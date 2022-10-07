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Разговор по пятницам

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Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Арсен Венгер, Андрей Аршавин и Деннис Лахтер.
Футбольный агент Деннис Лахтер.
Фото из личного архива
Страхинья Эракович и Александр Головин.
Фото Reuters
Гай Ричи.
Фото Getty Images
Андрей Аршавин в матче за сборноую России на Евро-2008.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Деннис Лахтер.
Фото из личного архива
Андрей Аршавин в «Арсенале».
Фото Global Look Press
Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press
Андерсон.
Фото Getty Images
Дмитрий Селюк.
Фото из личного архива
Деннис Лахтер.
Фото Соцсети
Иван Соловьев.
Фото Кристина Коровникова
Артем Милевский.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Александр Алиев.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Валерий Лобановский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Самая противоречивая фигура, имеющая отношение к российскому футболу, — разве ж имели мы право упустить этого человека, проездом оказавшегося в Москве?

Израильский агент Деннис Лахтер, прославившийся переходом Аршавина из «Зенита» в «Арсенал», работал не только с Андреем Сергеевичем. Отзывы о сотрудничестве... Разные. Променявший московское «Динамо» на питерскую скамейку Иван Соловьев вспоминает нашего героя в каждом интервью. Формулировки все резче. Цифры заставляют корреспондентов цепенеть. Да и читателей тоже.

Лахтер готов ответить на любой вопрос. Обаяние этого человека столь велико, что через полчаса негромких бесед ты размяк. Веришь всякому слову.

Потом-то, конечно, встряхиваешься — не сеанс ли гипноза это был?

Головин в Европе никому не нужен

— Что привело в Москву?

— Наконец-то удалось вырваться — повидаться с близкими людьми!

— Кто у вас в России — кроме мамы?

— Да полно товарищей. В моем возрасте дружбу уже не заводят — но еще сильнее дорожат людьми, с которыми читали одни книжки и что-то пройдено вместе. К своей родине отношусь с пиететом!

— Вы говорили, из Москвы летите в Загреб. Футбольные дела?

— Да, встречаюсь с руководством «Хайдука» и загребского «Динамо».

— Россиян собираетесь пристраивать?

— Нет-нет, с россиянами сейчас все очень непросто. Последние уехавшие вистов, мягко говоря, не добавили.

— Вы про Кокорина и Миранчука?

— Разумеется. Даже из плеяды, отъехавшей в Европу после 2008-го, никто лавров там не сыскал. Разве что Аршавин моментами постреливал. Да у Билялетдинова был выдающийся первый сезон.

— В самом деле? У нас не отложилось.

— Он попал в «лошадиную» команду. «Эвертон» образца того сезона — просто ломатесы с двумя сердцами. Футбола там было мало. Динияр казался «гуттаперчевым мальчиком» в компании этих лосей. И выдал роскошный сезон! Но потом затух.

Вот и сложилось мнение о российских футболистах как о людях проблемных. Которые еще и о себе слишком высокого мнения. Журналисты в России подняли до небес, облизывали — и ребята потеряли ориентиры!

Страхинья Эракович и Александр Головин. Фото Reuters
Страхинья Эракович и Александр Головин.
Фото Reuters

— Головин — приятное исключение?

— Я общаюсь с людьми из «Монако». Головин по итогам прошлого сезона в команде 14-й.

— Это по каким же показателям?

— У них нет ТТД, два своих индекса. Подсчет ведет и лига, и федерация. Около пятидесяти выкладок — скорость, отдача, КПД... А нам рассказывают — то «Ювентус» за Головиным не доехал, то «МЮ». Ну, смешно! Кто мог из «Монако» уехать — тот уехал.

— Может, причина в травмах?

— Там никто не делает скидки на травмы! За тебя заплатили пароход денег — так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой», которая никуда не делась... До четырех утра играем!

— До сих пор?

— Конечно! В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!

— Знакомы с Головиным?

— Лично — нет, не общались. Но информацией обладаю из первых рук. Что позволяет мне говорить о Головине. Я взвешенно отношусь к словам, которые произношу.

— «Фиорентина» мечтала избавиться от Кокорина. Мечта «Монако» — расстаться с Головиным?

— Монегаски — они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история — сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане. Они, как «фиалки», не будут верещать: «Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!» Так ты слона не продашь — это аксиома!

Что Головин в Европе никому особо не нужен — очевидно. Первый сезон был на импульсе — парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

— Еще бы.

— Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот «первый импульс». Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются. Кто-то понимает — куда я хотел, не дотягиваю. А здесь-то что упираться? Обратите внимание — с нашими постоянно какой-то куролес. Начиная с Шавы!

Вот новое поколение украинцев как-то попроще. Уже нет понтов. Все закончилось на Коноплянке. Он-то весь на винтах. Ну, Ярмола еще. Селезнев мог почудить. Остальные совершенно другие!

— Малиновский — изумительный футболист.

— Этот парень вообще должен стоять в музее. Сначала крымская эпопея. Потом в одночасье — из «Брюгге» туда, где он сейчас! Космос! Тут, кстати, параллель с Головиным. Тот плакал, сбегал из интерната. За то, что остался в футболе должен сказать спасибо «коням». И тренеру, который ходил уговаривать маму с папой. Перетерпел! У Йоськи Бенаюна была схожая история.

— Расскажите.

— Попал в «Аякс» совсем молодым человеком — и это был полный треш. То его с поезда снимут, то еще откуда. Сбегал! Израильтяне — они как бразилы. Очень сильна семейственность, родственные узы. Не могут жить где-то!

— Бенаюна тянуло обратно в кибуц?

— Он не кибуцный парень — из Беэр-Шевы. Но тем не менее! Потом был второй приход. Через «Маккаби» из Хайфы. Йоська невероятно талантливый. Субтильный, весил 62 килограмма. Провел семь сезонов в АПЛ — и шесть раз попадал в символическую сборную! Поиграл в «Ливерпуле», «Арсенале», «Вест Хэме»... Вот это — стремление побеждать себя. А у наших все как-то не задается.

— Что изменилось в вашей работе после 24 февраля?

— Некоторые люди перестали со мной общаться. И украинцы, и европейцы. Только из-за того, что я еще и россиянин. Когда в бизнес-зале аэропорта звонит телефон и начинаю говорить по-русски, кто-то фыркает, кто-то сразу отсаживается.

Хотя свою позицию по поводу спецоперации я нигде публично не озвучивал. Да и не хочу углубляться в политику. Скажу одно — для меня дико, что санкции против страны коснулись в том числе деятелей культуры, искусства, спорта. 90 процентов военных конфликтов после Второй мировой — это Штаты! Нагнули полмира! Югославия, Ливия, Ирак, Венесуэла... Но никто даже не заикнулся о том, чтобы снять американских атлетов с пробега, куда-то не пустить. К русским совсем другое отношение. Бан, бан, бан. Несправедливо!

— Из Европы привезти в РПЛ футболиста теперь сродни подвигу?

— Да, многие вообще не хотят слышать о России, моментально идут в отказ. Для кого-то это политика, а кто-то и не стремится вникнуть в ситуацию — просто под накатом массового психоза. Но и наши клубы сегодня крайне осторожно подписывают легионеров — из-за беспрецедентного решения ФИФА о приостановке контрактов. На этом правиле легитимного грабежа обожглась уже почти вся лига. Иностранцы отваливались один за другим. Едва поманили сахарком — и парень соскочил, нет на него никакой управы.

Гай Ричи. Фото Getty Images
Гай Ричи.
Фото Getty Images

В гостях у Гая Ричи

— Когда-то вы говорили — собираетесь писать книжку. Идея жива?

— Товарищи знают — мне есть что поведать миру! Что вспомнить!

— В этом-то мы не сомневаемся.

— Да и язык, как говорят, довольно колоритный. Сибирские приблуды переплелись с одесскими, черновицкими. Много было в жизни захватывающего. Часто слышу: «Тебе надо писать книжку».

— На редкую книгу мы готовы сделать предзаказ. На вашу — без вопросов.

— Тогда берусь!

— Про вашу эпопею с Аршавиным написано, кажется, всё. Или из книжки узнаем что-то новое?

—  Я человек, который держит слово. Есть вещи, которые пипл бы сожрал на раз. Но я не могу об этом говорить. Даже в книжке. Хотя что-то появится!

— Аршавин — колоритная фигура?

— Весьма! Я благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами.

— Главный урок из сотрудничества с ним? К чему вы после этого готовы?

— У каждого из нас присутствует лажняк.

— Это что?

— Ложное эго!

— А-а, ясно.

— Все время мы думаем, что побеждаем эго — но заблуждаемся. Зрелость крайне редко приходит в юные годы. Хотя встречал людей, которых судьба так покорежила, что в 25 становились зрелыми и мудрыми. Очень меня удивляли!

— Давайте же про Аршавина.

— История с Шавой — реальный Голливуд! Не так просто ко мне обращались сценаристы Гая Ричи.

— Мы ушам не верим.

— Это правда, Ричи заинтересовался! Обратите внимание — у него во всех фильмах присутствуют кагэбэшники, русские мафиози... Сказал мне просто: «Слышь, жид! Мне в вашей гребаной истории даже придумывать ничего не надо!»

— Это Ричи — вам?

— Ну да. Он же из района, где куча евреев. Звучит не оскорбительно — это будто черный говорит черному: «ниггер». Так, по-братски. Меня антисемитская тема вообще не трогает.

— Про Аршавина мы еще поговорим — но тему Гая Ричи упускать не имеем права. Как с ним-то жизнь свела?

— За «Тоттенхэм» и «Арсенал» болеют огромные части еврейской диаспоры Лондона. Когда я контактировал по поводу Аршавина с «Тоттенхэмом», мне звонили люди, приглашали на шабат: «Мой дом — твой дом». Лондонские евреи — хлебосольные.

Как-то образовался свободный день. Тут звонок: «Что делаешь?» — «Ничего. В музей Виктории и Альберта, может, схожу...» — «Давай к нам!» Ну и поехал. Дом такой нехилый. В одном зале гремит музыка, движ. В другом — пастораль. Публика разношерстная. Много людей, увлекающихся изучением каббалы. Я понял — сейшен будет веселый.

— Все оправдалось?

— В Израиле главный по каббале Михаэль Лайтман, в Англии — свой парень. Мне его показали в толпе. Честно говоря, чувствовал себя неуютно. Одеты все странно. Какие-то мужчины напомаженные. У меня сразу ассоциация определенного толка.

— Это ясно.

— У них свои беседы — а я-то зачем здесь? Указывают на женщину в кожаных штанах. «Узнаешь?» — «Вроде на Мадонну похожа. Отдаленно...» -«Мадонна и есть!» Она ведь тоже про каббалу. Хоть с Ричи уже была в разводе. Этот человек, который мне рассказывал про гостей, вдруг задумался — и спрашивает: «А дом чей?» Откуда я знаю? Он усмехнулся: «Сейчас хозяин появится. Любит он быть в центре внимания!»

Дальше подходит мужик, которого знаю по Израилю. У него по всему миру сеть магазинов Castro. Говорит: «Надо тебе пообщаться с людьми. Есть интерес...» — «Интерес к чему?» — «Тебе объяснят!» Следом со мной начинает говорить по-русски какой-то человек. Чувствуется — это язык для него не родной. Немного развязный, через слово «f***». Оказалось, парень из команды Ричи!

— Что хочет?

— Абсолютно серьезно: «Снять бы нам кино про переход Аршавина». Я так понял, это будет эпизодом какого-то фильма. А потом ко мне уже и Ричи подошел, произнес ту самую фразу — про гребаную историю.

— Так будет футбольная линия в каком-то его фильме?

— Понятия не имею. Больше не пересекались.

Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Аршавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Аршавин никуда не хочет»

— Первую встречу с Аршавиным помните?

— Евро-2008, Вена, отель NH. До этого только по телефону разговаривали. Там, на чемпионате Европы, я видел, как Аршавин корил себя за идиотскую подножку с Андоррой. Дали три матча дисквалификации, затем сократили до двух. Я прекрасно понимал, что он на пике карьеры. Могу увезти. У меня же задолго до этого было общение с его бывшими агентами.

— И что услышали?

— Дословно: «Аршавин за границу не поедет, он никуда не хочет, у него в «Зените» все нормально». Каждые два года переподписывает контракт — получая пятак подъемных!

— Пять миллионов долларов?

— Евро! Агенты забирают довольно серьезный процент. Так на фиг куда-то уезжать, Андрюха? На прогнивший Запад? Здесь будем! Вдруг после этого мне звонит человек, предлагает заняться переездом Аршавина.

— Что ответили?

— «Да идите вы со своим Аршавиным... Никуда он не хочет уезжать! Что мне время терять?» — «Как это не хочет?» — «Так мне его агент сказал». — «Андрей об этом ничего не знает... Давай он сам тебе позвонит».

— Любопытный поворот.

— Когда я Андрею обо всем рассказал, он просто осыпался. «Мне никто ничего не говорил... Убеждали, что нет спроса, никаких предложений! Уж думал — неужели я такой говно-футболист?»

Ну а когда узнал, как его развернули с «Барселоной», это завело. На Евро против Швеции здорово отыграл. А с Голландией вообще феерия. Стив Брюс, от которого слова доброго не дождешься, тогда произнес в прямом эфире: «Этот русский похож на матрешку, а играет как Марадона!»

— Бывший футболист «МЮ»?

— Ага. Сухарь такой. Капитан с вечно перевязанной башкой, весь в шрамах. Типичный бритиш стайл.

К августу у нас уже был на мази контракт с «Тоттенхэмом». Я несколько раз приезжал в Питер, встречался с Александром Дюковым. Он понимал, что в этой истории все зависит от других людей. Но повел себя крайне порядочно, четко озвучил свою позицию. Приводил в пример «пирамиду Максвелла». Аршавина называл исключительно «Андрей Сергеевич». Над этим я ржал всю дорогу. Вот придумал шнягу! Какой на хрен «Андрей Сергеевич»?! Я с 1992 года живу в Израиле — там нет обращения «вы». Можешь в особенном случае добавить — «господин».

— Так как увязал Дюков переход Аршавина с пирамидой Максвелла?

— Говорил: «Я понимаю, если сейчас Андрея Сергеевича не продадим — мы его потеряем». Потому что выиграно всё! Денег в «Зените» заработал пароход. Вы, может, не помните — когда трансфер в «Арсенал» наконец состоялся, «Зенит» внезапно на официальном сайте вывалил все цифры Аршавина. По зарплате и прошлым заработкам. На уши встали все!

— Столько нулей?

— Мне позвонили «конские»: «Гинер в бешенстве! Вы обалдели? Сейчас народ увидит, сколько вываливают газпромовские — мы вообще хрен кого-то возьмем...»

— Недолго провисели эти новости на официальном сайте?

— Через 15 минут звонит мне Максим Митрофанов: «Всё убрали!»

Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Аршавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Зенит» нас нахлобучил

— Так почему Аршавин не доехал до «Тоттенхэма»?

