз больше. При том, что играл Соболев... Как бы сказать... В какой-то момент его хотели отчислять!

— Ого. Вот это новость.

— Помню, сидим в РФС с Шикуновым, говорит: «Увози парня!» — «Куда я его дену?! Был вариант с «Рубином» — ты же и завернул!»

— Тренировал «Крылья» Андрей Тихонов?

— Да. Скептически относился к талантам Соболева. Он же и в «Енисей» на правах аренды не слишком удачно зашел. Играл так... Средне.

— Что же дальше?

— Летом «Крылья» едут на сборы — в адрес Соболева от руководства сплошной негатив. Вдруг ломаются нападающие — Корниленко, Радонич... Остается один Саша. Его выпускают — и начинает колотить с первого тура!

— Так в чем вас обвинял?

— Сказал: «Все, работать с тобой не хочу. Ты меня обманул на подъемные. За подписание дали — а ты не поделился». Хотя такого не было. Честно вам говорю. У игрока действующий контракт, а зарплата увеличилась в несколько раз! Это в клубе ему один человек напел, мол, «Маньяков тебя кинул». Навешали Соболеву лапши в расчете на то, что будет работать с ними.

— Как же Соболев мог затеряться в клубе уровня «Енисея»?

— Сам рассказывал: приезжает в Красноярск, знает, что его агент помогает главному тренеру... Думал, «зеленая» будет. Но столкнулся с конкуренцией!

— И обескуражился?

— Там в основе выходили другие нападающие. А Соболев, как говорил, в тот момент понял: «Если собой заниматься не начну, нигде не заиграю...»

— Главная его черта характера?

— По-спортивному — злой. Если будет режимить, за собой следить — станет форвардом европейского класса.

— Он склонен не режимить?

— Думал, на таланте выйдет. Но со временем осознал, что одного таланта мало.

— Когда переходил в «Спартак», у вас по поводу Соболева много было сомнений?

— Я был уверен, что мастерства хватит. Просто думал: сгубит его Москва? Нет? На первых порах Сашу куда-то не туда вело, как понимаю. Но сейчас собрался. Успокоился.

— Жалеете, что вы сегодня не с ним?

— Нет. Мы же не клялись друг другу в любви и верности. Хотя вспоминаю: когда он из «Томи» перешел в «Крылья», говорил: «Александр, я так тебе благодарен!» Но время идет. Люди меняются под влиянием обстоятельств.

— Соболев понял, что вы ничего не брали? Верит?

— Мне без разницы, верит он или нет. Его проблемы. Он сейчас большой футболист, я рад за него. Оправдываться не буду. Один раз ему сказал — и Бог судья.

— С мамой Соболева общались?

— Не довелось.

— Но знали, что у нее настолько плохо со здоровьем?

— Да. Саша мне говорил — у мамы проблемы с сердцем, и ни один врач понять не может, что происходит.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фомин

— Фомина у вас пытались увести?

— И сейчас пытаются!

— Как это выглядит?

— Вот самая живописная история: звонит мне сестра одного армянского футболиста, играющего в Европе.

— Все понятно. Сестра Генриха Мхитаряна.

— Вы сегодня крайне догадливы. Говорит: «Я работаю с Мино Райолой. Я разговаривала с Данилой...»

— Вы не знали?

— Даниил меня предупредил — она выходила на связь. Ему сказала: «Давай мы тебя увезем в Италию, у меня есть варианты в клубах». Фомин ее срезал: «Звони моему агенту» — «Может, все-таки...» — «Нет-нет, все вопросы к нему!»

— Даже словосочетание «Мино Райола» на Фомина не подействовало?

— Да это все понты!

— Чем закончился ваш разговор?

— Вела себя очень высокомерно. Заявляет как о решенном вопросе: «Поступаем так. Что мы с клуба получим — это наше. Ты по комиссионным с Данилой сам разбирайся».

— Что-то странное.

— Отвечаю: «Послушай. В нашем мире так не принято!» — «Это у тебя не принято. А у меня другое видение вопроса» — «Другое так другое...»

— Она где живет?

— Понятия не имею. Работала в Швейцарии — то ли в ФИФА, то ли в УЕФА.

— В преданности Фомина вы уверены?

— Пока ни одного повода усомниться не было. Кто выходил на Даню — всем отвечал: «У меня есть агент, звоните ему».

