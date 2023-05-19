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Разговор по пятницам

Сегодня, 11:10

Александр Пискарев: «Сборная России продала игру Гане. Я узнал последним»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Евгений Кучеревский и Александр Пискарев.
Фото из личного архива Александра Пискарева
Футболист Сергей Паршивлюк.
Сергей Паршивлюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Братья Антон (слева) и Алексей Миранчуки.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Комментатор Константин Генич.
Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Пискарев.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Александр Пискарев — тренер «Химок».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Гаджи Гаджиев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Владимир Романов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Судья Владислав Безбородов.
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Мирджалол Касымов.
Фото Игорь Горшков, архив «СЭ»
Юрий Окрошидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Петров.
Фото Dolph Cantrijn, tubantia.nl
Президент ЦСКА Евгений Гинер.
Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Анатолий Бышовец.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Пискарев — тренер юношеской сборной СССР.
Фото из личного архива Александра Пискарева
Юношеская сборная СССР — победитель чемпионата мира-1987.
Фото из личного архива Александра Пискарева
Александр Пискарев
Александр Пискарев.
Фото из личного архива
Александр Пискарев
Александр Пискарев.
Фото из личного архива
Александр Пискарев
Александр Пискарев.
Фото из личного архива
Николай Старостин
Николай Старостин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Пискарев с супругой Мариной
Александр Пискарев с супругой Мариной.
Фото из личного архива
Александр Пискарев
Александр Пискарев.
Фото из личного архива
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Разговор по пятницам.

Выйдет Александр Михайлович в свой дворик на юго-западе Москвы, пройдет по улице Крупской — кто-то его узнает? Кто оглянется вслед?

А стоило бы!

Это он забивал за «Спартак» «Милану» и «Атлетико». Это он с юниорской сборной СССР выиграл чемпионат мира — немыслимое достижение!

Но русский Карлос Билардо идет по улице Крупской, никем не узнанный. Нам жаль, честное слово.

Следующий юниорский чемпионат мира для русского Билардо закончился если не трагедией, то драмой — сборная России отдала матч Гане. И эту тайну мы сегодня раскроем. Чуть помявшись, Александр Пискарев рассказал все. Сломавшись на аргументе: «Что таиться — 30 лет прошло!»

Александр Пискарев.
Юрий Голышак, Фото «СЭ»

Паршивлюк

В его квартире мы разглядываем кубки всех калибров. Один — просто копия старого Кубка чемпионов, «ушастого».

— Какая прелесть, — не выдерживаем. — Можно потрогать?

— Да берите... — пожимает плечами Пискарев.

На табличке читаем — Internazionale, октябрь 1989.

— А сколько вымпелов у меня на даче! — улыбается наш герой. — Все стены увешаны. Называю «стена плача».

В пустой квартире Александр Михайлович рассказывает, как тоскует по умершей жене. Лекарства не излечили ее, а время — его, оставшегося в одиночестве.

— Рак почки у нее был. 43 года прожили. Такая красавица...

— Вы-то себя как чувствуете? Видим — хромаете.

— Ой, ребята. Операция за операцией. Что левая нога, что правая. Нормально наступить не могу. По дому еще ничего, а как на улицу выйду — караул! Только автомобиль выручает. Витька Папаев удивляется: «Слушай, у тебя же вообще травм не было!» Зато теперь расплачиваюсь.

— Сколько стоят операции?

— За замену коленного сустава запросили 400 тысяч. Можно по ОМС — но там очередь на годы...

— Последнее ваше место работы — «Сибирь» в 2012-м?

— Верно. Мне и выехать никуда нельзя было — жена болела! Я постоянно при ней. Больницы, анализы, рентгены, КТ...

— Намучались вы.

— Так — четыре года! «Химия» на почку не действует, как оказалось. Боли никакой. Когда обнаружили — уже опухоль была в семь сантиметров. А умирает человек в полном сознании. Даже в последний день все было нормально. Вдруг вечером кашель, кровь... Марину похоронил и выяснилось — у меня те же проблемы. Друзья помогли, вытащили с третьей стадии.

— До «Сибири» вы восемь лет отработали в спартаковской академии.

— С 2005-го по 2011-й. Хорошие были выпуски. Мои ребята до сих пор в РПЛ играют!

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Интервью Паршивлюка о Карпине, Глушакове, Дзюбе и другом

— Это кто же?

— Серега Паршивлюк, Андрюша Семенов... Оба 1989-го. Когда пришел в академию, дали мне их команду со словами: «Потерпи, Михалыч. Этот год у нас вялый. Нужно просто до выпуска довести». В «Спартаке» на пацанов уже махнули рукой. А я возился с ними, объяснял, показывал, проводил теоретически занятия, функционалку подтянул — и мальчишки раскрылись! Уже в следующем сезоне мы выиграли и первенство Москвы, и чемпионат России.