— «Зенит» играл с «МЮ» на Суперкубок в Монако, договоренность была такая: второй человек клуба приезжает на встречу с представителем «Тоттенхэма». Но «Зенит» нас нахлобучил.

— Это как?

— Мы сидели в отеле, ждали-ждали — никто не приехал.

— Почему?

— Просто забили!

— Или забыли?

— Нет, именно забили. Через «и»! Как можно забыть?

— На радостях?

— Да какая там «радость»? Ну, выиграли 2:1... Кстати, Аршавин в Суперкубке был уже никакой. В «Зените» бенефис он устроил в двух матчах. Первый — в Марселе, когда 3:0 превратил в 3:1.

— Он спас матч. Совершенно безнадежный.

— Да! С той игры все и началось. Мы сидели в ложе с Арсеном Венгером, он указательным пальцем поправил очки: «О! Это кто?» — «Мальчик, про которого я полгода вам говорю...» — «Да-а?!» Арсен — высокомерный штымп. Но Шава его зацепил.

— Не случись тот гол — не было бы у «Зенита» никакого Кубка УЕФА.

— Разумеется!

— А второй бенефис Аршавина?

— С «Реалом» в Питере. Шава волтузил защитников! И вот ситуация: колобком ускользает от троих, какая-то свара, на левом углу штрафной снова принимает мяч. На замахе сажает на жопу защитника, остается один Касильяс. Думаю: если сейчас через него перекинет — будет шедевр!

— А Аршавин?

— Лупит в руки — на силу! Потом говорю ему: «Ты же видел — чудак вышел на десять метров из ворот! Ну дай черпачок!» Шава: «Если б я так умел — наверное, в «Реале» играл бы». Андрей за словом в карман никогда не лез.

— Почему он к Суперкубку сник?

— Эйфория после Евро прошла. Наступила опустошенность. А потом узнал про историю с «Барселоной». Андрей ведь и не скрывал никогда, что мечтает играть именно там.

— Вам что-то говорил?

— Сказал так: «Слушай, если Корнеев там поиграл, Глеб — я тоже могу! Да или нет?» Типа — как ты считаешь? Вдруг выясняется: возможность оказаться в «Барселоне» была!

— А как узнали-то?

— Со мной никто оттуда не связывался. Хоть я давно знаю Чики Бегиристайна. Но у «Барселоны» такая манера — предельная корректность в ведении переговоров. Ничего подпольного. Задурить футболиста, перетянуть на свою сторону, прокачать, поставить в партер... Нет!

Обратились официально в клуб. Получили какой-то сатирический ответ. Типа: если вы готовы взять у нас за тридцатку Аршавина, мы у вас выкупим Месси за сорок. В «Барсе» охренели, конечно, от такого быкования. Неприкрытого.

— Кто сочинил ответ, по вашим ощущениям?

— Наверное, Митрофанов. Он тогда рулил. Дюков в Питере бывал по праздникам. Да и то в офисе «Газпромнефти». А у Митрофанова полномочия были космические!

— Как Аршавин отреагировал на новость о «Барселоне»?

— Осыпался. Я видел — его реально рубануло! Обескуражен был в первую очередь тем, что ему даже не сказал никто! Наверное, право клуба отказывать — но вы же как себя позиционируете? «Андрей Сергеевич, наш бог, царь и так далее» — и тут об него просто вытирают ноги!

Но в чем сила Аршавина — он по-хорошему отмороженный. Ему не надо настраиваться! По барабану, кто перед ним — двухметровая пилорама или еще какой монстр. Я в футбольной теме давно. Пусть игроки не принимают близко к сердцу — мало кто из них обладает яйцами в полном смысле слова. Да, кого-то «перекусить» на поле, рассказать про всю «домовую книгу» судье — это они герои. Но едва зайдут в кабинет к какому-нибудь Гинеру, становятся в два раза ниже. Понимаете? А Шава со своим росточком — совсем другой! Как называл его за глаза Венгер — «F****** midget» (гребаный гном, англ. - Прим. «СЭ»)...

— Какая милота.

— Вот яйца у Шавы точно кевларовые! Его можно грохнуть, закопать. Но сломать — нет! Это его сильное качество. Мы с ним столько всего прошли, вы не представляете! Я был уверен — человек после такого не способен предать. Вне зависимости от обстоятельств!

— И?

— Я ошибся. Предать может кто угодно. А в случае с Андреем благодарен Богу, что это произошло так быстро. Я не успел пустить Аршавина в сердце.

— Кого-то из футболистов «пускали в сердце»?

— Есть у меня сейчас молодой пацан — очень интересный. Играет в России. Может вырасти в приличного футболиста. Вот там «химия» была с самого начала. Со знакомства с родителями. Вообще, считаю: лучшее, что могут сделать для футболиста родители и жена, — отойти подальше. Быть сторонними наблюдателями. Молиться, благословлять и болеть.

— Но не быть их агентами?

— Вот именно. Это самая большая напасть. Активная родня — хуже, чем «кресты»!

— Константин Сарсания рассказывал про какого-то грузина — не заиграл в Голландии только потому, что во всем слушал своего дядю.

— Обычная история. Тейпы, клановость... У меня было несколько похожих ситуаций. Один парень из Африки, другой из Бразилии.

Деннис Лахтер на матче Дания - Россия на Евро-2020. Фото из личного архива
Деннис Лахтер на матче Дания — Россия на Евро-2020.
из личного архива

Где девки — там и футболисты

— Мы слышали — как раз ваши родственники вмешались в историю с Аршавиным.

— Да, для меня это семейная история. Был в Англии не по футбольным делам. На какой-то концерт приехал. Вдруг звонок — Джонатан Барнетт: «Ты где?» — «В Лондоне». — «Да ладно! Быстро ко мне!»

— Это агент Гарета Бэйла?

— Да. Тогда он еще не был таким великим. Еврей, для него родственная тема не проза дня. Встречает меня: «Просто кино...» И рассказывает — его кузен покупает подержанные тачки у одного чудака. Тот спрашивает: «Что это у вас за Лахтер появился?» — «Где ты и где футбол? Что с тобой?» — «Так я-то тоже Лахтер!» Я слушаю и вспоминаю: месяц назад на Тенерифе увидел автомобильный журнал в гостинице. Продает редкий «Кадиллак» какой-то Лахтер. Ого, думаю. Интересно как! Забрал журнал, да и забыл о нем.

— Ну и какое продолжение у истории?

— При мне Барнетт отыскал этого человека — и мы проговорили по телефону пять часов!

— Как его зовут?

— Даниэль. Еще у него брат Джон Лахтер.

— Это точно не какие-то приблуды?

— Точно! Лахтер — фамилия очень редкая! Во время войны их предки бежали из Западной Украины из того самого места, где жили мои дед и прадед. Еврейское местечко, в Гражданскую этот пятак земли переходил от белых к красным 150 раз.

- Ну и ну!

— Я плачу, он плачет. Говорит: «Давай приезжай ко мне!» — «У меня завтра самолет, а сегодня переговоры». — «Ты же сказал — приехал на концерт...»

— В самом деле.

— Так и есть. Но если меня примут, на концерт отправится жена с нашими друзьями. Вот жду до последнего — будут переговоры или нет. Жду, жду...

Объявляют — «переговоров нет». На концерт уже опаздываю — в Англии с этим невероятно строго. Если задержался на пять минут, никто тебя уже не пустит. Словом, не попадаю ни туда, ни сюда.

— Вот и встретились бы с родственником-то.

— Я хотел — но телефон его не взял! Набираю Барнетту — не отвечает. Улетаю. А мой младший брат учился в Уорике на юридическом, это недалеко от Лондона. Звоню ему: «Антон, такая история. Они тебя ждут каждый шабат — съезди! Посмотри — что за люди?»

— Съездил?

— Да. Потом перезванивает — в восторге: «Слушай, это точно Лахтеры! На нас похожи невероятно, такие же темпераментные, жизнелюбивые, хлебосольные». В следующую поездку, думаю, встречусь и я с Лахтерами...

— Так что они натворили?

— Скоро узнаете. Но сначала один товарищ из итальянского агентства попросил авторизацию на Аршавина.

— Чтобы предлагать его в Италии?

— Верно. Уникальный штымп. Торговал недвижимостью, был в шестерках у какого-то Васи, занимавшегося подпольным казино. Потом стал сутенером. А где девки — там и футболисты. Так и превратился в футбольного агента.

— Это цепь интересная.

— Ничего интересного — все довольно тривиально. Как в свое время дернули Тевеса? Дали деньги девице — и она замутила с этим прыщавым бедолагой. Которого съели клещи. Вы Тевеса вблизи видели?

— Бог миловал.

— Это страшная картина! Не для слабонервных. С кожей творится что-то ужасное! Ничего не могут сделать — какие-то клещи у него с детства.

— Помимо шрама?

— Да. Сколько надо было дать королеве красоты Аргентины — чтобы с ним шоркалась? 200 тысяч долларов!

— Все сложилось?

— Сложилось — мальчика укатали. Тоже история для кино. Такие переплетения! Джурабчан, покойник Березовский, «Коринтианс», бразильские истории, аргентинские...

— Для чего все делалось?

— Чтобы украсть их с Лучо Гонсалесом из «Ривер Плейта»! Перетащить в «Вест Хэм». Потом продать дальше. Вложили денег будь здоров! Там еще Маскерано был. Тогда в тени Тевеса. А по итогу выстрелил круче, чем эти оба. Забрали-то троих!

— На одну девицу?

— Нет, она петрушилась только с Тевесом. Но он потянул за собой остальных, они кенты не разлей вода. Там была целая комбинация. Березовский просто гений, настоящий шахматист!

— Это он придумал?

— А откуда бабки у Джурабчана? Березовский! Я был с ним знаком, представляю, как он быстро загорался!

Деннис Лахтер. Фото из личного архива
Футбольный агент Деннис Лахтер. Фото из личного архива
из личного архива

200 тысяч евро

— Итак, мы сбились. Что с итальянским сутенером?

— Попросил он авторизацию на Италию: «Мы там закроем вопрос». Я сказал Аршавину, тот поморщился: «Италия? Не-е-ет!» — «Интер», Моуринью! Как «нет»? Ты что?"

— Звал «Интер»?

— Да. До этого Андрей отказал «Гамбургу». Довольно веселой тогда команде, за которую играла половина сборной Голландии, включая ван дер Варта. Но Аршавин категорично ответил: «Нет!»

— Почему?

— «Хочу что-то покруче!»

— «Интер» — тоже мелковато?

— Шава сформулировал интересно: «Ты понимаешь, что такое итальянский футбол? Допустим, я перейду. Вот где я там буду?» Отдаю должное — он реально оценивал свои шансы. Залихватских понтов у Андрея никогда не было. Мог легкий флер поймать — когда его сильно целовали во все дыхательные и пихательные. Но что касается футбола — очень самокритичен.

— Что вы ему ответили?

— «Послушай, нас пока никто туда не берет. Я тебя спрашиваю — куда нам вообще двигаться?» Аршавин задумался — и произнес: «Давай! Если что-то конкретное будет — посмотрим».

Парень, получивший авторизацию, пытался меня вывести на своих ребят. Из Неаполя. Я-то в курсе, кто это такие. Думаю — оно мне надо? Говорю: «Ты понимаешь, что «Зенит» дешево не отдаст?» — «Если Питер его отпустит — в Италии вопросов не возникнет». — «200 тысяч евро за авторизацию — нормально?»

— Ого! Ну и цифра.

— Почти нереальная. Специально ему закинул, прощупывал.

— А откуда вы эту цифру взяли?

— Я за тот год по аршавинским делам наездился — все же за свой счет! Вы понимаете, что это — на две-три недели слетать в Лондон? Летом, с гостиницами по 800 фунтов в день?

— Спустили на это 200 тысяч своих денег?

— А чьих? Аршавина, что ли? Он в ресторане-то никогда не заплатит! Я денег просадил пароход! Итальянца 200 косарей не смутили: «Я со старшими переговорю». Вечером перезванивает: «Нормально! Переводим через гаранта».

Но в качестве гаранта предлагает реальных итальянских бандосов! Отвечаю: «Я еще с «семейниками» дел не водил!» — «А откуда ты знаешь?» Сейчас понимаю: уже в тот момент началась постановка. Дальше предлагает лондонскую контору братьев Фест. Ладно! Почему нет? Вскоре уже «Арсенал» заявляет: в сделке необходим посредник с британским подданством. Я кроме этих Фестов никого не знал — предложил клубу. Мне-то Фестов еще и Джо Лахтер рекомендовал.

— Такие совпадения бывают?

— Точнее, было так: Венгер мне заявляет: «Совет директоров настаивает — нужен посредник-англичанин». Звоню своему родственнику Лахтеру: «Ты Феста знаешь?» — «Да!» — «Пусть будет посредником. Ему тоже что-то перепадет». Потом выяснилось — они 30 лет знакомы. Из одного еврейского района в Лондоне. Ну я и поверил — семья же! Родственник, одна кровь!

— «Арсенал» все устроило?

— Да. Раз так — пусть будут гарантами!

— Что это за контора?

— «Фест Артистс» — организация и проведение концертов. В последнее время начали заниматься футболистами. Но своеобразно!

— Это как же?

— Вывесили в офисе 220 футболок с автографами. Смотрю — майка Бенаюна. Говорю: «Он-то что у вас делает?» — «Так это наш футболист!» — «Что-о?!»

— Знали его агента?

— Я даже подпись Йоськи знал! Айфонов еще не было, снимаю на свою «Нокию» — и отправляю Бенаюну MMS. Тот перезванивает: «Это что?» — «Агенты твои!» — «Агенты?! Да какие-то проходимцы, гони их! Даже подпись не моя!»

Рядом висит футболка Якубу Айегбени. Играл в «Маккаби» из Хайфы. Когда хлопнули в Лиге чемпионов 3:0 «МЮ», уехал в Англию. Набираю: «Яка, привет! Кто твои агенты?» Тот называет — Барри Макинтош и еще кто-то. «А Фестов знаешь?» — «Впервые слышу». Ага, думаю. Классные парни. Но все это я выяснил слишком поздно.

— Что же дальше?

— 200 тысяч перевели Фестам — те перебросили мне. Оформив это как часть денег по сделке Аршавина. Вот главная фигня, которая потом фигурировала в судебном деле. Чтобы все понять, надо знать совет директоров «Арсенала». Как бы вам сказать... Я их «лыжниками» называю.

— Почему?

— К нам в армию приезжала проверка из Москвы — генералы ПВО. Одни деды, шаркали ногами. Ну и прилипло сразу — «лыжники».

— В «Арсенале» тоже деды?

— Да! Весь совет директоров — кроме Усманова, америкоса Кронке и одной немки — просто ветераны санэпидемстанции. Граждане 80+. Но такие бриты — у них не прошмыгнешь. Если должно быть квадратно-гнездовым — никак иначе!

— Выпукло вы как описываете. Самый удивительный человек из этого совета директоров?