— Помните, какой контракт вы пробили Фомину в «Тамбове» шесть лет назад?

— Точные цифры в памяти не отложились. Но для Дани сумма была серьезная. В несколько раз больше, чем получал в «Краснодаре-2», за который тогда играл. С руководством «Тамбова» и Андреем Талалаевым, главным тренером, уже обо всем договорились. Я прилетел на сбор в Ижевск, где Даня должен был подписать контракт, и вдруг услышал: «В «Тамбове» не останусь. Чувствую, не моя команда...» Пытался переубедить — бесполезно. Он собрал вещи и уехал.

— Что его смущало?

— Фомин — типичный бокс-ту-бокс. А Талалаев отвел ему роль десятки. Говорил мне: «Я из него сделаю второго Олега Иванова». Даню это не устраивало. Хотел играть на своей позиции.

— Хоть раз «Краснодар» пытался вернуть Фомина?

— Конкретных предложений не было. В прошлом году Хашиг расспрашивал меня про Даню, мол, не обижен ли на «Краснодар»? Я честно ответил: «Нет. И вообще, все, что ни делается — к лучшему». Да, родному клубу, где в то время была бешеная конкуренция, парень не пригодился. Ушел в другой — раскрылся. В футболе такое сплошь и рядом.

— Интерес «Кристал Пэлас» к Фомину — утка?

— Нет. В январе 2022-го Патрик Виейра, который тогда тренировал команду, отправил СМС моим зарубежным партнерам: «Мы внимательно следим за Фоминым, это очень хороший футболист. Но сейчас номер один для нас на позиции опорного — ван де Бек из «Манчестер Юнайтед». Хотим его взять в аренду». В последний момент переход голландца сорвался, выбрал «Эвертон».

— Что «Кристал Пэлас»?

— До закрытия трансферного окна оставалось несколько дней. Виейра сказал, что в такой ситуации брать русского — слишком рискованно. В итоге они никого не взяли на эту позицию. Летом должны были возобновить переговоры по Фомину. Но... Дальше уже вмешалась политика.

— «Кристал Пэлас» готов был заплатить 12 миллионов евро, которые прописаны в контракте Фомина в качестве отступных?

— Да. Теперь-то, конечно, трансфер в Англию маловероятен. Тем более что и Виейра уже покинул клуб.

Даниил Фомин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Лавр»

— Вы говорили про Даниила: «Добрый, отзывчивый». Ждем историю, которая это проиллюстрирует.

— Ой, да миллион примеров. Любая просьба — всегда откликается! Вот пригласили меня друзья в ложу на «ВЭБ Арену». ЦСКА играл с «Динамо». Рядышком сидел мужчина лет 60. Из силовых структур. Армейцы забивают — он мрачнеет. Спрашиваю: «Почему не радуетесь?» — «Да я за «Динамо» болею».

— Единственный в ложе?

— Ну да. Разговорились. Когда обмолвился, что работаю с Фоминым и могу подарить его футболку с автографом, мужик аж подскочил, глаза загорелись как у ребенка: «Что, правда?! А можно?» — «Легко!» На следующий день я позвонил Дане, все организовали.

— Товарищ из силовых структур был счастлив?

— Да не то слово! Прямо светился от восторга. В другой раз мне понадобилась фирменная динамовская куртка. Для человека с такими габаритами, что в магазине не купишь — нужно на заказ шить.

— Это что ж за габариты?

— Рост — 188 сантиметров, вес под сотку. Я обратился к Дане, он сам заказал, оплатил. Когда попытался вернуть ему деньги, махнул рукой: «Саш, да ладно. Подари от моего имени». Даня и родителям помогает. В своем Тихорецке дом для них выстроил, хороший автомобиль им купил.

— Зато у самого Фомина — ни машины, ни водительских прав?

— Ага. Мы по этому поводу его постоянно подкалываем. А он отвечает: «Меня и такси устраивает. Живу в Химках, 15-20 минут — и я на базе в Новогорске. Зачем мне машина?»

— Удивительный парень.

— Права-то в ближайшее время все-таки собирается получить. Может, и до покупки автомобиля созреет.

— Из ваших подопечных Фомин — главный книгочей?

— Ну почему? Димка Каюмов, бывший спартаковец, тоже много читает. Как и Смольников. Но если Игорь налегает на книги по психологии и саморазвитию, то Даня — на художественную литературу. Ремарк, Драйзер, Хейли...