— В Паршивлюка верили? В его карьере столько «вопреки».

— Меня очень удивил его перевод на позицию крайнего защитника. Это Ромащенко в дубле «Спартака» придумал. Не знаю, что ему в голову взбрело. Как фланговый хавбек Паршивлюк интереснее. Работоспособность есть. А в защите-то скорость нужна!

— Паршивлюк тихоход?

— Не самый быстрый. Остался бы правым хавом — карьера была бы поярче. А вот из Семенова я защитника сделал!

Футболист Сергей Паршивлюк.
Сергей Паршивлюк.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Кем был?

— Центральным хавом. Смотрел я на него, смотрел... Дай-ка, думаю, в обороне попробую. Семенов наотрез: «Да что вы, какой я защитник?!»

— Уговорили?

— «Попробуй!» — «Не буду! Нет, нет, нет!» — и в слезы. Мать приходит. Тоже против: «Он не хочет!» — «Да не волнуйтесь. Не получится — вернем...» Вышел в центре обороны и сразу понятно — его место! Наверху снимает всё. В передачах хорош. Даже длинную делает. Сохранилось мышление хавбека. Потом говорю: «Играл бы ты в средней линии — что было бы? Выстоял бы в конкуренции? А центральным защитником до сборной дошел!»

— На Костю Советкина были большие надежды.

— Да, ярко начинал. Но травма на травме.

— Юный Дзюба рос у вас на глазах?

— Нет, он был у Жени Сидорова в команде. У него же и Саша Козлов тренировался. Вот это талантище! Невысокий, юркий. Умер прошлым летом в 29 лет.

— Кажется, тромб?

— Да. Эту штуку не просчитаешь. У меня-то чудом поймали. Вдруг нарушение сердечного ритма пошло. Начал проверять, врачи охнули: «Да у вас тромбик в ушке левого предсердия — три миллиметра». Болтался там, в любой момент мог оторваться...

Братья Антон (слева) и Алексей Миранчуки.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Миранчуки

— Кто еще из ваших воспитанников до премьер-лиги дорос?

— Моя боль — Пашка Яковлев. Какие были надежды! Казалось — звезда растет! Начал в «Спартаке» здорово. Потом р-раз — и все. Женился и покатился вниз. Даже не в курсе, где он сейчас.

— В Казахстане.

— Вот как? Обидно!

— Неудачно женился?

— Не знаю. Но факт есть факт. Такое часто бывает. Сашка Зотов тоже лихо начинал. Со временем сник. Вы не поверите — у меня же в спартаковской академии и Миранчуки тренировались!

— Надо же.

— Играли в составе постоянно. Антон центрального хава, Лешка — левый. Худющие — с мизинец! Но «нарядненькие». Техничные, поляну видят. С изюминкой.

— По таланту они разные?

— Совершенно одинаковые. Очень одаренные. Просто позднего развития... Потом я ложусь с грыжей на операцию. Выхожу — как раз 60 лет исполняется. Меня из «Спартака» на пенсию выпроваживают: «Михалыч, давай...» Да ради бога, отвечаю. Написал заявление — и до свидания. Команду взял Бодров. А это ниже плинтуса!

— Он избавился от Миранчуков?

— А кто же? Сам кивает на Геннадия Морозова, который тогда был директором академии. Но я-то знаю — Бодров их отдал в «Локомотив». Вся ситуация разворачивалась при моем друге. Решающий разговор.

— Что за разговор?

— Бодров братьев не ставит: «Они хиляки, что в них такого...» Да, хиляки. Но голова-то светлая! Вот однажды прямо во время матча отец Миранчуков с тренером из «Локомотива» подходят к Бодрову. Тренер этот говорит: «Раз не ставишь — отпусти!» Отец поддакивает. Бодров с матом — махнул рукой: «Да и *** с ними! Забирайте!» Фьють — и отдал.

&laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монца&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Алексей Миранчук. «Торино» не справился с открытием сезона в серии А. Миранчук забил, но его гол украл ВАР

— Как думаете, Бодров это сделал бескорыстно?

— Доказательств у меня нет. Слухи ходили разные. Зная его натуру — ничего не исключаю. Он мог всё! Потом оправдывался: «Это не я, а Морозов их отдал». Еще чью-то фамилию приплел.

— Как сложилась судьба Бодрова? До сих пор в «Спартаке»?