— Кен Фрайер. Не знаю, занимает ли он сейчас должность, но был исполнительным директором. Ему под 90, ростом с сидячую собаку. Я боюсь спрашивать знакомых о пожилых людях — недавно у кого-то аккуратно выведывал: «Как там Кен?» — «Ого-го!» Дедок клевый. У него уникальная коллекция автомобилей. Какие-то «Астон Мартины», раритетная модель BMW. Сама фирма BMW уже лет двадцать пытается выкупить для музея — не продает!

— Какой, а.

— Этот Кен — прямо русский! Вроде Хелен Миррен — которая на самом деле Елена Миронова. Я все время расспрашивал: «Ты, наверное, наш? Не может быть англосакс таким!»

— Те — какие?

— Зашоренные. С реверансами. Но полмира раком поставили. Достаточно в Британский музей зайти. А этот — жизнерадостный! Физиономия как у Буратино!

— Вес в «Арсенале» имел?

— Еще бы! Серый кардинал. В «Арсенале» была большая колония черных. А они же разные. Друг друга ненавидели. Так Кен со всеми ладил! Если какой затык — надо звонить Кену. Приедет — и разрулит. Как в «Криминальном чтиве». Деды из «Арсенала» и лично Фрайер сказали мне: «По переходу Аршавина полная секретность — иначе сделки не будет...»

— Почему?

— Потому что совет директоров — Кен их называет «олдис» — решил: «Если какая-то утечка — досвидос!» Они все были против русского!

— Но почему?

— Была у них история с Игорем Степановым, «великим» защитником сборной Латвии.

— Которого хохмы ради устроили в «Арсенал»?

— Да-да. Мы же все «русские» для них! Дальше — Глеб, который очень некрасиво ушел. Ну и говорят: «Было уже два *** здесь. Хватит!» Плюс Росицки с Востока. Тоже не самая большая удача для клуба.

— А что Росицки?

— Бедолага — перенес около 20 операций! Из них только в «Арсенале» — около десятка. Вот совет директоров и встал на дыбы: «Никакого русского!» Венгер ответил — «Тогда вообще никого не берем».

Андрей Аршавин в "Арсенале". Фото Global Look Press
Андрей Аршавин в «Арсенале».
Фото Global Look Press

В одной кровати с Аршавиным

— Кто еще многое решал в том совете директоров?

— Иван Газидис. Его там все ненавидели! Он из Южной Африки. Долго жил в США, руководил MLS, кичился этим... Какие-то небольшие английские клубы вроде «Вест Хэма» или «Саутгемптона» его звали — всем отвечал: «Нет. Я — в Англию? Янки, гоу хоум!» Ляпнул что-то вроде.

А у дедов из «Арсенала» хорошая память. Газидиса уже устроили в клуб — и тут они проснулись: «Кто такой?» Дали задание, пробили его биографию, принесли подборку высказываний. Сразу: «Что он здесь делает, этот наследник апартеида?!» У англичан пренебрежительное отношение к африканцам. Как и к прочим «низшим расам». Не впрямую, как у Гитлера или Муссолини, — а изящно, на маникюре. Такие шовинисты!

— Надо же.

— Хуже только французы. Те еще ребята. Потому Фрайер и поражал своей открытостью, непосредственностью, легкостью...

Но вообще «Гуннарс» — это семья. Первое, что сделали после подписания контракта с Аршавиным, — взяли его за руку и повели по стадиону. По всем службам. Медицинский штаб, агрономы, столовка.

— Знакомили?

— Да. «Вот Сьюзи, вот мистер Булли...» Все до последней уборщицы получают премиальные! Поэтому никто на «Эмирэйтс» не шепнет: «Я болею за «Шпор».

— Даже представить странно.

— Эту семейственность создал Венгер. Она была определяющей в победах «Арсенала».

— Как Фрайер к Аршавину относился?

— Сразу проникся, шефство взял: «Давай, сынок, давай!» Заявили-то Аршавина за «Арсенал» чудом! Пол-лиги встало на дыбы: «Вы охренели?» Мы думали: через такое прошли — неужели в последний момент все сорвется?

— Так что стряслось?

— Это целая история. «Зенит» сидел в Эмиратах на сборах. Я предложил — давайте Аршавина поселим где-то в Лондоне. Арсен замахал руками: «Нет-нет, я русских знаю. Если он будет в Лондоне — что-то выкинут. Нечего ему здесь делать. Дай-ка телефон, набери Аршавину...»

— Сам решил с ним поговорить?

— «Аундрэй?! Это Венгер! Ты хочешь играть в «Арсенале»? Отлично!» Всё. «Я Аршавина беру — но в Лондоне его быть не должно». Куда мне его девать?

— В самом деле — куда?

— Ну, думаю, в Париж! Чего там? Рядом! Сидим два дня — пока не получаем отмашку из «Арсенала»: «Приезжайте!» И тут начинается коллапс. Это что — Норильск за окном? Адский снегопад! Такой бывает раз в сто лет! Билетов в Лондон нет — а нас шестеро!

— Это кто?

— Мы с Аршавиным, два брата Феста, их секретарша и Джо Лахтер. Вот-вот вылетит рейс, после которого аэропорт «Хитроу» закрывается. Вдруг в последний момент служба кинологов возвращает шесть билетов — у одной собаки обнаружили какую-то заразу! И мы летим!

— Вот это удача.

- В Англии опять засада. Середина января — в Лондоне мороз, козлячья сырость... Ну что там делать? А в отель невозможно попасть!

— Даже с помощью «Арсенала»?

— Клуб пробивал гостиницу — и ничего не смог найти! Ладно, отыскали какие-то три звезды на окраине. Девочка говорит: «Вам два ключа?» — «Естественно! — отвечаю. — От моего номера и от его». Мнется: «Номер один... Больше нет...» Такая Дуся...

— Там еще и кровать для брачующихся?

— Именно — king size! Мы с Аршавиным спали в одной кровати.

— Он храпит?

— Нет. Утром подруливает Джон Фест на зеленом «Мазератти». Этот автомобиль не приспособлен для езды в пургу — проехал 50 метров и встал! Стуканул двигатель! Мы на лондонской окраине, по колено в снегу. Такси не вызвать. А у нас цейтнот!

— Снова цейтнот?

— Аршавину проходить «медицину». Процедура в английских клубах муторная. Футболистов мурыжат по три дня — нам же нужно все успеть за шесть часов! Мы еще контракт в глаза не видели, условия не обсуждали!

Эти Фесты странноватые — верховодил старший, крошечного росточка. А довезти нас доверили младшему — здоровому, как пилорама. Но он такой, додик завьюженный... Перепугался, что брат сейчас ему всыплет — даже от гостиницы до стадиона довезти не может! Забегал вокруг автомобиля, кого-то тормознул. Потом мне рассказывал: «Я молил Бога, чтобы водила не оказался фанатом «Челси» — никуда не повез бы! Выгнал бы пинками!» Район был вообще-то «Челси», Белгравия.

— А водила?

— Болельщик «Арсенала»! Все и так подписывалось на флажке, вдобавок «Зенит» с 15-минутным опозданием выслал ITC. Я уверен — специально!

— Это трансферный сертификат?

— Да. Системы TMC еще не существовало, использовали факс. 2009 год, ламповое время!

Деннис Лахтер. Фото из личного архива
Деннис Лахтер.
из личного архива

В багажнике

— Сколько ж заноз было на вашем пути.

— Вы не знаете про еще одну. Сейчас удивитесь. Была история — Аршавин отказался от своих денег в «Зените», уже заработанных!

— Сколько потерял?

— Что-то около полутора миллионов евро! Сидим в гостинице, звонит Митрофанов: «Андрей Сергеевич, есть мнение — мы не сможем вам заплатить премиальные за последний сезон». Аршавин вскакивает: «Это еще что?! Кто решил? Я желаю поговорить с Дюковым!» Я сразу: «Андрей, тормози! Ты перейти хочешь? Деньги нас догонят! У тебя все прописано в контракте. Давай доберемся до моста — и его перейдем».

— Прислушался?

— Задумался на секунду: «Ладно». Трансфер его — 16,5 миллиона фунтов. Это мы съехали с 22-х, которые изначально требовал «Зенит». Но повис хвостик в виде полутора миллионов — уже притом что Шава отказался от премиальных в «Зените»! Вот тут выступил Газидис: «Беру всё на себя».

— Поразились?

— Не то слово. Говорю ему: «Ты в «Арсенале» без году неделю! Завтра выгонят!» — «Да меня и так выгонят. Раньше, позже...» Он сильно рисковал. Но Аршавин забил в первой же игре «Блэкберну» — и все сошло на нет. Каждый раз Иван мне отправлял SMS: «Я звонить не буду, вдруг нас слушают...» Между прочим, он не знал, что Аршавин едет в «Арсенал»!

— Как не знал?

— Знали Фрайер, Венгер и дедушки. Всё! А в декабре 2008-го Аршавин прилетел в Лондон на фотосессию «Найк». Можно было по-тихому встретиться, как у нас в футболе принято. Прислать джет, куда-то зазвать... Нет! Венгер сказал: «Не будет никаких переговоров, пока не получим официальную бумагу от «Зенита».

— Это проблема?

— Чего мне стоило эту бумагу получить — отдельная история. Может, в книжке расскажу... О'кей, едем встречаться с «Арсеналом». Уже ходили слухи о приезде Аршавина. Ясно было: если кто-то его в Лондоне узнает — сделка срывается. Решили перестраховаться — и на стадион Андрея отправили даже не на машине Фрайера. Посадили в «Мерседес» Джо Лахтера.

А Фесты время спустя издали книгу — нагнали про этот трансфер пурги, которой близко не было! Но одна деталь меня заинтересовала. Из книжки узнал, что Аршавина привезли на «Эмирейтс» в багажнике Джо Лахтера!

— Вот это подробность.

— Я такой: хм...

— Вы не видели?

— Я не мог видеть — добирались мы на разных машинах. А сейчас не в тех отношениях, чтобы позвонить: «Шава, так ты в багажнике ехал?» Но про себя отметил — любопытно! Как же его провезли?

— Считаете — возможно?

— А почему нет? Сразу ли его засунули в багажник у гостиницы, по дороге ли на стадион — не знаю! В Англии запрещены тонированные стекла, все просматривается. На «Эмирейтс» несколько эшелонов допуска — запросто кто-то мог увидеть, что едет тот самый Аршавин. Тут же бы слили в прессу.

Андрей Аршавин. Фото Global Look Press
Андрей Аршавин.
Фото Global Look Press

Суд

— Закончилась ваша эпопея с Аршавиным грустно — судом.

— Перед заседанием мои юристы говорят: «Против нас подрядили адвокатов Абрамовича. Представляешь, сколько они стоят?» — «Догадываюсь! Но мы же в Англии...» — «Да, будет не так топорно, как в России. Но правила везде одинаковые. Понимаешь, куда лезем?»

— А вы?

— Я уже «быка» включил! Вижу цель — не вижу препятствий. Подумал: будь что будет — иду до конца.

— Ну и каким был вердикт?

— В стиле британской империи: и вашим, и нашим: «200 тысяч остаются с вами». Судебные расходы пополам. Больше никакие деньги мне не положены. «Все ваши прочие претензии снимаются. В связи с тем, что вы не совсем законным путем получили 200 тысяч через компанию, которая представляла интересы «Арсенала».

— То есть?

— На их взгляд — я формально представлял две стороны. Придумали какой-то конфликт интересов. И отказали в выплате агентского вознаграждения.

— Поэтому Аршавин и говорит, что выиграл у вас суд?

— Да, он выиграл. Но я был поражен этим судом! Внаглую называть белое черным! А фишка в чем? Есть федерации, которым ФИФА отдает право решать самостоятельно юридические вопросы. Дисциплинарный комитет и комитет по статусу футболистов ничего возразить не могут.

— Что за страны?

— Англия, Германия, Италия, Испания... Все решается внутри. Меня хлопнули — и я от этого вердикта осыпался!

— Получается, на трансфере Аршавина вы почти ничего не заработали?

— Я в такой минус попал! Потратил-то за этот год в общей сложности более 250 тысяч евро. Не считая расходов на адвокатов. Зато опыт приобрел колоссальный. Плюс имя. Если прежде в футбольном мире меня мало кто знал, то теперь узнали все.

— В России агент может при сделке взять деньги и от клуба, и игрока. Вы изначально ориентировались на процент от Аршавина?

— Разумеется.

— А на процент от «Арсенала»?

— Нет. На эти деньги рассчитывала контора «Фест Артистс», которая на шару оказалась в сделке. Исключительно потому, что была в кентах у моего родственника Джо Лахтера.

— Им что-то перепало?

— Я даже знаю, сколько! 800 тысяч фунтов! От «Арсенала». Хотя вообще ничего не делали!

— Аршавин должен был вам заплатить пять процентов от контракта?

— У нас была договоренность — 10. Если сумма чистыми будет более трех с половиной миллионов фунтов. Если в евро — тогда 15 процентов. Не заплатил ничего.

— Зная Андрея — полагаете, ему большое удовольствие доставило то, что выиграл суд и сэкономил на вашем гонораре?

— Не думаю, что он радовался. На суде была крайне любопытная сцена. Я никогда не скажу, кто меня познакомил с Аршавиным. Для человека огласка чревата. Когда судья начал об этом расспрашивать, Андрей взмолился: «Деннис, заклинаю, не говори!» Шава, говнюк, думал, что, если он скурвился, я отвечу тем же. Нарушу слово. Вот в эту секунду он перестал для меня существовать. Аршавин подумал, что я такой же! Человек, нас познакомивший, сейчас уже не при делах. А тогда...

— Назвали бы вы его — это ударило бы по репутации Аршавина в Англии?

— Нет, ребята, вы не поняли. Речь не шла о криминальном авторитете — это не какой-то дед Хасан! Абсолютно никакой уголовщины! Подставил бы я этого человека — а не Шаву. Больше ничего сказать не могу. Аршавин ему благодарен. Понимает, что без него не встретился бы со мной. Никуда бы не уехал. Значит, остатки совести сохранил. Но думал — я, чтобы отыграться, солью человека.

А гонорар... Знаете, я не кичусь, не хочу пурги нагнать — но много раз убеждался, что у меня есть ангел-хранитель. Я реально фартовый. Прошел такие ситуации — что вообще-то не должен был сейчас сидеть напротив вас. Еще особенность: люди, которые поступают со мной недостойно, начинают буксовать по жизни. Реальный факт! Уже не раз слышал: «С Лахтером лучше не баловаться». Вот позвонила мне после одного эпизода Юля, жена Аршавина: «Он подонок!»

— Что ответили?

— «Юль! Ты тоже не сахар. Но не совсем понимаешь, с кем живешь. У тебя дети — подумай о будущем...» Хотя Юля с Андреем друг друга достойны. А когда все случилось, она снова позвонила: «Он ублюдок! Почему ты не мог сказать прямым текстом, что имел в виду?!» — «Я чувствую, в тебе сейчас говно кипит из-за ваших историй. Но в общем — я с тобой согласен». Время спустя я случайно оказался в одной компании с мамой Аршавина. Она такая — специфичная, вся на винтах...