— Говорил в интервью — всего Ремарка прочел.

— Да! Я был поражен, что в юном возрасте он так проникся Ремарком. Тут наши вкусы совпадают. Еще мне очень нравится «Лавр» Евгения Водолазкина. Советую всем молодым этот роман.

— Чему он научит?

— Человеколюбию. Мудрости. Тому, что не хлебом единым жив человек. Впрочем, это уже из Нового Завета. Я недавно взял за правило — перед сном читаю одну главу Библии. Медленно-медленно, каждую строчку пропускаю через себя.

Звонок

— На визитке вашего агентства написано: «Работаем в режиме 24/7». Последний случай, когда вопросы приходилось решать ночью?

— Была история... Правда, решал вопрос не я, а помощник. В Москве в три часа ночи тормознули футболиста на посту ГИБДД. Говорят: «Сейчас будем оформлять. Ты сто процентов под чем-то — или наркота, или бухой». А парень скромный, режимистый. У него тренировка утром!

— Что ж скромник в три часа ночи делал за рулем?

— Ехал с девушкой от друга. И тут прицепились. Помощник отправился урегулировать ситуацию.

— Если трезвый — чего бояться? Ну, дыхнул бы.

— В том-то и дело, что ничего не докажешь — забрали права и твердят: «Будем оформлять». Приехал наш человек, все решил.

— Самый-самый памятный ночной звонок за время существования вашего агентства? Чтобы пришлось вскакивать и куда-то нестись?

— Нестись-то я не несся, но история была занятная. «КАМАЗ» играл в первой лиге, Юрий Газзаев сказал: «Мне нужны иностранцы». Привезли ребят из Сербии. Петровича, Тодоровича и Грубештича. Еще приложили руку к трансферу Зебы из «Марибора».

— Это не тогда лично вы подняли 400 тысяч евро?

— Да, я неплохо заработал. Участвовал в этой сделке Вукчевич-старший. Батя.

— Судя по всему, есть и младший.

— Младший играл за «Сатурн», потом уехал в «Спортинг». Так к чему рассказываю?

— К чему?

— Вукчевич-старший по нашему приглашению прибыл в Москву. Разместили в гостинице «Измайлово». Вдруг ночью мне звонок: «Я спустился вниз пива выпить, поднимаюсь — а в мой номер кто-то пытается проникнуть! Тыкает ключом! Я вскрикнул — эй! Эти люди убежали. Что мне теперь делать?» Я сразу позвонил гостиничной охране, ребята навели шороху.

— С иностранцами набрались приключений?

— Не так уж много я их и привозил. До сих пор общаюсь с Петровичем, который помогал Гогниеву в «Химках». А с Кашчеланом семьями дружим.

— Ему 40 лет — и до сих пор играет?!

— Да, в «Балтике». Говорю же — это суперпрофессионал. Рассказать, как он появился в России?

— Конечно.

— Есть у меня знакомый — Райо Божович. Очень известный человек в Сербии и Черногории. Владелец футбольного клуба «Зета». Когда была война, возглавлял крупное армейское подразделение. Очень духовитый, уважаемый мужик. Говорит однажды: «Саша, есть хороший футболист, черногорец. Приезжай к нам, познакомься с его агентом». Просто так Райо рекомендовать не будет — еду.

— Где Кашчелан играл?

— В Лодзи. Посмотрел его игры — действительно, отличный футболист! Мы загорелись. Звонили ему, агенту: «Давай, давай...» Потом с агентом он разругался. Стала жена Марьяна представлять интересы. Чуть было не привезли Кашчелана в команду, которая выходила в РПЛ.

— Это в какую же?

— Нижегородская «Волга». Побегалов был тренером, солидный бюджет. Младен соскочил в последний момент: «У меня есть вариант с «Фулхэмом». Но никуда не уехал. Потом звали его в «Краснодар». Готовы были брать. Не захотел! Оказался в «Лудогорце» — неудачно отыграл. Переехал в Грецию — тоже не получилось. Время спустя рассказывал: «Лежим на пляже с Марьяной, тут от вас звонок. Зовете в Тулу. Я скептически отнесся — но других предложений не было...» Приехал в Россию — и зацепился!

— Смотрели-то еще диски, наверное?