— В ФШМ работает. Я вам еще одну историю расскажу. Был у меня друг — Володя Приходько. Болельщик «Спартака», но дружил с динамовцами. Говорит: «Стою с Сашкой Новиковым, подходит Бодров...»

— И что?

— Бодров, работавший тогда в динамовской школе, сообщает — зовут в «Спартак». Там генеральный директор Дмитрий Попов, а они вместе за «Шинник» играли, дружат. Ну и продолжает: «Стану старшим тренером академии — всех уберу». Мне это пересказывают: «Одну фамилию называет, вторую, третью. Твою тоже!»

— Так и случилось?

— Да. Пришел, начал расчищать.

— Чтобы поставить своих?

— Чтобы убрать тех, кто что-то понимает — и не заглядывает ему в рот! Вот начальник плохо разбирается — а люди ниже по рангу разбираются хорошо. Он перед ними теряется. Ну и увольняет.

— Генеральным директором «Спартака» в то время был Валерий Карпин. С ним разговаривали?

— Да. А сначала ему докладную написал.

— Стреляли из всех орудий.

— Изложил — при Бодрове тренеры боятся работать. Лишены самостоятельности. В конце приписка: «Если хотите поговорить — вызывайте, я готов».

— Вызвали?

— Звонок: «Карпин вас ждет». Прихожу. Все ему рассказываю. В том числе про слух — будто ребят за деньги в спартаковскую академию берут. Валерий задумчиво: «Сейчас едем на сборы, потом будем разбираться». А я на операцию лег. Оклемался — меня вызвал Кожуткин.

— Это кто?

— Был до Морозова директором академии: «Саш, ситуация сложная, тебе лучше уйти».

— Открытым текстом?

— Нет. Витиевато. «Был у Смоленцева, собралось руководство...» Я мог бы и не уходить. Послать их подальше, никакого заявления не писать. Так и работал бы. Но зачем унижаться, навязываться? Не хотят — ну и не надо.

— Это была последняя встреча с Карпиным?

— Да. Он высоко. Думаю, только из-за Попова меня не поддержал. Сейчас, может, так и не поступил бы. А тогда Валерий тренерскую работу не знал. Я вообще поразился, когда ему предложили «Спартак» возглавить!

— С Федуном вы знакомы?

— Нет. У нас в академии он ни разу не был. Из ветеранов с ним лишь Серега Шавло общался.

Комментатор Константин Генич.
Константин Генич.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Генич

— В 2000-м вы были главным тренером «Химок».

— Вторая лига. Всего не расскажешь, грязь не хочется выносить...

— Грязь не надо, расскажите одну историю. Как покинули клуб из-за футболиста Генича.

— Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут — останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке — и матом меня кроет!

— Вы уверены, что именно вас?

— Конечно! Как тут не понять? Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал.

— Живописно было?

— Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»

— Кто был президентом клуба?

— Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.

— Генича поддерживал?

— Да! Костя парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.

— Про президента?

— Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи — все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.

— Кораблину донесли сразу?

— Моментально. Доброхотов вокруг много. Было, кому «стукнуть». На следующий день пришлось уйти.

— Вызвал вас президент?

— Нет, мы не встречались. Передали зарплату через его помощника прямо на стадионе. Был такой «Коля-Ваня».

Константин Генич и&nbsp;ответ &laquo;Ростова&raquo; на&nbsp;его пост. «Желаю проиграть в оставшихся матчах». Судейство Левникова, бомбер «Спартака»: все о конфликте Генича с «Ростовом»

— Это как «Мария-Антуанетта»?

— Что-то вроде. Полубандит, Николай Иванович. Крест на груди в густой шерсти. Рубаха расстегнута до пупа. Хотя мужик неплохой.

— Сколько в «Химках» платили главному тренеру?

— Три тысячи долларов.

— Негусто.

— Потом помощник Кораблина удивился: «Что ж ты просить ничего не стал? Он бы и пять дал!» — «Да ну, еще торговаться...»

— Генич уверял, что после увольнения ваш сын Андрей, тоже игравший в «Химках», на тренировках летел ему в ноги. Говорил: «Отец тебя проклинает, без работы остался».

— Ерунда полная! Андрюха не такой!

— Рады слышать.

— Ездил со мной в клубы, где я работал. Никогда не рассказывал, что в команде творится! Ни-ког-да! Чтобы подошел, шепнул: «Пап, знаешь, там...» А уж чтобы я Генича проклинал?!

— После ухода из «Химок» встречались с Константином?

— Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!

— Он футболист-то неплохой был?

— Для второй лиги — вполне. При условии, что в хорошем функциональном состоянии. Если снижал требования — сразу скисал. Но в РПЛ точно не потянул бы.