— Поговорили?

— Я-то поначалу ее не узнал. Занимается текстилем — а встретились мы у дамы, которая привозит в Восточную Европу японский хлопок. Это очень дорогая ткань. Мама Аршавина на меня смотрит, смотрит. Наконец подходит и произносит: «Мне очень неудобно перед вами за все, что произошло».

Наверное, она говорила с сыном об этом. Вся история не очень ее обрадовала. Довольно странное решение: променять свое лицо, репутацию на небольшие деньги! Каждый, знающий Аршавина, в курсе — если бы с моей стороны был реальный косяк, он бы так и лупанул: «Лахтер — вор!» Но этого ж не случилось.

— Его реплики еще обиднее — через газеты: «Всем молодым могу посоветовать не иметь с Лахтером никаких дел».

— Вы же понимаете — почему?

— Нет.

— Потому что кто-то может расспросить. А я отвечу: «Аршавин — просто крыса!»

— Слова Аршавина бьют по вашему бизнесу.

— По моей репутации уже ничего не может ударить! Я давно сам выбираю, с кем работать, а с кем — нет. Уже не стану ни богаче, ни беднее. На кусок хлеба с икрой для семьи всегда заработаю. В этом ли бизнесе, в другом... Поэтому спокойно отношусь к таким вещам.

Один неглупый парень мне сказал: «Слышал о вас столько гадостей, что у меня не вызывает ни малейшего сомнения — Лахтер порядочный человек». Вся эта блевотина в прессе на людей разумных действует совершенно иначе! Куча клиентов захотели со мной работать именно потому, что Аршавин и некоторые другие «специалисты» от футбола обо мне отзывались кое-как.

Андрей Аршавин бьет по воротам Адама Богдана. Фото Global Look Press
Андрей Аршавин бьет по воротам Адама Богдана.
Фото Global Look Press

Патологическая жадность

— На судах Джо Лахтер и Фесты выступили против вас — на стороне Аршавина?

— Да. Шаве они наплели, что я уже какие-то бабки получил — и мне можно агентские не платить. Потом-то говорилось — я, мол, не предупредил Аршавина про высокие английские налоги. Чушь! Там была другая история...

— Какая?

— Мы подписали контракт, а через восемь месяцев внезапно сменилось налоговое законодательство. Все увеличилось не только для Андрюши Аршавина — для всех! Проживающих и работающих!

— Намного?

— Процентов на 10-12. Реальный форс-мажор! Аршавин ни разу и нигде не сказал, что я его обманул, подставил... Но у него не хватило смелости позвонить и сказать: «Дэн, решил с тобой больше не работать вот поэтому и поэтому». Даже не набрал!

— Так набрали бы сами.

— Я звонил — Аршавин ни разу не взял трубку. Знает кошка, чье сало съела!

— Как вы узнали, что Аршавин больше не с вами?

— Я был на лодке с друзьями. Первым позвонил парень из «СЭ», с бородой. Из «Что? Где? Когда?»

— Борис Левин.

— Да. Шава как подбирал журналиста, который будет о нем писать? «С этим не хочу, этот вообще гандон...» Тут-то и нарисовался Левин. У Аршавина было одно пожелание: «Лишь бы говна не лил». Ну и одобрил его. Долгое время только Левин брал у Андрея интервью.

— Борис вас и проинформировал об отставке?

— Звонит: «Дэннис, ты в курсе?» — «Что?» — «Ты газет не читаешь?» — «Я в море!» — «Ну, тогда хорошо, что я тебе об этом говорю. Мне жутко неудобно, ты ж нас свел... Не знаю, что на Аршавина нашло!» — «Да что случилось-то?» — «Он написал, что больше не заинтересован в твоих услугах и отныне будет решать все вопросы сам». Вы формулировку Аршавина помните?

— Что-то любезное.

— Душещипательная: «Так как у Лахтера родился сын, он должен быть чаще с семьей в Тель-Авиве. Наверное, не сможет уделять мне достаточно времени...»

— Это Боря за него придумал?

— Вряд ли. Нужно знать Шаву — он никогда не допустит отсебятину. Будет докапываться до запятой: «Нет, хочу вот так!» — «Это немного косноязычно...» — «Или так — или никак!»

— С Аршавиным после ухода хоть раз сели, нормально поговорили?

— Нет. Изредка встречались лицом к лицу. Его «Кайрат» приезжал играть с «Маккаби» Тель-Авив. Кайрат Боранбаев — мой приятель. Тоже сейчас «отдыхает». Видите, как фортуна переменчива? Вчера его дочка замужем за внуком Назарбаева — а сегодня человек уже в казематах. Судьба-злодейка...

— Здоровались с Аршавиным?

— Я кивал — «привет!» Он иногда отвечал, иногда — нет. Разговоров не было.

— У вас было желание объясниться с Аршавиным?

— Ни малейшего. Думаю, у него должно было возникнуть желание что-то мне рассказать. А я-то что? Это все равно что залезу к вам в карман — и вас же попрошу растолковать, зачем я так поступил. Ну, не вяжется!

— Истинная причина всего — простая жадность?

— Конечно! Человек, смалодушничав, сделав пакость, обязательно найдет оправдание своему поведению. Что-то придумает для самого себя.

— Чудеса. Нам казалось — когда идет счет на миллионы, человек перестает жадничать в мелочах.

— Я жил в Голландии — более скупых людей не встречал. До абсурда! Голландский день рождения — пригласить в гости, налить два стакана воды, положить три маслины. Так вот Шава... Это голландец, умноженный на три. В жизни не видел человека с такой патологической жадностью.

— Яркий образ.

— Мы пойдем пиццу есть вчетвером — так перед тем, как принесут счет, Андрюша выйдет в туалет. Чтобы не участвовать в оплате пиццы. Понимаете, о чем я? А разве может нормальный мужик так вести себя с детьми? С алиментами? Вам как-то откликаются эти истории?

— Они выглядят странными.

— «Странными»? Да это дикость! Отказываться от собственных детей, говорить — «может, они не мои» — странно?! Я не представляю, что должно случиться, чтобы я жене сказал: «Может, это вообще не от меня дети?»

— Сколько их у вас?

— Восемь.

— Ого! Вы времени не теряете.

— Никогда не теряю. Но есть поступки, после которых люди перестают для меня существовать. Вот и все. Что касается Шавы — он душный. Думаю, сегодня у него не осталось людей из прошлого, с кем поддерживает отношения. Кроме Быстрого. С Аршавиным не общаются ни прежние кенты, включая Кержа и Анюка, ни детские друзья. Андрей так себя ведет, что не оставляет людям шанса даже намекнуть на встречу. Сделать звонок.

— Настолько эгоистичен?

— Даже не эгоистичен! Вот этого как раз в нем нет: «Я — Аршавин»! Хотя цену себе знает. Там много обид идет из детства. Вот и предъявляет счета.

— Тогда можно понять.

— Я тоже в коммуналке жил! И что? Давиться за каждую копейку? Когда говорю про патологическую жадность Аршавина — я не приукрашиваю. То, что есть.

— Со своими британскими родственниками общение свернули?

— С Даниэлем, который занимается ретро-автомобилями, нет. Он к сделке не имел никакого отношения. С Джо, его двоюродным братом, не контактирую.

— Между собой они ладят после случившегося?

— Общаются, но без прежней теплоты. Отец Джо Лахтера, узнав о сделанном, с сыном не разговаривал до смерти. Джо просто воспользовался ситуацией. Аршавина я не оправдываю — но у каждого из нас есть выбор. Оправдывать малодушие или скотский поступок тем, что «кто-то посоветовал»... Дешево!

— К себе-то есть вопросы?

— Самому себе я сказал: «Деннис, ты ни хрена не понимаешь в людях!» Потому что от родственника уже были звоночки. Обычно-то я цинкую на раз это мигание красных лампочек, знаки судьбы. А тут подумал: да ну, родная кровь...

— Что вы проигнорировали — а зря?

— Какое-то избыточное, неестественное желание угодить. Наигранное! Как говорил Карцев — «пересаливание лицом». Я заставил себя подумать — так человек выражает свою любовь. «Мы же родственники...» Потом понял: пазл должен был сложиться раньше! Претензии надо предъявлять только себе! Знаки были — я не отреагировал.

Дмитрий Селюк. Фото из личного архива
Дмитрий Селюк.
из личного архива

Селюк-Веселюк

— Агент Селюк в интервью говорил: «Лахтер на таксе обманул Аршавина». Как это понимать?

— Такса — это налоги. А Селюк-Веселюк для меня в одном ряду с Алиевым и ему подобной шоблой. Есть персонажи, о которых, может, и не стоит упоминать... Я много про Селюка знаю! Как выражалась моя бабушка, когда мозги раздавали, этого даже в очереди не было.

— Ярко вы формулируете.

— Он, видимо, даже не допускает, что кто-то может откопать его прошлое. Палится! А ведь легко выяснить, чем Селюк занимался в Питере в определенное время. Народ обалдеет.

— Что-то кровавое?

— О, нет! Чтобы бегать с плетками наперевес, кого-то укатывать, закапывать, назначать «стрелки» — надо иметь душок. У Селюка этого нет! Он патологический трус — такой же, как Алиев. Но метла без костей. Десять лет Селюк всем рассказывал, что он агент Яя Туре!

— Неужели неправда?

— Яха все время ржал!

— Что ж не опровергал?

— Когда Селюк пытался получить деньги от одного человека — типа Яя будет гарантом — сразу же появилось опровержение от Туре! Вы не читали в соцсетях?

— Как-то пропустили.

— Написал: «Не ассоциируйте меня с этим чудом! Он никогда не был моим агентом!» Селюк — чистый аферюга! По истории с Озбилизом я ничего не знаю, говорить не буду. Зато многое знаю по Мхитаряну. Первый раз увидел его в Израиле на турнире U-17. Играли на стадионе в Рамат-Гане. Я сразу сказал: «Вот это футболист!»

— Мама Генриха трудилась секретаршей в федерации футбола. Получала 80 долларов в месяц.

— Верно. Потом работала в УЕФА, очень хорошо ладит с женой Платини. У меня с Генрихом прекрасные отношения. Была такая команда, которая почила в бозе — «Металлург» Донецк.

— С кучей ярких легионеров.

— Яя Туре — в том числе!

— Тренировал голландец, прежде торговавший коврами.

— Точно! Потом этот продавец ковров заезжал с подачи Селюка в «Маккаби» Тель-Авив. Но его ребята раскусили на раз-два — и через три недели голландец закончил быть тренером. Еще в «Металлурге» работал Кройф-младший — такой же аферюга! Вот уж действительно — природа отдыхает на детях гениев.

— Так что же Мхитарян и Селюк?

— Я к этому веду. Хозяин «Металлурга» — Олег Мкртчан. Своеобразная личность. С фундаментальными знаниями в некоторых областях истории. Может говорить хоть про второй Рим, хоть про третий. Артист большой. Крайне интересный персонаж! Сильного «Металлиста» Ярославского тогда не было — и кровь у «Шахтера» и киевского «Динамо» пил как раз «Металлург». Я Игоря Суркиса всегда подкалываю: как ваши селекционные отделы могли не увидеть под носом Мхитаряна? Яя Туре? Вот объясните — как?!

— А Суркис?

— Не любит он, когда такие вопросы задают. У него две коронки. Первая. Я кого-то предлагаю киевскому «Динамо» — отказывается. Звучит фраза: «Если игрок такой хороший, почему ж его никто не берет?» Позже тот где-то выстреливает. Говорю Суркису: «А помните?» В ответ: «Твой косяк! Какой ты на *** агент, если не смог нас убедить?!»

— Смешно.

— Чисто еврейский зехер. Отвечаю: «Игорюш, если бы я мог убеждать таких, как ты, — давно бы на Каймановых островах жил». Подобных историй у меня много — когда говорил: «Надо брать!» Допустим, Серхио Агуэро. Стоил миллион долларов!

— Вот это да! Сколько лет ему было?

— 16 с половиной. Можно было из «Индепендьенте» забирать. Второй секретарь посольства Аргентины в Киеве кентовался с Суркисами. Твердил: «У нас есть потрясающий пацан — всего миллион!» — «Что-о?! Миллион за 16-летнего? Вы охренели?»

— В чем-то правы.

— Киев тогда заплатил за Роберто Нани 3,5 миллиона — это считалось космосом. Такие были цены. Что говорить, если Вагнера Лав привезли в ЦСКА за 4,8 миллиона — и переживали: а-а-а! Вот мы попали на бабки-то, все деньги мира им отдали!

Еще была история с молоденьким Дани Алвесом, который на правах аренды перешел из бразильского клуба «Баия» в «Севилью». В тот момент никто не мог предположить, что это будущая звезда мирового футбола. Но было видно — защитник классный. Я узнал, что «Севилья» просрочила опцию выкупа. Причем речь шла о смешной сумме — 1,3 миллиона долларов. Сказал Игорю Суркису: «Парень — бомба! Возьмите, не пожалеете».

— Отреагировал одной из коронных фраз?

— Вот-вот. «Если этот Алвес такой хороший — что ж его никто не берет?» В конце концов «Севилья» выкупила бразильца, потом продала в «Барсу» за 35 миллионов. А авторизацию на переговоры с Алвесом я сохранил. До сих пор дома лежит.

— Так что Селюк?

— Селюк без мыла во все места! Дыхательные и пихательные! Он смекнул: да, Мхитарян — это футболист. Пытался с Мкртчаном какие-то дела вертеть. Влез к нему в клуб, долго работал начальником селекционного отдела. У Мкртчана была куча заводов-пароходов, «Металлургом» управлял дистанционно. Естественно, там творился бардак такой — мама, не горюй, папа, не печалься. А у Селюка есть чудесная способность — превращать в говно все, к чему прикасается.

— Это удивительный дар. Не думали, что кто-то таким владеет.

— Он владеет. Обычно его раскалывали быстро — поймают за руку и до свидания. Там у него вышла какая-то история с «Шахтером». А с донецкими баловаться — нужно быть идиотом!

— Это мы понимаем.

— Или смертельно больным. С Ахметовым — баловаться?! Замутил Селюк с каким-то молодым пацаном. Вроде пытался дернуть из клуба. Ему сказали просто: «Дмитрий, берегите себя. В радиусе тысячи километров к Донецку желательно не приближаться».

— Смирился?

— Куда ушел Мхитарян? В «Шахтер»! Ну и Селюк пытался к нему пристроиться. Мальчик молодой, мама далеко. Рассказывал, что это он устроил контракт. Осмелел! В «Шахтере» обо всем прознали. Поразились: «Ты что, бессмертный?» Ну и увеличили ему радиус. Принудительно. Селюк потерялся! А где всплыл? В Испании!

— Тогда и переехал?

— Да! Потому что понял — найдут в штольнях.