— О, да! Гору дисков перелопатили. YouTube только поднимался — оттуда что-то переписали, дали Аленичеву на просмотр. До сих пор помню: с Ананко едем по Туле в клуб. У Димана X5 был. По трамвайным путям: пр-р-р... Торопились, надо было отправлять в Боснию письмо на одного нападающего. Здоровый такой, лысый. Вдруг звонок от Аленичева: «По боснийцу отбой, берем Кашчелана!»

Младен Кашчелан. Егор Щербаков

Полина

— Его Марьяна — единственная женщина-агент, с которой сводила жизнь?

— Еще есть Полина Лельчук. Но это что-то карикатурное!

— Карикатурное мы любим. С Самедовым у нее через газеты диалоги вышли уморительные. У вас что стряслось?

— Почти то же самое. Она начала заниматься агентским бизнесом. Вела переговоры с теми же ребятами, что и мы. Причем мы их уже трудоустраивали!

— Ситуация обостряется.

— Вот однажды у меня полный дом гостей, какая-то футбольная тусовка, Вадик Евсеев... Внезапно звонок от Лельчук. Начинает в жесткой форме высказывать! Если бы звонил мужичина — я бы знал, как себя вести. А тут девушка... Даже растерялся! А она: бух, бух, бух... Говорю: «Полина, определитесь со своим статусом. Вы кто вообще?»

— Что хотела-то?

— Был футболист. Паша Игнатович. Помните такого?

— Воспитанник «Зенита», потом в «Динамо» играл.

— Вел его Олег Шигаев, директор нашего агентства. Перевозили с Кипра в «Тамбов». Оттуда еще куда-то. А параллельно Полина кому-то Игнатовича предлагала.

— Тот был в курсе?

— Он общался и с ней, и с нами.

— Контракт-то с кем?

— У нас никаких договорных отношений с Игнатовичем не было. Просто дружеские. Вдруг появляется Лельчук — и заявляет: «У меня все на мази, а вы Игнатовича перехватили! Где же агентская солидарность?»

— «Где ваша честь?»

— Вот-вот. «Это же некрасиво! Я работала...»

— А вы?

— Отвечаю — ну, работала и работала. Мы тоже работаем. Что такого-то? Выиграли конкуренцию! Вот после этого разговор совсем обострился.

— На матерные выражения не перешла?

— Она прямо... Наседала! Я заблокировал — и все. Когда дамы начинают хамить — я не знаю, как себя вести. Теряюсь.

— С тех пор виделись?

— Да. Я ни слова ей не сказал.

— Можно понять. На работе вам приходится ночевать?

— Нет. Я в какой-то момент понял: все звонки после 22.00 несут отрицательный посыл. Либо пустоту.

— Это правда.

— Кто-то из старых друзей набухается — и давай обзванивать телефонную книжку. А ты-то уже иначе на все смотришь! Поэтому стараюсь не засиживаться на работе допоздна и не брать после 22 часов незнакомые номера.

— Тем ярче исключения. Когда полуночный звонок был полезным?

— Да, было такое! Когда Женя Чернов переходил из «Ростова» в «Краснодар». Мы с Рыскиным в ночь ушли с телефонными уточнениями.

— Один человек, вовлеченный в ту сделку, произнес: «За такие деньги «Ростов» должен перевязать Чернова нарядной ленточкой и лично доставить в Краснодар. Пока там не передумали».

— Игрок стоит ровно столько, сколько за него платят.

— А заплатили за Чернова три миллиона евро?

— Меньше. У «Краснодара» была патовая ситуация! Да и за Черновым они давно следили, еще со времен «Зенита»! А тут разом сломались все крайние защитники!

— Вот несчастье.

— Мартынович вынужден был на правом фланге играть. А я постоянно с Хашигом на связи. И вот «Краснодар» играет с «Динамо», Рамирес ломается. Все, швах!

— А дальше?

— Сразу достаю телефон, пишу Хашигу: «Вам Чернов необходим!» Через несколько секунд ответ: «Обсудим позже». Я понял — должно получиться!

Евгений Чернов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Каттани

— Последний случай, когда мысленно аплодировали себя как агенту?

— Вся история с контрактом Денисова в «Спартаке». И Даня молодец, не шатался, доверял нам. И батя его не дергался, он вообще правильный мужик. И мы сработали четко. Продлили соглашение в феврале 2022-го. А к концу года парень стал уже твердым игроком основы — и финансовые условия для него улучшились в несколько раз. Автоматически.

— В контракте прописали «лесенку» — когда зарплата растет в зависимости от количества сыгранных матчей?

— Да. Я долго бился с Лукой Каттани, который тогда был спортивным директором «Спартака». Ярчайший персонаж. Хваткий — но не отталкивает от себя. Наоборот, притягивает.

— Чем?

— Положительной энергетикой. Обаянием. Артистизмом. Во время переговоров периодически всплескивает руками, закатывает глаза, восклицает: «Мама миа!» В какой-то момент говорю: «Слушай, я заложник ситуации. Дал тебе слово, что мы подпишем контракт, и обратно отступить уже не могу. А ты на этом паразитируешь». Так потом при встрече Лука с неизменной улыбкой повторял на ломаном русском: «Залёжник, залёжник...»

— Откуда такие сложности? Год назад Денисов был обычным игроком дубля.

— Прессинг со стороны «Спартака» пошел осенью 2021-го. Когда Даню подтянули к основе, а мне передали: «Летом контракт заканчивается. Если сейчас не продлит, на сборы не поедет». Я обо всем рассказал Дане и Сергею, его отцу, который живет в Питере. Говорю: «Мне кажется, клуб блефует. Идем до победного?» Они в один голос: «Да. Делай, как считаешь нужным. Мы тебе доверяем».

— Запасные варианты были?

— Разумеется. Даня очень нравится Нариману Акавову, который возглавляет селекционный отдел «Динамо». Я уже и с ним на всякий случай переговорил, и с руководством «Краснодара». При этом понимал, что приоритет — остаться в «Спартаке».

— А дальше?

— «Спартак» берет Денисова на сбор в Эмираты. Для меня это сигнал. Даня хорошо себя проявляет на тренировках, и вскоре я прилетаю в Дубай. Начинается общение с Каттани. В роли переводчика — Артем Ребров. Смотрел, как мы рубились с Лукой, и хохотал. Особенно, когда слышал: «Залёжник, залёжник...»

— Стремительный прогресс Денисова в этом сезоне — приятный сюрприз?

— Нет. Парень не только дисциплинированный, трудолюбивый, но и цельный. С характером! Вот после Суперкубка с легкой руки Ильи Казакова родился мем: «Денисов закрыл Клаудиньо». Народ вовсю иронизировал, а для Дани шутки и нахлынувшее внимание стали испытанием. Ничего, справился. Даже завел телеграм-канал, где иронично на эту тему высказался.

— Крайний защитник — это же не позиция Денисова?

— Да, всю жизнь играл опорного хава. Классическая «собака», шестой номер. Но в «Спартаке» в центре поля сейчас перебор футболистов, и Абаскаль перевел Даню на правый фланг обороны. Там смотрится гармонично, прибавляет на глазах.

— Что про Абаскаля рассказывает?

— Что тот сразу установил великолепный контакт с игроками. Судя по отзывам, Гильермо похож на Евсеева. Такой же честный, последовательный. Никаких шараханий.

Гильермо Абаскаль и Даниил Денисов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Евсеев

— Евсеев за эти годы вырос в хорошего тренера?

— Да! Поверьте, говорю так вовсе не потому, что он мой друг. Я объективен. Оценка работы любого тренера складывается из двух критериев. Первый — соотношение возможностей клуба и результата. Сначала Вадим здорово проявил себя в «Уфе», с которой занял девятое место. Теперь из «Шинника» выжимает максимум. При скромном бюджете собрал команду по крупицам, за год вывел ее из второй лиги в первую. Где показывает хороший футбол, сохраняет шанс на попадание в стыки.

— Второй критерий?

— Когда игроки на поле готовы за тренера умирать. Вот это происходит в любой команде — где бы Евсеев не работал!

— В чем секрет?

— Он справедлив. Последователен. Что говорит, то и делает. У него нет любимчиков. Ребята понимают: на поле — всегда сильнейшие. Не менее важен и игроцкий багаж. У Вадима он есть. Я называю это «запах раздевалки».

— Вот как?

— Ну да. При всей брутальности и напускной суровости у Евсеева аналитический склад ума. Как футболист он многое повидал, с разными тренерами сталкивался. Сравнивал, делал выводы. Сейчас этот опыт и позволяет принимать правильные решения даже в самых сложных ситуациях.