Андерсон. Фото Getty Images
Андерсон.
Фото Getty Images

Хлопок — и черный дым

— Так кому из ваших клиентов родня испортила карьеру?

— Моя боль — бразилец Андерсон, поигравший в «Порту» и «МЮ». Талантище! Заметил его в Венесуэле на Кубке Америке U-17, там было много веселых ребят. Включая Рамона, который оказался в ЦСКА.

Андерсон на том турнире был звездой. В 19 лет я привез его в «Порту». Помню, как в Лиге чемпионов он возил «коней». Те не знали, куда бежать! Дальше переход в «МЮ». Играл, забивал. А потом все полетело в тартарары. Алкоголь, скандалы, аварии. Расколотил несколько машин, выжил чудом.

Возле Андерсона постоянно крутилась куча родственников. Как у Вагнера Лав, которому в Москве рядом с его квартирой ЦСКА снимал еще две. Где жили папа, мама, братья, сестры, друзья друзей. С утра до вечера — сплошная «чунга-чанга» и ганджубас. Но Вагнеру это играть не мешало. А вот Андерсон «поплыл». С таким талантом умудрился все профукать, заканчивал карьеру то ли во Вьетнаме, то на Мадагаскаре.

— Когда вы перестали с ним сотрудничать?

— Он перешел в «МЮ», я получил свой процент, и Андерсон сказал, что теперь его дела будет вести папа. Такое часто бывает — когда родители или жена футболиста начинают верить в собственную исключительность. Думают, что они «сами с усами», умнее всех. Обычно ни к чему хорошему не приводит. Ярчайший пример — Ален Халилович, которого называли хорватским Месси. В 18 лет из Загреба приехал в «Барселону», потом в «Милане» мелькнул, «Гамбурге», а закончилось тем, что в 26 оказался никому не нужен. Как папа стал вести его дела — карьера под откос.

— Командировки у вас интересные...

— В той же Венесуэле жара была дичайшая, за сорок, все просто вешались! На турнир съехалось много представителей киевского «Динамо» — Терлецкий, Базилевич, Сучков. Им перелет дался особенно тяжело, добирались экономом с немыслимыми пересадками: Франкфурт — Буэнос-Айрес — Каракас — Маракайбо...

— О, ужас.

— Последний перелет — на крохотном самолетике. Я один раз горел в таком.

— Эту историю мы не имеем права упустить.

— В Южной Америке в турбовинтовые самолеты заходишь — кругом сажа, вонь, проваленные кресла... Уже садились, земля была видна. Вдруг хлопок — повалил черный дым, запахло гарью. Выскочила стюардесса, произнесла по-испански: «Не тревожьтесь, у нас суперпилот». А-а, еще прикол! Туалет в этом самолетике только впереди, а сзади площадочка — там козы летели!

— Козы?!

— Представляете вонищу? Пока мы на земле стояли, они хором блеяли. Едва поднялись в воздух — ни пикнули! Вот это меня и успокаивало. Думал: раз животные вообще не парятся, все будет хорошо.

Хотя рядом со мной сидел мужик — здоровый лось! Весь в цепях. Жара такая, что в сандалиях можно сдохнуть, а этот — в «казаках». Как сутенер из фильма. Борзый, с девчонками заигрывал. Когда все случилось, достал сверху кейс, обхватил его руками — и рыдал! Зато какая-то чета толстяков как спала — так и продолжила, всё пропустили... О, думаю — счастливчики!

— Но как-то сели?

— Да, благополучно. Смотрю — пожарки стоят. Люди с чуть ли не ручными насосами. Пеной залили все крыло...

Деннис Лахтер. Фото Соцсети
Деннис Лахтер.
Фото Соцсети

Таксист с мачете

— Значит, в таких странах набираетесь приключений начиная с самолета?

— В Венесуэле меня таксист защищал. С мачете.

— У вас одна история лучше другой.

— Мой товарищ — Кристиан Отеро. Сын одного из руководителей AFA, аргентинской федерации футбола. Мы вместе прилетели на турнир. А в Маракайбо, как в Буэнос-Айресе — все улицы поделены.

— Это как понимать?

— Ты просто так не можешь оставить автомобиль у ночного клуба, например. Паркуешь в определенном месте — и даешь денег местной шпане. Они твою тачку охраняют. Это их бизнес!

— А если не заплатил?

— В лучшем случае — порежут колеса.

— В худшем?

— Побьют. Закрасят баллонами стекла. Во время футбольного матча для них самое жаркое время. Так вот, встретил меня в аэропорту таксист. Это была моя первая поездка в Венесуэлу. Сразу бросилось в глаза — нормальных машин нет!

— А какие есть?

— Убитые америкосы из 50-х. Даже на Кубе такие бросают. А здесь почти у всех на багажнике навесной замок. Амбарный! Спрашиваю: «Зачем?» — «Постоянно вскрывают...» Класс, отвечаю. Вижу — у каждого в руках картонка. По-особенному вырезанная. «А это что?» — «Да увидишь...»

— Что оказалось?

— Садимся в машину, жарища. Окна открыты. Все как-то вправляют сбоку эту картонку — ветер дует в лицо! Прошу: «Пусть включит кондей». На торпеде два тумблера — как у ракеты. Что-то нажимает — оттуда будто из аэродинамической трубы: пр-р-р... Адовый холод! «Потише нельзя?» Раз — и выключает. Либо так, либо никак. Два режима!

— Техника.

— А мужичонка такой маленький, что под задницу подушку клал. Расплатился с ним — говорит: «О, это много!» — «Оставь...» Отвечает: «Давай буду вас возить». — «Ну, вози...»

— Сто долларов дали?

— Что вы! Кажется, двадцать. Я-то подумал — шутит. Куда он нас будет возить? Когда? Наутро выходим с Кристианом из гостиницы — стоит, смотрит преданно! Ладно, поехали.

Подруливаем к парковке, видим «Хонду» космического цвета. Двери нараспашку, музыка орет. Какая-то босота сидит, нас разглядывает. Кристиан очень маленький, где-то 165. Я тоже не бронзовый боец. Таксист наш — почти карлик. Картина, представляете?

— Пытаемся.

— Эти, в «Хонде», громко обсуждают нас. Судя по интонации, не желают нам ни счастья, ни добра, ни удачи. Крис что-то дерзкое произносит в ответ. Тут же подлетает чувак, вытаскивает плетку, наводит на Криса. Думаю — нормальный ход. Краем глаза замечаю, что и водилы нашего рядом уже нет. Ага, понятно. Слился.

— Негодяй.

— Вдруг секунд через пять дикий вопль. Поворачиваю голову — наш мужичонка выбегает из машины с гигантским мачете. Несется к парню, сидящему на капоте, сбивает с ног, приставляет лезвие к горлу.

— Про негодяя мы погорячились. Берем свои слова обратно.

— Дальше короткий диалог на испанском. Чувак убирает ствол, а водила — мачете. Прыгаем в машину и по газам. Позже Крис объяснил — оказывается, спаситель наш вырос в таком районе, с выходцами из которого никто не связывается. А еще его отец — венесуэльская знаменитость. Гончарных дел мастер, чьи работы выставлены в лучших музеях страны.

— В других странах с уличной преступностью соприкасались?

— Да всякое случалось. Вот приехал в Кейптаун. Дорогой отель, сижу в лобби. Внезапно залетает шпана. С оружием. Наставляют на туристов. У девушек выдергивают серьги из ушей, с мужчин снимают цепочки, часы, браслеты. Две-три минуты — и деру! Ни охраны, ни полиции. Да, думаю, это не Бразилия, где в каждой гостинице серьезная служба безопасности, которая не дает разгуляться местной школоте. Впрочем, там свои приколы.

— Это какие же?

— В 1996-м я впервые оказался в Рио. Поселился в отеле рядом с Копакабаной. Портье сразу предупредил: «Пляж через дорогу, но туда вам ходить не надо». Я значения не придал. С приятелем решили окунуться. Волны в океане огромные, вылезли через пять минут. Хоп — одежды нет. Утащили всё — полотенце, шорты, майки, шлепанцы. Слава богу, хватило ума не брать с собой на пляж кошелек. В отель вернулись босиком, в одних плавках. А там шум-гам, толпа полицейских...

— Воришек ваших поймали?

— Нет. Разбирались с супружеской парой, которая прогуливалась по набережной возле гостиницы. Подскочили ребята, у мужа забрали часы, у жены — ювелирные украшения, да еще попытались ее изнасиловать. В центре Рио, средь бела дня!

— Вот ведь радость — мотаться в Южную Америку. Где приходится с мачете отбиваться.

— Что вы! Съездить в Аргентину — чистый кайф! Кстати, весь футбольный движ, мелодии, кричалки зародились в Буэнос-Айресе. Уникальный город. Сосредоточено 90 процентов премьер-лиги. Из провинции клубов минимум. Тур растягивается на четыре дня. Причем молодежка всегда играет в тот же день, что и первая команда. Целые семьи с внуками на руках выходят с утра — и идут к стадиону. За молодежку болеют так же шумно, как за основу.

— Теперь и наша мечта — в те края попасть.

— Другая фишка — знаменитый Рамон Диас, возглавляющий «Сан-Лоренсо», четыре дня в неделю работает еще и с молодежным составом! Можете себе представить, чтобы Юрий Палыч Семин тренировал «Казанку»?

— Нереально.

— А для Диаса — проза дня. Потому всю молодежь, «хомяков», знает не хуже, чем основу! В Аргентине это важно. Отток футболистов в Европу такой, что команда может выиграть апертуру — и ее разрывают. От основы остается один человек. 16-летний пацан в «старте» — в порядке вещей. Знаете теорию «10 тысяч часов»?

— Если занимаешься каким-то делом 10 тысяч часов, становишься профессионалом мирового уровня. Независимо от таланта.

— Так в Аргентине молодняк к 20 годам может наиграть 10 тысяч часов! У нас многие футболисты заканчивают карьеру в 35 — не наигрывают столько. Вот почему аргентинцы быстро адаптируются к мужскому футболу. Аргентинский футбол для меня — самый вкусный!

— А Бразилия?

— Нет. Там смотришь матч топовых команд — люди вообще на сигарете. Будто в замедленной съемке всё. Принял, огляделся, развернулся — никто не катится, не встречает... А в Аргентине бешеный темп!

Деннис Лахтер на стадионе. Фото Соцсети
Деннис Лахтер на стадионе.
Фото Соцсети

Угрозы

— И Сарсания, и Паулу Барбоза, и Шандор Варга рассказывали нам, как сталкивались с откровенными угрозами. Вы тоже?

— Конечно. Двенадцать лет назад прилетел в Италию. Знакомые агенты пригласили на «Сан-Сиро». В перерыве матча выхожу из ложи в подтрибунку — и тут странная картина. В мою сторону сквозь толпу, как ледокол, идет человек. Люди не просто расступаются — шарахаются от него! А человека не видно!

— Что за чудеса?

— Наконец замечаю. Мужчина очень маленького роста, чуть ли не карлик. Один. Ни свиты, ни охранников. Подходит ко мне. В радиусе нескольких метров от нас — ни души. А он здоровается со мной по-русски, потом пару предложений кидает на иврите. Берет меня за плечо, другой рукой открывает ворот своей рубашки, показывает могендовид и произносит: «Добро пожаловать в Италию! Меня просили передать: вот этим футболистом не нужно заниматься». Называет фамилию. Все чинно, спокойно, никаких понтов и распальцовок. Но очень убедительно.

— Ваша реакция?

— Уточняю: «Когда надо дать ответ?» — «Сегодня». И добавляет: «Я любой ответ приму». Киваю: «Ясно. Что ж, я не буду заниматься этим футболистом». — «Благодарю».

— Восхитительный разговор. Так что за тип к вам подошел?

— Все, что могу сказать, — он из Неаполя. А говорил о бразильском футболисте, который был клиентом моего товарища.

— Вы сразу поняли, что лучше отойти в сторону?

— Вообще-то тупорылый овцебык — это про меня. Раньше я был именно таким, часто лез на рожон, готов был о стену биться. Но спасибо моим детям. С их появлением мозгов прибавилось. Сейчас мной руководит разум. Хожу по земле. Только кажется, что мы воспитываем детей. На самом деле они — нас! Так задумал Создатель!

И еще: у меня врожденное чувство опасности. Чуйка никогда не подводит. Четко знаю, когда нужно скинуть карты. Но и свое забрать не позволю. Не забывайте — я родился в Советском Союзе, долго жил в Иркутске, микрорайон Юбилейный. Там нет рафинада напомаженного. По статистике каждый третий в Иркутской области имеет уголовное прошлое. В основном те, кто после отсидки решил остаться в этих краях.

В нашем доме я ладил со всеми — и с командиром атомохода, Героем Советского Союза, и с людьми, которые в тюрьме провели времени больше, чем на свободе. Львиная доля друзей моей юности — шпана и босота. Я из интеллигентной семьи, но не зашуганный мальчик со скрипочкой, подобными вывертами меня не напугаешь. Я знаю, что такое уличная ненависть. Вражда между микрорайонами в Иркутске была лютая. Чужака, даже подростка, легко могли избить до полусмерти. Беспредельщиков хватало. Поэтому с 12 лет я уже был готов ко всему. И умел за себя постоять.

— В России вам как агенту угрожали?

— Естественно.

— И что — тоже отходили в сторону? Или вели себя как «тупорылый овцебык»?

— Ну, я уже давно в этой теме. Всегда страхуюсь. Те, кто пытался заезжать с какими-то лошадиными предъявами, быстро себя урезонивали. Если была блатная музыка, с людьми разговаривали на их языке. Вот и все.

— Самая тяжелая история в этом смысле?

— Однажды на меня наставили плетку. Обещали прострелить ноги.

— А дальше?

— Потом извинились.

— О каком футболисте шла речь?

— О россиянине.

— Из Москвы?

— Нет. Игрок известный, но не уровня сборной. Сформулировали так: «Парень из нашего города, мы и будем с ним все решать». Я ответил: «Сначала пусть он сам мне это скажет». Сейчас-то понимаю — меня просто хотели припугнуть. Думали, очкану. Но ствол меня вообще не качает. В эту дырку я смотрел много раз. Поверьте, нож гораздо опаснее.

— Неужели?

— Да! Во-первых, он доступнее. Во-вторых, нож — это продолжение дурной руки. Человек с ножом часто не осознает последствий. Если, конечно, не пришел тебя целенаправленно убивать. Достаточно проткнуть бедро или мочевой пузырь — все, трындец. Я видел, как в уличных драках шпана резала серьезных бойцов. Профессиональные боксеры, каратисты — но против ножа ничего не смогли сделать. Кто-то здоровье потерял, а кого-то уже и нет на свете.

Деннис Лахтер. Фото Соцсети
Деннис Лахтер.
Фото Соцсети

Ни у кого нет на меня козыря

— Хоть раз после угроз мелькнула мысль: «С агентским бизнесом пора завязывать»?