— Легендарную фразу, брошенную в телекамеру после матча в Кардиффе, Евсееву припоминают по сей день?

— Разумеется. Хотя прошло уже почти 20 лет!

— Самые неожиданные обстоятельства, когда это услышали?

— Закончив играть, Вадим какое-то время помогал нам в агентстве. И вот полетели в Киргизию договариваться по трансферу Валеры Кичина в «Волгу». Встречал нас дядька, занимающий серьезный пост в бишкекском университете. На стадионе, приобняв Евсеева, крикнул кому-то: «Иди сюда! Смотри, это... Это...» Внезапно запнулся. Наморщил лоб. Я понял, что ни имени, ни фамилии мужик не помнит. Но он выкрутился. Через секунду на всю ВИП-ложу раздалось: «Ну который «*** вам!»

— Осенью прошлого года после победы «Шинника» в Кубке России Евсеев в раздевалке запрыгнул на стол. В соцсетях коротенький ролик сопроводили смайликом и фразой: «Таким довольным Вадима Евсеева мы не видели с ноября 2003-го».

— Смешно.

— Нас поразило другое — с каким проворством он взлетел на стол.

— А я не удивлен. Евсеев, конечно, прибавил в весе, но физическую силу и ловкость не растерял. Как-то отдыхали семьями в Таиланде. Сидели возле бассейна, неподалеку надувной круг плавал. Вдруг Вадик произнес: «Сейчас в него запрыгну». Я не поверил. А он разбежался, хоп — и там! Рыбкой!

— Евсеев горазд на сюрпризы. В локомотивские времена вышел из самолета в лыжных ботинках. Жена Татьяна, встречавшая его в аэропорту, расплакалась и убежала.

— Вадик еще и в горнолыжных очках был! Я как раз позвонил Тане. Она сидит в машине, плачет: «Наш-то опять учудил...» — «Что случилось?» — «Вот сам у него и спроси». Вскоре встретились, Евсеев рассказал, что его на сборе во Франции Лоськов на эту авантюру подбил — провести в лыжных ботинках и очках весь путь от гостиницы до Шереметьева. Поспорили на тысячу долларов. Вадик завелся. А Таню потом успокаивал: «Ну что ты плачешь? Я деньги в дом принес!»

— Зато в гневе Евсеев страшен. То мужика отметелит, который на дороге подрезал, еще и стекло ему кулаком разобьет, то с торпедовскими фанатами в поезде схлестнется...

— Ой, ну вы и вспомнили. Да этим историям лет сто! Сейчас Вадим совсем другой. Намного спокойнее. Кстати, когда Денис Маслов был президентом «Торпедо» и искал тренера, я предложил ему рассмотреть кандидатуру Евсеева. Тот после «Уфы» без команды был. В ответ услышал: «Исключено! Наши болельщики не поймут». Как выяснилось, они до сих пор в обиде на Вадика из-за той драки.

— Из-за чего он с Сергеем Овчинниковым рассорился?

— Развод Сергея с Ингой повлиял. Она ведь с Таней Евсеевой дружила, постоянно в гости приезжала. Так и осталась в их кругу. Наверное, Сергею это не понравилось. С того момента не проявлял инициативы к общению с Вадимом.

— Инга после развода уехала в Америку. Так и живет там?

— По-моему, уже в Ригу вернулась. Но и в Москву заглядывает. Пару лет назад встретил ее в гостях у Евсеевых.

Александр Маньяков и Вадим Евсеев с женами на празднике. из архива Александра Маньякова

Киев

— Слезы Вадима вы видели?

— Дважды. Первый раз — полтора года назад, когда умерла его мама. Она уже в возрасте была, плюс давление, осложнения от ковида... Второй раз плакал прошлым летом на похоронах Ярцева. К сожалению, я не смог приехать. Кадры, как Вадим на кладбище рассказывает журналистам о Георгии Александровиче, утирая слезы, и сейчас перед глазами.

— Он же в 2007-м ради Ярцева в «Торпедо» перешел. Чтобы помочь команде вернуться в премьер-лигу.

— Так и есть. А когда через несколько месяцев Георгия Александровича уволили, настоял на уходе из клуба.