— Если отвечу «нет» — совру. Но... Воспринимаю такие моменты, как подсказки, знаки сверху. Я умею на них реагировать. Сразу говорю себе: «Стоп! Надо взять паузу. Заземлиться».

Успех и деньги могут сослужить дурную службу. Начинаешь чувствовать себя невероятно крутым, искренне думаешь, что тебе больше положено — в силу мнимой исключительности. Когда-то и я через это прошел. Продлилась болезнь недолго. Благодарен Создателю, что у меня хватило мозгов не заехать плотно в такие слои атмосферы, где я бы просто перестал быть человеком.

— Вы о наркотиках?

— Нет-нет. О поведении. Когда появляются шальные деньги, «кукушка» быстро отъезжает. Важно понимать, что агентский бизнес — не благостный. Это по мнению обывателя агент — ушлый дядя, который через дорогой галстук поглаживает свое холеное пузо, попивая кофеек, ни хрена не делает и гребет бабло лопатой.

В реальности все иначе. Тот, кто попробует стать агентом, быстро убедится, насколько это тяжелый хлеб. Он очень затратный — с точки зрения энергии, эмоций, финансов. Обыватель видит лишь громкие победы агентов. Но за каждой такой победой стоят обидные проколы и непорядочное поведение игроков, клубов, партнеров. Плюс запредельная конкуренция, которая далека от джентльменских отношений. Сколько примеров, когда люди долго работали вместе, а потом кто-то решил — раз на кону солидный куш, можно и друга нахлобучить.

Остаться в этой профессии человеком — большой труд. Но я чувствую себя комфортно. Кто-то считает меня белой вороной, чуть ли не изгоем в российском футболе. Наплевать! Главное, ни у кого нет на меня козыря. Крюка, за который можно было бы подтянуть. Со всеми нашими управленцами я разговариваю на высоте глаз. Потому что не «жучок» и не решала. Не играю в нездоровое. Не завожу футболистов в клубы — что в России практикуется повсеместно. Я в жизни никому не заносил денег, чтобы в команду взяли Васю, а не Петю. Когда игрок действительно интересен, его не надо никуда заводить.

За агентскую лицензию, которую оформил в 1992 году в Цюрихе, я заплатил 216 тысяч швейцарских франков. Это и сегодня приличная сумма, а тогда — вообще космос! У меня таких денег не было, взял в долг. Слава богу, меня не дергали, не ставили жестких сроков. Потому что периодически возникали ситуации, когда я мог неплохо заработать и вернуть эти деньги быстрее, чем получилось. Но нужно было переступить через собственные принципы. А я не хотел. В этом плане я очень щепетилен. Придерживаюсь фарватера, когда-то заложенного родителями и учителями.

— Последний случай, когда вам было стыдно?

— Недавно — за то, что влепил затрещину сыновьям. Обычно на детей руку не поднимаю. Но тут оба вели себя непотребно. Я раз сделал замечание, второй — не реагируют. Когда у них дошло до драки и мата, не сдержался. Одного по заднице шлепнул, другого наградил подзатыльником. Потом было жутко стыдно. А в профессии... Расскажу историю, которая приключилась много лет назад.

Израиль, первая лига, решающий матч для клуба в борьбе за выживание. Чтобы не вылететь, нужно победить команду N. За нее на позиции центрального защитника играл грузин, с которым я был неплохо знаком. Мне сказали, что он берет бабки. Ну и попросили с ним встретиться, предложить за определенную сумму раздвинуть ноги, позволить сопернику забить гол.

Думаю — ладно, переговорю. Футболист-то не мой. Приехал к нему домой, объяснил, что требуется. В ответ: «Нет! Ты же давно меня знаешь — я матчи не продаю. Не понимаю, почему ты мне это предлагаешь. Тебя что, загипнотизировали? Здесь что-то не так. Разберись с собой».

— А вы?

— После этих слов меня будто дубиной по башке треснули. Осознал, в какое дерьмо я залез. Предлагаю футболисту сдать игру! От стыда был готов сквозь землю провалиться!

Иван Соловьев. Фото Кристина Коровникова
Иван Соловьев.
Кристина Коровникова

В «Анжи» Соловьеву давали в три раза больше, чем в «Зените»

— Как отреагировали, когда агент Шпинев назвал вас в интервью негодяем?

— Никак. Кто такой Шпинев?

— Агент Алексея Миранчука.

— И что?

— Разве не обидно услышать о себе в прессе — «негодяй»?

— Не считаю нужным отвечать человеку, с которым вообще не знаком.

— Откуда у вас информация, что Шпинев на переговорах с «Аталантой» не мог устроить видеосвязь?

— Сначала мне об этом рассказал Лука Перкасси, сын президента «Аталанты». Затем позвонил Джованни Сартори, спортивный директор: «Мы ничего не понимаем. Прежде чем вступить с «Локомотивом» в переговоры, желаем пообщаться с игроком. А нам уже две недели мозг трахают...»

Я набрал Елене, маме Миранчуков, обрисовал ситуацию. И тут же всё организовали. Возможно, сам Алексей не в курсе этой истории. Мне кажется, на него у Шпинева были свои планы. Никуда увозить игрока он не хотел, а надеялся выбить из «Локомотива» новый контракт — пожирнее, с хорошими подъемными. В России такие фокусы в порядке вещей.

— Иван Соловьев предъявил вам через газеты — думал, что подписывает предварительный контакт с «Зенитом», а подмахнул окончательный.

— Бред! Иван прекрасно знал, что подписывает. И вообще, что такое предварительный контракт?

— Договор о намерениях.

— Нет. Регламент ФИФА по статусу игроков позволяет футболисту за полгода до завершения контракта вступить в переговоры с любым клубом и подписать предварительное соглашение. Оно автоматически начинает действовать на следующий день после того, как закончился старый контракт. Так было и с Соловьевым.

— Еще он сообщил, что на этом трансфере вы заработали 1,3 миллиона евро.

— Без комментариев.

— Тогда другая цитата из его интервью: «В «Зените» мне платили миллион рублей в месяц. Чуть меньше половины отдавал агенту».

— Ложь!

— Вы получили свою комиссию, и все?

— Да не было никакой комиссии! Только определенные выплаты от игрока. Процент от его зарплаты. Об этом с Иваном договаривались изначально, все было прописано в агентском соглашении.

Соловьева постоянно обвиняют в том, что погнался за деньгами. Ни хрена! В «Анжи» ему давали в три раза больше, чем в «Зените»!

— Почему же выбрали Петербург?

— Из-за Спаллетти. Который мне лично говорил: «Парень интересный, мы на него рассчитываем». Все началось в ноябре 2012-го, когда «Динамо» принимало «Зенит». В конце первого тайма рядом с Шуниным взорвалась петарда, брошенная с гостевого сектора, матч прервали, «Зениту» присудили «технарь». Но дело не в этом.

— А в чем?

— Соловьев тогда вышел в основе и за эти сорок минут сделал из Анюкова клоуна. Тот еще был в самом соку — но Ваня на фланге его разрывал. А на лавке сидел конкурент Соловьева — Джуджак. «Динамо» он обошелся в 12 миллионов евро, зарплата — два с половиной миллиона в год. Здесь надо отдать должное Дану Петреску. В футболе это крестный отец Соловьева. Он дал пацану дорогу в жизнь. Уверен, с нашими тренерами такое бы не прокатило. Все бы выпускали легионера, за которого ввалили кучу денег. А Петреску не боялся доверять вчерашнему дублеру, получавшему 35 тысяч рублей в месяц.

После того матча я позвонил старому знакомому — спортивному директору «Зенита» Дитмару Байерсдорферу. Помимо прочего спросил: «Кто тебе в «Динамо» понравился?» — «Левый полузащитник. Прилично нас покусал...» — «Это Соловьев, мой игрок. Через полгода у него контракт заканчивается». — «О! Я поговорю со Спаллетти и тебе наберу».

— Как дальше события развивались?

— Неделю спустя звонок. Байерсдорфер: «Ты где?» — «В Москве». — «Я тоже». Дитмар приехал на переговоры по Кокорину, игравшему еще за «Динамо». При встрече говорит мне: «Спаллетти сказал, что Соловьев ему интересен». — «Давай я сейчас сам Лучано позвоню».

Набираю. Тот сразу: «Как у Соловьева с дисциплиной?» — «Порядок». — «А что за семья?» — «Родители в Калуге, Иван у невесты живет». — «О-о, понятно...» — «Что не так?» — «Какая невеста в 19 лет?!» — «Нет-нет, у него с Аней все серьезно, они давно вместе...» — «О'кей. Так его из «Динамо» можно забрать?» — «Да». — «Я подумаю». Вскоре через Дитмара передал: «Давай!» Заинтересованность Спаллетти и стала решающим аргументом.

— Соловьев сам виноват, что не раскрылся в «Зените»?

— Начнем с того, что много шансов там он и не получил. Окончательно зачехлил его уже Виллаш-Боаш. По прозвищу Рыжий. Постоянно твердил: «Никакой аренды, Соловьев мне нужен». Но на поле почти не выпускал. Впрочем, Рыжий — такой балабол... Маленький пример. Сижу с человеком, звоню Боашу по громкой связи. Говорит мне одно. Следом тот ему набирает — и слышит диаметрально противоположное! Так во всем! Мутный штымп, с Боашем невозможно иметь дело. Про него мне все стало понятно еще в «Тоттенхэме», где накупил десять футболистов на 125 миллионов фунтов. Выстрелил один. Примерно тем же самым занимался в «Зените».

А Соловьев... Он бы мог там заиграть, если бы полностью сконцентрировался на футболе. Мальчишка-то способный. Шустрый, по-спортивному злой, дисциплинированный. Вообще не употребляет алкоголь. Но деньги немножечко вскружили голову. Чудил в Питере со своей Аней.

— Как?

— Тратили бабки направо и налево. Покупали дорогие автомобили, снегоходы, завели лемура и экзотических собак. Я говорил: «Какие на фиг лемуры?! Вам что, делать нечего? Родите ребенка!» Квартиру они снимали у Аршавина. Помню, заехал я в гости. Пока на кухне сидели, собачка мои туфли сожрала. Пришлось новые покупать... А как Ваня вел себя за рулем?

— Гонял?

— Не то слово! Дурдом! Даже по переулкам летал на несусветной скорости. Я с ним прокатился — сразу напихал: «Ты что творишь? А если ребенок на дорогу выскочит? Ты же не успеешь затормозить!» Соловьев усмехнулся: «Так не выскочил же...» Мозги на место встали после случая с Ильиным, его кентом по динамовскому дублю. Тот устроил ДТП, двое погибли — ну и присел на пять с лишним лет. Ваня, кстати, другана не бросил, в тюрьме финансово помогал.

— Соловьева спросили: «Как вы расстались с Лахтером?» Тот ответил: «Когда узнал, что вместо «Лахти» мог поехать в «Марибор», но агент об этом варианте даже не сказал».

— Что он лепит? Какой «Марибор»? Словенцы никогда не интересовались Соловьевым. Аренду в «Лахти» предложил сам «Зенит», у которого с этим клубом завязалось сотрудничество. Я прилетел из Израиля, вдвоем отправились в Финляндию, поговорили с руководством, почувствовали заинтересованность. От Лахти до Питера рукой подать, плюс «Зенит» почти в полном объеме продолжал выплачивать Ване жалованье. И он сказал: «Я готов!»

Все решения о переходах Соловьев принимал осознано, никто его под дулом пистолета никуда не тащил. Пусть сейчас мы не общаемся, но Ваню я хорошо знаю — парень нормальный. Может смалодушничать, но точно не подлец. У меня большие сомнения, что он все это действительно говорил в интервью. Могли просто вложить в уста.

Артем Милевский. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Артем Милевский.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Милевский — как бедуин

— Какие же разные у вас клиенты.

— Да уж. Вот Милевский, например. В поле ветер, в жопе дым. Денег заработал нормально — и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора. Как сраный бедуин. Не хватило мозгов даже однушку купить в Киеве или Минске!

— Зато на автомобили не скупился.

— О, да — «Мазератти»! «Астон Мартин»! Телки, шмолки, Ибица, Гонолулу... Иванушка-дурачок. Всегда был таким юродивым от футбола. Типа Кокоры. С блаженной улыбочкой. Они и закопали себя своими руками. Кокорин хоть не бухает. А Миля такие кренделя выписывал!

— Какие?

— Есть денег пароход — куда-нибудь пульнет за неделю! Миллион? Легко! А потом будет сидеть, кукурузу охранять. Мне названивать: «Дэн, пришли десяточку, жрать нечего!»

Он и Алиев — два раздолбая... В какой-то момент вроде взялись за ум. Когда Семин тренировал киевское «Динамо», я ему мозги проел из-за этих двоих. Оба Палычу в ноги должны кланяться — именно он открыл им дорогу в большой футбол! Сначала выпустил в Израиле на Кубке Первого канала. Естественно, я был рядом, со всеми общался. Белькевич, помню, подошел: «Твоих вообще не узнать!» — «А что?» — «Я Миле на тренировке чуть люлей не дал, с двух ног летит. На жопе ездят, в футбол хотят играть!» В добрый час, отвечаю. Типа — контролируй!

И вот Киев играет там с «Шахтером», который только-только привез Виллиана. Я все всматривался — и показалось: всадник без головы. Про таких Базилевич говорил: «О, этому надо два мяча — один для него, другой для команды...» Но как на шарнирах, взрывной! Еще и прическа — «Джексон-файв».

— Прическа уникальная.

— «Шахтер» волтузил киевлян, те по 15 минут не могли до мяча дотронуться! О, говорю. Кажется, сейчас будет изнасилование в грубой форме. Гляжу — Палыч поднимает моих оболтусов. Так Милевский с Алиевым перевернули всю игру! Забили два, один с подачи другого, что-то насочиняли. И я понял: похоже, сынки шансик получат.

Сразу после матча рванул в гостиницу — Палыча нет. Куда делся? Оказывается, его прямо со стадиона повезли в «Бен-Гурион». Я улетал тем же рейсом. Причем весь киевский штаб, кроме Семина, в экономе. А мы в бизнес-классе!

— Какая неловкость.

— Люди, которых я по телевизору видел, ходят и ухмыляются: «О, такие важные люди в бизнес-классе сегодня...» Биба, Демьяненко, Сучков, Терлецкий! Палыч тоже мне поразился: «О! Тю! А ты куда собрался?» Этот орловский говорок.

— Отлично представляем.

— Будто удивляется — «Смотри-ка, сколько нас здесь!» Начинает считать по головам: «Раз, два, три...» Вот тут-то я ему и высказал все. Раз такой случай. «Что с моими-то «хомяками»? Надо дать шанс!» — «Есть шансы, есть...»

Оба заиграли — и полгода были в завязке! Только я подумал: «Какие молодцы!» — звонок из Киева: «Я твоих этих *** всех на ***!»

— Игорь Суркис?

— Да. «Михалыч, угомонись! Что случилось?» Оказалось, за Милевским и Алиевым полчаса гонялись по городу два полка ДПС. Заблокировали где-то в районе Майдана. Те народу едва не насшибали.

— На знаменитом 720-м BMW?

— 750-м. Оба выйти из машины не могли — вывалились, упали! Их ноги не держали!

— Слава богу, никого не убили.

— В том-то и дело! Сколько раз Миля на автомобиле переворачивался! Он будто заговоренный. А кто-то как Андрюха Гусин — раз, и все... Вот это золотой пацан.

— Как вы узнали про реальный возраст Милевского?

— Не буду раскрывать источник. Но это человек, который много лет отработал в киевском «Динамо», знает внутреннюю кухню. Да весь футбольный мир уже в курсе, что Миля — переписанный. Не 1985 года, а 1983-го. Потом в «Комммент.шоу» сам спалился. Мне тут прислали фрагмент его интервью. Милевского спрашивают: «Сколько тебе лет?» Он: «Тридцать... шесть». Через паузу! Нормально? Дальше ему говорят: «Лахтер утверждает, что ты кошеный, на два года мазаный». А Миля: «Нет-нет, я и свидетельство о рождении могу показать, постоянно его в сумке ношу». Если вас про возраст спросят, ответите сразу или задумаетесь? А свидетельство о рождении всегда с собой носите? Смешно!

— Алиев тоже кошеный?

— Нет. Он чистый, 1985-го.

— Про Милевского вы сказали: «Господь дал ему вагон здоровья». Примером проиллюстрируйте.

— Миля вел такой образ жизни, что многие давно скрутились бы. А у него даже не было серьезных травм. Футбольные боги до поры благоволили. К сожалению, распорядился он своим недюжинным талантом бездарно. Данные-то сумасшедшие! Техничный, пластичный, координированный. А корпусом как работал? Да у Мили мяч невозможно было отнять! Единственный минус — при росте 190 см слабо играл головой. На спичечный коробок не мог от земли оторваться!

— Его звали «Порту», ПСВ, «Гамбург»...

— Еще «Эвертон». А по «Гамбургу» у меня был разговор с Байерсдорфером, спортивным директором клуба.

— И?

— Киев не горел желанием отпускать Милевского. У Игоря Суркиса вообще своеобразная манера вести переговоры. Спрашиваешь про игрока: «Сколько надо денег?» Отвечает: «Х». Приносишь предложение — и вдруг выясняется, что парень стоит уже ХХ. Или полтора. «Михалыч, что происходит?!» А он: «Если его действительно хотят — и такую сумму заплатят».

Проблема еще в чем? В те годы футболисты киевского «Динамо» даже не знали, кто к ним в Европе проявляет интерес. До ребят эти предложения не доходили. Агенты же лезть в Киев побаивались. Либо там работали свои, ручные. Которые дурили футболюг, уверяли, будто рубятся за них, а на самом деле были карманными агентами местных клубов.

— Милевский говорил, что Суркис задирал ценник на футболиста не спонтанно, а после того, как накануне проигрывал в казино.

— Одно с другим не связано. Да, Суркис-младший — игровой, любит «шпилить». Знакомые рассказывали, какие суммы он в Монако за вечер оставлял. Но человек богатый, может себе позволить. Ему не нужно повышать цену на футболиста лишь для того, чтобы отбить свои потери в казино.

— Тогда зачем менять условия, когда уже обо всем договорились?

— Боялся продешевить. Кроме того, «Шахтер» в то время был силен легионерами, а «Динамо» — украинскими футболистами. Расставаться с ними в Киеве не хотели.

Александр Алиев. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Александр Алиев.
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Алиев — это животное! Нелюдь!

— Как Милевский от вас уходил?

— Наш контракт еще действовал. Но Миля забыл заплатить агентские, перестал отвечать на звонки. Ладно, Бог ему судья.

— С тех пор виделись?

— Ни разу. К Миле я всегда относился с пиететом. Рубаха-парень, улыбака. С ленцой, не очень умный, но не подонок. Хотя со мной обошелся непорядочно, до этого у меня не было к нему вопросов. А вот его закадычный кент — конченая мразь! Нелюдь! Маргинал!

— Вот как?

— Алиев — это вообще животное. О чем я ему говорил в глаза. Как можно бить беременную жену?! Такая трусливая гнида... Типа телефонного жулика. Издалека хорохорится, а как один на один — меняет памперсы. У Алиева было множество не просто неблаговидных поступков — откровенно скотских, паскудных! Уверен, рано или поздно последует расплата. Как у Высоцкого — «В конце пути придется рассчитаться».

— Как же вы с таким персонажем сотрудничали?

— У меня хорошие отношения с Йожефом Сабо. Когда он в очередной раз возглавил киевское «Динамо», сказал мне: «Есть у нас интересный пацанчик. Борзый до невозможности. Представляешь, недавно заявил Белькевичу: «Валик, готовь маечку с восьмым номером. Скоро заберу». Я поразился: «Это что ж за наглец?» — «Алиев».

На поле впервые увидел его в Голландии на молодежном чемпионате мира. Там он произвел фурор. Лучшим бомбардиром турнира стал Месси с шестью голами. Алиев забил пять. Один, туркам, — прямым ударом со штрафного, метров с 45! Так плюнул, что вратарь даже руки не успел поднять.

— Удар у Алиева шикарный.

— Да-а! Собственно, за счет него и играл. Больше-то выделить нечего. Алиев всегда был трусоват, с отбором беда. Из-за этого Семин вечно ему пихал.

После молодежного чемпионата мира киевские ребята организовали мне с Алиевым встречу. Первое впечатление — волчонок. Держался крайне настороженно. Когда же я привез в Киев несколько качественных легионеров, в том числе Родолфу и Юссуфа, Алиев понял: дядя не балабол. Сам нарисовался, сразу попросил денег в долг. Я дал. Так и началось сотрудничество.

Алиев и Милевский абсолютно разные. Казалось, нет ничего, что бы их сближало. Но вот спелись — и постоянно вместе куролесили... Я еще про Алиева историю вспомнил. В «Динамо» он был уже на виду, но в сборную Украины долго не вызывали.

— Почему?

— Из-за говнючего характера. Как-то говорю: «Раз такое дело, могу на Хиддинка выйти — будешь за Россию выступать». Алиев загорелся: «Я согласен!» Он же родом из Хабаровска, отец с матерью по сей день в Курске живут.

Вскоре подходит ко мне комментатор «НТВ-Плюс», часто приезжавший в Киев. Разговорились. Помимо прочего спрашивает: «Что ж Алиева в украинскую сборную не берут?» Я пожимаю плечами: «Ну, значит, за российскую начнет играть...» Мы стояли вдвоем, никто нас не слышал. Так через пару часов звонок. Игорь Суркис — в ярости, мат-перемат: «Ты *****?! Какая сборная России?!»

— Чем кончилось?

— Спустя два дня Алиева вызвали в сборную Украины! Были у меня в Киеве еще два мутных пацана — Лелек и Болек...

— Кто-кто?

— Зозуля и Ярмоленко. Очень непорядочные ребята. В этом плане для меня на втором месте после Алиева. Из киевских так уж точно.

— С ними что?

— Из украинской молодежки у меня был агентский договор с тремя футболистами — Кравцом, Ярмоленко и Зозулей. Первый повел себя достойно. В какой-то момент, узнав, что я в Киеве, приехал ко мне в гостиницу. Сказал: «Деннис, я обсудил ситуацию с родителями. Дальше хотим без вас. Готов выплатить компенсацию». Положил на стол пачку наличных.

— Столько, сколько вы в него вложили?

— Нет. Скажем так — сумма была на его усмотрение. Но меня устроила. Я протянул руку: «Артем, никаких вопросов». А Зозуле с Ярмоленко начал названивать Герман Ткаченко, предлагал услуги своей компании. Оба решили соскочить. Прислали бумагу, что разрывают со мной контракт. Но Ткаченко они тоже кинули. А Ярмола потом еще и Вадима Шаблия обманул.

— Каким образом?

— Без него подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Поэтому Ярмоленко у меня вызывает лишь одно чувство — презрение. А у Зозули вообще, на мой взгляд, ментальные проблемы.

— С психикой?

— Ну да. Там такой... «Белый шум» в голове. Дошло до того, что болельщики нескольких испанских клубов устраивали акции протеста, когда руководство подписывало Зозулю, — и с ним разрывали контракт.

— Ярмоленко в 2011-м произнес: «От услуг Лахтера я отказался около года назад. Этот человек не выполнял свои профессиональные обязанности».

— Хм. Начнем с того, что Кравец, Ярмоленко и Зозуля почти сразу подписали новые контракты с «Динамо». Я им выбил нормальные условия. До этого получали три копейки. Потом неожиданно возникли задержки. Я позвонил Игорю Суркису: «Моим заплатите». В ответ прозвучало что-то невнятное. А чуть раньше был не очень приятный эпизод, связанный с Алиевым. И тогда я сказал Суркису: «Ладно, можем общаться по-другому».

Прилетел в Киев, пришел в федерацию футбола, подал заявление в КДК. Повод — невыполнение контракта перед Кравцом, Ярмоленко и Зозулей. Суркисы от такой наглости охренели. Звонит младший, приглашает в офис меня и футболистов. С порога: «Что, комсюки, писать на меня вздумали?!» Поворачивается ко мне: «А ты что? Не мог мне набрать?!»

— Ответили?

— «Михалыч, давай не при ребятах. Не выставляй себя в дурном свете. Если сейчас я начну говорить, тебе это не понравится...» Он вскочил. Между нами сразу встал Леонид Ашкенази, вице-президент клуба: «Так, хорош! Тормозите!» Смотрю на Зозулю с Ярмоленко — оба уже памперсы поменяли. А Кравец спокоен как удав. В итоге он единственный, кто не забрал заявление. А Лелек и Болек тут же сдулись, включили заднюю.

Да Ярмола всегда таким был! Я не удивлен, что футбольные боги повернулись к нему задницей. Говорю без всякого злорадства. Милевскому по таланту он, пожалуй, уступал, но мог рассчитывать на яркую карьеру в Европе. А у него ни в Германии, ни в Англии не получилось. Прокатился по верхам, срубил деньжат и теперь едет с ярмарки.

Валерий Лобановский. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Лобановский.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Барокамера Лобановского

— Говорите, Гусина хорошо знали?

— Когда Андрея в «Динамо» из «Карпат» забирали, Базилевич меня попросил съездить, посмотреть его в деле. Сам не мог, какие-то проблемы возникли после операции. У меня с Базилевичем тьма историй. Он ведь тоже — заговоренный!

— Мог погибнуть с «Пахтакором». Была версия: жена загуляла на курорте — и он помчался разбираться. А футболисты без главного тренера полетели в Минск.

— Не загуляла! Просто Базилевич вез железной дорогой румынский гарнитур. В Ташкенте выдали. Сопровождал груз до Киева. Так и не попал в самолет. Еще у одного парня из команды был приступ ложного аппендицита. А на самом деле — аэрофобия. Схватился за бок и не полетел.

— Так что с Гусиным и Базилевичем?

— Петрович говорит: «Дэн! Только чтобы никто не знал. Никому ни слова, даже Бибе! Съезди, посмотри пацана». Приезжаю во Львов, Гусин играет нападающего. Многого я по одному матчу не разглядел — но то, что увидел, показалось мне полным кошмаром. Какое «Динамо», вы что?!

— В Киев Андрея взяли. Вовсе не нападающим.

— Сделали из него опорника! Не все знают — Лобановский в футболистах мало что смыслил.

— Ого.

— Вот это заявление, да? Эпитафия великому?

— Эпитафия.

— Кто занимался селекцией у Лобановского?

— Биба.

— Биба. Пузач. Терлецкий. Но сильнее всех Лобановский доверял Базилевичу! За ним было последнее слово при выборе футболиста. Я вернулся из Львова, докладываю. А тот: «Надо съездить снова» — «Вы ничего не перепутали, Олег Петрович? У меня вообще-то своя жизнь...» — «Послушай! Мы уже не можем брать румын. Еще одного привезем и не заиграет — нас выкинут на ***. И «динамовские» перестанут платить».

— Это прибавка к пенсии?

— Весьма приличная. Суркис в этом плане молодец. Базилевич меня наставляет: «Ты Гусина посмотри знаешь как? Не гляди на то, что он нападающий! Кого бы он мог еще сыграть?» Базиль был такой хитрован — евреи курят!

— Он же и был еврей.

— Все мы где-то евреи... Но он был продуманный, ох! Очень сильный! Лобановский везде его за собой таскал — хоть ругались в ноль. Разве что не дрались.

— На людях?

— Один раз при мне. Я не знал, куда деваться от стыда!

— Мы не уйдем, пока не услышим эту историю.

— В Конча-Заспе рядом с новой базой стоит двухэтажный ангар, где жило «Динамо» 1975-го. Первый советский Кубок Кубков. Блохин, Онищенко, Колотов... «Баварию» раком ставили — а сегодняшняя шпана, которая не попадает по мячу, смеется: «Как они там могли жить? Это ж барак, хлев!»

— Забавно.

— Как-то приезжаю в Конча-Заспе, а девочка на ресепшен мне говорит: «Вас некуда селить» — «Да ладно! К вам дисбат заехал?» — «Не знаю, как вам сказать. У нас белья нет...» — «Да мне все равно! Я на земле могу спать!» — «Нет-нет, если узнают... Вы что?!» Подвел их банно-прачечный комбинат — после этого случая на базе завели свою прачечную.

— Поселили?

— Тут проходит Лобановский. Видит меня: «О! Приехал?!» Да, отвечаю. Но селить не хотят. А он разговаривал глазами. Лишних слов не произносил. Только глянул на девушку — та побледнела: «Белья, белья нет!» Лобановский коротко кивнул: «Пойдем, будешь у меня спать».

— Номер-то, наверное, как полигон.

— У Лобана — хоромы! На велике можно ездить. А у Базиля на втором этаже небольшая комнатка. Я Лобановскому слова сказать не мог — пошел как загипнотизированный за дудочкой. На столе дежурный «Хеннеси».

— Это понятно.

— Не оборачиваясь: «Не вздумай курить!» — «Я не курю». Пять минут проходит: «Увижу, что куришь... Хе!» Вскоре зашел Базилевич, меня не заметил. И Лобановский в ту же секунду забыл о моем существовании. Да я и сам сжался.

— Как любой сжался бы на вашем месте.

— Начинают что-то обсуждать — а мне неудобно! Тренеры в принципе не любят присутствие посторонних. А тут Лобановский! Слово за слово — тон все выше. Я было на балкон — а там ручка изъята, не выйдешь. Чувствую — я уже красный от стыда.

Два уважаемых деда, монстры советского футбола, поливают друг друга последними словами! А я, сжавшись в углу, слушаю! Пошевелиться боюсь! Базилевич аккуратист невероятный — а у Лобановского чуть ли не двери с петель слетали. Полные антиподы. Спор-то смешной: Базилевич говорит как Бердыев. А Лобановский громко — но куда-то в себя. Бу-бу-бу. Половину не разберешь. Все перемешивается с бранью.