— Помним-помним. Изначально торпедовские руководители не горели желанием с Евсеевым расставаться. Он в знак протеста бороду отрастил. А нам в интервью сообщил: «Зарок дал: пока из «Торпедо» не уйду — к бритве не притронусь». Мы уточнили: «А если контракт, рассчитанный до конца 2008-го, придется полностью отработать?» Последовал ответ: «Значит, буду как Лев Толстой. Хотят в «Торпедо» увидеть меня с такой бородищей — пожалуйста, еще полтора сезона могут никуда не отпускать». Как думаете, сдержал бы слово?

— Зная Вадима — сто процентов! Он обещаниями не разбрасывается. Тогда у него было два варианта — «Рубин» и «Сатурн». Но с Казанью странно получилось. Я набрал Бердыеву. Разговор длился тридцать секунд. Я представился, спросил: «Евсеев вам интересен?» — «Нет», — ответил он и положил трубку. А позже при встрече с Вадимом Бердыев сказал: «Да ты всегда мне был интересен! Просто разные люди звонили, тебя предлагали, и я запутался, с кем имею дело».

— Евсеев рассказывал, что в «Сатурне» зарабатывал 750 тысяч евро в год. В киевском «Динамо» ему вообще миллион давали?

— Не совсем так. В 2004-м у Вадика заканчивался контракт с «Локомотивом». Звали обратно в «Спартак», он встречался со Старковым и Перваком, а кто-то из посредников предложил еще вариант в Киеве. После долгих раздумий Вадик остался в «Локо». История получила продолжение через несколько лет, когда я привез на просмотр в киевское «Динамо» Вовку Еремкина.

— Кто это?

— Друг Смольникова, когда-то вместе в «Торпедо» начинали. Вову на турнире присмотрел Виталий Косовский, селекционер киевлян. Ну и разговорились с ним, Евсеева вспомнили. Он спросил: «Сколько ж ему в «Локомотиве» платили — раз решил там остаться?» — «Около 400 тысяч долларов в год». Косовский аж присвистнул: «Да здесь 800 тысяч дали бы железно! А то и миллион. Мы очень хотели Евсеева, нам нужен был классный правый защитник».

— Тогда в России миллион долларов в год получали единицы.

— В том-то и дело! Но Вадим не знал, какие условия предлагали киевляне, до переговоров не дошло.

Подлец

— Случалось вам, как агенту Сафонову, получать заказное письмо от футболиста со словами: «Наши отношения закончены»?

— Да. В свое время мы подписали двух игроков из молодежной команды «Зенита». Помогали им, в том числе финансово. А потом другие агенты, увидев лазейки в договоре, надоумили ребят, и те прислали уведомление — мол, просим считать данное соглашение расторгнутым.

— Ваша реакция?

— К тому моменту уже воспринимал это как само собой разумеющееся. Вот если бы так поступил близкий друг, было бы обидно. А тут... Мальчишки, которые пока ничего не добились. Просто выкинул их из головы. Ну и сотрудникам своим по поводу лазеек напихал.

— Что за лазейки?

— Игрок мог расторгнуть договор в одностороннем порядке. Без штрафных санкций. Сегодня это обойдется в солидную сумму. С тех пор в каждом контракте прописываем такой пункт. Страхуемся.

- Два года назад в эпицентре скандала оказался ваш игрок Никита Кривцов. Которого пытался увести под себя тренер Владимир Казаков, не имеющий агентской лицензии. Что это было?

— К Кривцову у меня претензий нет. В прошлом году виделись в Эмиратах, пожали руки. Я благодарен руководителям «Краснодара» за то, что разрешили ситуацию и закрыли финансовые вопросы. А вот Казаков, если называть вещи своими именами, — обосрашка и подлец.

— Образно.

— Ведет себя не по-мужски. Не держит слово. Врет прямо в глаза. Внаглую! Началась эта история, когда он еще в Томске был. Я договариваюсь с ним о встрече. Прилетаю туда с товарищем — игнорирует. Звоню — трубку не берет. Позже на сборах в Турции мы все-таки пересеклись. Сделали пару замечаний. Казаков то краснел, то бледнел. Наконец пролепетал: «Вы меня неправильно поняли» и убежал куда-то. Что за шапито? Я иначе воспитан. Меня отец учил, что за поступки надо отвечать.

— Казакову при встрече пожмете руку?

— Исключено. Он об этом знает.

— Еще в нашем футболе такие люди есть?

— (После паузы.) Хм. Пожалуй, нет.

— Неужели у вас за 15 лет в агентском бизнесе не было жестких конфликтов?