— Прелесть. Сколько вам было?

— Лет 26. Лобановскому удалось невероятное — вывести Базилевича из себя. Я думал, это невозможно. Обычно у Петровича улыбочка чуть придурковатая, в глазах читается — «да, да, рассказывай...» Он был невероятно морозоустойчивый!

— Чем закончилось?

— Базилевич выскакивает за дверь — но аккуратно, едва слышно ее прикрывает. А у Лобановского рядом с ванной комнатка — туда научная группа с Байконура поставила барокамеру. Имитация высокогорья. Одна была на этаже — для всех. На фоне обоев с пандами. Я угорал — вот же вкус у кого-то...

Лобановскому барокамера была необходима из-за проблем с почками. Выговорившись с Базилевичем, он идет к этой камере. Я такие вещи быстро цинкую — вижу, как переживает! Надо, думаю, скрыться. Переночую хоть под лестницей. Берусь за ручку двери — а с другой стороны эту же ручку дергает вернувшийся Базилевич. Натыкается на меня глазами: «А ты что здесь делаешь?!» У меня отлегло — он даже не понял, что я в комнате был!

— Мы снова сбились. Вот поехали вы опять во Львов — смотреть Гусина. Что увидели?

— Ничего! Возвращаюсь, докладываю: «Ну, здоровый. «Куется». Дуболом. Чем там вообще можно заинтересоваться?» Но Базилевич, как я понял, давным-давно все для себя решил. Нужно было какое-то подтверждение. Я ему ничем не помог — это сто процентов!

— Как сложилась судьба Гусина — все знают.

— Проходит время. Киевляне играют в Лиге чемпионов. Всматриваюсь в центрхава: ё, это ж Гусин! Что он делает в опорной зоне? А Гусин в связке с Хацкевичем сожрал всех! И на десять лет — железяка! Что в клубе, что в сборной.

А я сижу и думаю: вот как Базилевич что-то в нем разглядел? Качеств-то — ноль. Как игрок атаки — ни украсть, ни покараулить. Школы нет, мяч отваливается. И вдруг такое перерождение — в полузащитника мирового уровня! Откуда?!

Ласло Боднар. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ласло Боднар.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Боднар — «двойной агент»

— Нам рассказывали, как шутили в киевском «Динамо»: «Это Лаки Идахор — *** повесил на забор». Тот смеялся: «Нет-нет, у Лаки маленький! Вот у Ласло Боднара — как змея!»

— Да, гуляла такая приблуда. Мне ребята говорили — шланг у Боднара действительно до колена. В душевой все были под впечатлением. Уникальный штымп! Своеобразной ориентации, но на поле — убийца! Манерой игры напоминал Лужного — только левша. В борьбе за мяч не щадил ни себя, ни соперника, 90 минут носился по бровке от флажка до флажка.

— Варга, агент Боднара, опроверг слухи о его ориентации.

— Да я Боднара знаю лично! Ориентацию он никогда не скрывал. Венгрия в этом смысле очень либеральная страна.

— По словам Варги, Боднар женат, воспитывает дочь...

— Ха! Значит, «двойной агент»!

— Руководители «Динамо», покупая венгра, знали о его эротических предпочтениях?

— Ну что вы! Тогда ни у кого даже мысли не было, что футболюга может оказаться геем. Да еще такой боец. Сабо, сам мадьяр, в Боднаре души не чаял. Во-первых, земеля. Во-вторых, на поле приносил огромную пользу. В-третьих, суперпрофи. Киевляне в те времена не отличались образцовым отношением к делу. Гульки-шмульки... А Боднар всегда приезжал на базу первым, за час до тренировки. Сразу шел крутить велосипед, тщательно разминался. Красава!

— У вас был суд с «Локомотивом», проиграли 700 тысяч евро по делу Родолфу. Это ставили в заслугу юристу Кречетову. Вот его слова: «Требования Лахтера не были надлежащим образом подкреплены документально, и мы доказали в ФИФА, что не обязаны ему платить за услуги». Что произошло?

— Когда из киевского «Динамо» мы привезли Родолфу, президентом «Локомотива» был Семин. У нас великолепные отношения. Оформили трансфер. Но потом Палыча убрали, новые руководители стали разбираться с бумагами и зацепились за два момента.

Первое — посчитали, что на одном из документов подпись не ответственного лица. Отчасти и мой прокол — что-то не проверил. Второе — документы на игрока прислали не с официального факса, а с другого. Юрист «Локомотива» напирал на то, что какой-то левый номер. Хотя с него и раньше приходили документы — никого не смущало. В ФИФА это не приняли во внимание, и «Локомотив» выиграл дело.

— На ровном месте вы потеряли 700 тысяч евро. Главный урок?

— Доверяй, но проверяй! Лишний раз убедился — как только в футбольном бизнесе начинаешь думать, что знаешь все и для тебя уже не осталось белых пятен, сразу раздается щелчок по носу. Правда, многое зависит от порядочности человека. У меня была куча сделок на серьезные суммы с известными футболистами, где вообще не фигурировали никакие документы! Да с тем же киевским «Динамо», например. Но я не успевал доехать дома, а мне уже звонили из банка и говорили, что деньги поступили на счет.

Бывало по-другому. Вроде все предусмотрел, подстраховался, а тебя бац — и нахлобучили! К счастью, я легко отхожу от любых передряг, финансовые потери близко к сердцу не принимаю. Ну, попал где-то на бабки. Ерунда! В таких случаях вспоминаю старую еврейскую мудрость: «Спасибо, что взяли деньгами».

— Самая обидно сорвавшаяся сделка?

— Ибрагимович! Сделка была не моя. Но я мог в ней поучаствовать.

— Как интересно.

— Он еще за «Аякс» играл. А я сидел с близким другом Венгера. Тот обмолвился, что «Арсенал» мечтает подписать Златана, но не знает, как к нему подступиться. Делать официальное предложение не спешили из-за того, что с руководством «Аякса» у «Арсенала» были непростые отношения со времен трансфера Овермарса. Плюс сначала хотели заручиться согласием игрока, вокруг которого тогда крутилось много всякой шушеры. Это было еще до Мино Райолы. Менеджеры обсуждали разные варианты. Я сказал: «Да что мудрить? Пошлите Ибрагимовичу футболку «Арсенала» с десятым номером и его фамилией на спине!» Так и сделали.

— Ход конем.

— Хотя «Арсенал» в тот период гремел, от Златана реакции не последовало. А вскоре объявили, что его покупает «Ювентус». Вообще, мне кажется, он немножко не в себе. Да, футболюга хороший, двухметровая пилорама. Но по человеческим качествам — гном! Агрессивный, заносчивый. Отсюда все эти маваши в голову на тренировках, едкие замечания в адрес игроков и тренеров, миллион закидонов...

Ибрагимович абсолютно загипнотизирован женой, которая старше его на 11 лет. Даже с Райолой иногда позволял себе такие вещи, за которые другому сразу бы настучали по башке. Эго запредельное! На полном серьезе считает себя лучшим футболистом всех времен и народов, которому ни Месси, ни Криштиану Роналду в подметки не годятся.

Сапогов не позволил сдать матч

— Вы сотрудничали с Алексеем Сапоговым. Это человек с диагнозом? Или просто странный?

— Про диагноз говорить не буду. Но Леха — парень своеобразный. Мне искренне жаль, что российский футбол потерял такую неординарную личность. Человек со своим мнением. Четко излагающий мысли. Он был вне волны. А возможно, и вне времени.

— Как в нижегородской «Волге» Сапогов дрался с целой раздевалкой — чтобы не сдавали матч?

— «Волга» вылетала. Игроки месяцев пять сидели без зарплаты. Убить большим кушем команду, которая забыла, как выглядят деньги, очень легко. Накануне матча людям занесли. А Сапогов — это точно не про поддавки. Да, он на винтах, но не из тех, кто за бабки готов потерять имя и совесть. Ни в каких ******** околофутбольных историях не замешан. Вот и в Нижнем деньги взять не позволил.

— Сапогов не похож на супермена, способного навалять всей команде.

— Когда говорят «дрался с раздевалкой», это не значит, что против него стояло 20 человек, а он был бронзовым бойцом из Шаолиня и всех завалил. Но помахались. Сапог — парень уличный, бесстрашный, здоровый кабан. Кто-то после первого же удара сдулся. Молодые вообще моментально отвалились.

— А потом в «Анжи» Сапогов огреб от Асильдарова, тот ему челюсть сломал.

— У них был давний закус — как раз с «Волги». Случилось всё на сборе в Анталии. Я жил в том же отеле, что и «Анжи» — только позже заехал, когда Сапогов был уже в больнице. От нескольких человек слышал, что Асильдаров подлянку кинул, напал сзади, Леха не ожидал удара. Если бы по-честному рубились, еще неизвестно кто бы огреб.

— Почему Сапогов резко скис и в 27 закончил карьеру?

— Ему нужно было сконцентрироваться на футболе, а Леху не туда понесло. Когда началась его беготня по телеканалам, десятки интервью, я уже понимал, к чему все идет. Говорил: «Ты не обладаешь таким запасом сил и энергии, чтобы везде шлендрать — и при этом оставаться футболистом. Тебя просто не хватит». К сожалению, достучаться до Сапогова не смог. А потом у него начались духовные искания...

Не знаю, доехал бы он в итоге до «Ювентуса», о котором мечтал. Но если бы выдал еще один приличный сезон, наверняка оказался бы в каком-нибудь российском топ-клубе. Он же в полумертвой «Волге» забивал и «Зениту», и ЦСКА, и «Спартаку». Стал лучшим бомбардиром клуба. Появился как черт из табакерки — и так же быстро исчез.

Челночная дипломатия

— Вы и с Романцевым, наверное, знакомы?

— Конечно. Общались, когда «Спартак» на сборы в Кейсарию приезжал. О, какие там поля! Однажды на моих глазах Романцев выходит — и падает на это поле: «Скажите, что оно не настоящее...» Народ кайфовал!

Как раз в тот приезд явился к «Спартаку» один из руководителей «Баварии» по имени Клаус. Предложил десятку за Титова. Для тех времен — очень серьезные деньги! Помню, я удивился — держит в руках чековую книжку. Я уже пожил в Штатах, представлял, что это такое. Но все равно интересно — взглянуть-то поближе!

— Удалось?

— Подзывает меня Львов, пресс-атташе. Протягивает: «Дэн, глянь. Это что?» Смотрю — вексель! На 10 миллионов немецких марок. Евро же не было. Уточняю: «За кого?» — «Неважно, неважно...»

— Вы Бориса Березовского упомянули. Где жизнь свела?

— В Израиле. 1992-й, я только-только приехал. Языка еще не знал, а деньги нужны. Подрабатывал сразу в двух местах — в бригаде, которая покрывала битумом крыши домов, и официантом в ресторане «Царь Давид» при отеле «Хилтон». Березовский там был завсегдатаем. Как-то он ужинал с Александром Бовиным...

— Для молодых уточним — знаменитый журналист, вел «Международную панораму», а в начале 90-х был послом в Израиле.

— Да. Бовин за столом — картина не для слабонервных. Более отвратительного поедания пищи я не видел, честно. Громко чавкал, причмокивал, все стекало по лицу и рукам... Учитывая, что весил он килограммов 150, сразу вспоминались персонажи Рабле — Гаргантюа и Пантагрюэль. Я смотрел со стороны и думал: «Охренеть! И это российский посол!» Но знаете, что самое интересное?

— Что же?

— Реакция Березовского. Ноль эмоций! Все по цимбалам! Мне кажется, если бы кто-то сидел перед ним и ел детей, Борис Абрамович оставался бы таким же невозмутимым. Феноменальный уровень самообладания, отсутствия вовлеченности в какие-то внешние факторы и мимикрии. Любому собеседнику мог залезть под кожу и говорить с ним на одном языке. Качество, присущее политикам. Бизнесмены этим обычно не отличаются. У них же как? Я бай, ты — холоп. Либо позиция силы, либо, наоборот, танцы на цырлах. А здесь все ровно, спокойно.

— Позже пересекались?

— Пару раз видел его в Англии на футболе. А-а, была еще история. Это к разговору о моих родственниках. Помимо Даниэля и Джона Лахтеров есть третий — Стивен, известный портной. У него шьют рубашки Венгер, члены палаты лордов. В центре Лондона собственный магазин. Я как-то мимо шел, заглянул — Стив приложил руку к груди: «Извини, но сейчас не могу уделить тебе время. Жду важного клиента. Давай завтра встретимся, пообедаем...»

Я был уже на другой стороне улицы, когда заметил, что к магазину подкатил «Бентли» и два микроавтобуса, из которых высыпало несколько мордоворотов. Один из них раскрыл зонтик, из «Бентли» вышел невысокий мужчина. Первая мысль — как же на Бориса Березовского похож! Присмотрелся — да это он и есть!

На следующий день Стив рассказывает: «Пытаюсь Березовского подвести к окну, чтобы мерку снять, а телохранитель не пускает. Говорит: «У окна стоять нельзя!» Отвечаю: «Мне нужен дневной свет. Иначе видно плохо...» — «Сегодня вот так придется работать». Опасались покушения.

— Уже двадцать лет ваш дом — Тель-Авив. Нам казалось, человеку, попробовавшему и Штаты, и Россию, в Израиле будет тесновато.

— У меня нет такого ощущения. Я простой сибирячок, мне везде кайфово. И в 5-звездочном отеле, и в спальнике на земле. Но главное — семья. Где ей хорошо, там и мне комфортно.

Я вообще счастливый человек. Много детей — и все здоровы. Живы родители. Занимаюсь любимым делом. Да, полно врагов. Ничего страшного. Если твои оппоненты еще и мелкого пошиба, значит ты — другой. Во мне нет наигранности, фальши. Я такой, какой есть. Кстати, люди, которые со всеми в прекрасных отношениях и не имеют врагов, меня только настораживают. Это — про мыло и разные интимные места...

— Последний случай, когда мысленно аплодировали себя как агенту?

— Такое периодически случается. Но в интервью мне бы не хотелось об этом говорить.

— Не скромничайте.

— Я люблю совершать сделки, оставаясь в тени. Когда о твоем участии в трансфере знают лишь несколько человек. Ты четко выполнил свою работу, получил хорошие деньги, нигде не засветился. Класс! В моем понимании для агента — высший пилотаж!

Или такой пример. Команде А нужен нападающий из команды Б. Но есть нюансы. У этих клубов конфликт. Либо у игрока папа — агент, причем отмороженный. Либо еще какая-то напасть. Тогда использую принцип челночной дипломатии Генри Киссинджера. Рассказывать долго — почитайте в энциклопедии. Универсальный еврейский метод для решения любых проблем. На все времена!

Александр Алиев
Алексей Сапогов
Андрей Аршавин
Артем Милевский
Иван Соловьев
ФК Анжи
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Арсен Венгер
Дмитрий Селюк
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