— Да конечно, были! Но... Время лечит. Сегодня с кем-то плохие отношения, а послезавтра в интересах дела идешь на примирение. Вот с Казаковым этого не будет точно.

Владимир Казаков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— За эти 15 лет появились в вашем характере черты, которым не рады?

— Да. Теперь я жестче. Рациональнее. Стал больше ценить деньги. И комфорт, к которому быстро привыкаешь. Особенно с возрастом. Причем это относится и к семье. А она у меня немаленькая, трое детей. Плюс родителям помогаю, теще с тестем. Кроме того, на мне агентство, там целый штат сотрудников.

— Прикидывали — сколько тратите в месяц на семью?

— 300-400 тысяч рублей. Иногда полмиллиона. Это не считая зарплат в агентстве. Но футбол для меня — не единственный источник дохода. Уже много лет я акционер крупной фирмы, которая в Подмосковье занимается реализацией лакокрасочных материалов. Вкладываюсь и в строительство.

— Когда заработали первый миллион долларов, в голове что-то щелкнуло?

— Разве что самоуважения прибавилось. Подумал: «Молодец!»

— Самые памятные деньги в вашей жизни?

— С товарищем открыли компанию, которая занималась векселями. Модная тема в середине 90-х. За пять месяцев я поднял две с половиной тысячи долларов. Помню, вечером прихожу домой. Отец на диване газетку читает, мама телевизор смотрит. Вываливаю купюры на стол: «Это вам!»

Наркотики

— К разговору о 90-х и модной теме. Александр Панов не скрывает, что в юности сидел на тяжелых наркотиках. А вы?

— Ребята, я не ангел, но вот чего в моей жизни не было, так это наркотиков. Ни легких, ни тяжелых. Хотя из школьных товарищей почти все поумирали от героина. Его цыгане продавали в соседнем доме.

— Это в Мытищах?

— Ну да. Пока там точка была, в нашем дворе творилось Бог знает что! И кололись, и курили, и варили...

— На ваших глазах?

— В том числе.

— В таком окружении сложно самому на иглу не подсесть.

— Меня два момента удерживало. Во-первых, мечтал о футбольной карьере, играл за «Локомотив». В этой компании наркотики не употребляли.

— А во-вторых?

— Боялся родителей подвести. Понимал: если со мной что-то случится — они не переживут. Жесткого контроля с их стороны вроде бы и не было. Но мама, всю жизнь проработавшая в системе детских садов — сначала воспитательницей, а потом заведующей, — находила правильные слова. Смогла до меня достучаться. Объяснить, что наркотики — не просто зло. Это путь в никуда. Подсесть легко, а соскочить практически нереально. Теперь то же самое стараюсь внушить старшей дочери, Даше.

— Сколько ей?

— 16. Младшей — 10. Сыну — 5. С ними такие разговоры еще впереди. А Даше рассказываю не только о вреде наркотиков. Но и о том, как легко девочке ошибиться с выбором. Привожу примеры.

— Какие?

— Со мной в параллельном классе училась девочка. Она мне очень нравилась. Но замуж вышла за парня, который оказался карманником и наркоманом. Отсидел, подхватил ВИЧ. Даже не в курсе, жив ли. Сына от него родила. Несколько лет назад встретил ее в Мытищах — с трудом узнал... Вот и говорю Даше: «Представляешь, откликнулась бы она на мои ухаживания, расписались бы — и у нее была бы совершенно другая судьба».

— Может, и к лучшему, что у вас не сложилось.

— Сегодня в этом нет никаких сомнений! Я счастлив в браке, у меня прекрасная жена Таня, с которой мы вместе уже 18 лет. Не устаю повторять, что ждал ее всю жизнь!

— Где познакомились?

— В Нижнем Новгороде на свадьбе у друзей. Мне уже было 29. Увидев Таню, словно током ударило. Понял — она! Сразу выпалил: «Я на тебе женюсь!»

— А она?

— Рассмеялась. У нее тогда были отношения. Но это меня не остановило.

— Чем зацепила-то?

— Не в силах объяснить. Божье провидение. Просто смотрел на Таню и понимал: «Тебя-то я и ждал всю жизнь».

— На личном фронте у вас порядок. А как у агента — мечта есть?

— Нет. Мне ближе подход самурая. Главное — путь, а на цель. Вот по этому принципу и живу.