— Почему?

— Медленный. Мышление не то.

— Зато удар классный.

— Ребята, вы о чем? Я-то помню людей с ударом. Здорово бил Паша Богоделов из киевского СКА. Сам худенький, но мяч пулял как из пращи. Я стал работать над ударом — тоже бил будь здоров. С 25 метров частенько залетало. Это ж целая наука!

— То есть?

— Многое зависит от маха. Бить надо расслабленной ногой — и в последний момент закреплять голеностоп. Это как щелчок в хоккее.

— Кто еще так бил?

— Коля Осянин. Володя Ларин в «Динамо». Он вообще сетки рвал. В Ташкенте — Гена Красницкий. В последних поколениях — Юрка Никифоров. Тот с обеих ног лупил. Махом — хоть с левой, хоть с правой! Мяч зигзагами идет от такого удара!

Сдача

— Читали в одном из прежних ваших интервью, как вы в 2003-м замещали Гаджи Гаджиева в «Анжи». А тот «соскочил» с двух проданных матчей.

— Так и было.

— Давайте в подробностях. Это история занимательная.

— У меня с Гаджиевым были великолепные отношения, когда он работал в РФС и отвечал за косилки.

— Официальная история говорит, что Гаджи Муслимович был научным работником. А не ответственным за косилки.

— Я вам рассказываю, как было на самом деле. Не нашлось для него места, кроме вот этого! Поставили на косилки. Формально. Контакт у нас сложился. Потом я тренировал минское «Динамо», он — «Анжи». Как-то созвонились, говорит: «Давай ко мне помощником». Я согласился. Но быстро понял, я — не второй тренер! Просто не второй!

— Характер не тот?

— Да. Мне всегда хочется что-то изменить. По-своему сделать... И вот предстоят две выездные игры — в Липецке и Воронеже. Бежит доктор. Он всегда за Гаджиевым, как шнурок бегал: «Тебя Муслимыч зовет. Хочет пригласить с собой!» — «Куда?» — «В гости. К одному миллионеру, содержит ансамбль «Лезгинка».

— Поехали?

— Да. Там столы накрыты. Миллионер говорит: «Давайте выпьем за Муслимыча!» Гаджи негромко: «Саша-то за меня выпьет». Я пригубил. Утром тренировка для тех, кто не играл в предыдущем матче. У основы — баня, массаж. Стоим с Гаджиевым около сетки, переговариваемся. Слышу: «Съезди с ребятами в баню». Хорошо, уезжаю. Возвращаюсь — врач навстречу: «Гаджиева увезли в больницу, что-то с сердцем...»

— Вот несчастье.

— Меня начинают уговаривать, чтобы стал главным. Раз Гаджиев в больнице.

— Пока ничего криминального.

— Но как-то очень уж настойчиво: «Он же взял тебя помощником!» Приехал его друг: «Гаджи тебя брал, ты должен...» Я еще задумался: что так навязывают-то? Странно! Ладно, отвечаю. Проведу эти игры. Дальше Гаджиев прямо в палату вызывает одну группу игроков, вторую, третью.

Жозе Моуринью. «Чему я вас могу научить?» — поразился Моуринью". Интервью гендиректора суперзвездного «Анжи»

— Вас тоже?

— Меня последним. Произносит: «Саш, ребята готовы, всё знают, всё сделают. Состав такой-то».

— Даже состав назвал?

— Ну конечно! Я в растерянности. Что-то происходит — не пойму, что. Вот что они «сделают»? Что «знают»? И начинаются чудеса.

— Как выглядело?

— Выходим играть — Тетрадзе пролетает мимо мяча. Другой тоже. Что творится-то? Бах — один нам забивают, второй... Впечатление, будто игроки «Анжи» впервые друг друга видят. Я глазам поверить не могу!

— Понимаем вас.

— Залетели в Липецке 1:2. Едем в Воронеж. Будунов несколько раз один на один с вратарем выскакивает. Уже бить надо — а он с мячом за поле убегает! Исполняй!

— Снова сгорели?

— 1:3. Возвращаемся в Махачкалу. Приходит в мой номер руководитель клуба: «Надо тебе уехать. Закончена наша работа».

— Гаджиев оставался в больнице?

— Да. Директор «Анжи», лысоватый такой, везет меня в аэропорт — и не выдерживает, раскалывается: «Михалыч! Тебя развели, как пацана!» — «А что такое?» — «Эти игры-то проданы уже. За прошлый год...» Ё! Тут-то голове у меня все и встало на место. Но я-то здесь при чем? На меня же свалили — что провалил эти матчи, с нулем вернулся!

Гаджи Гаджиев.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Гаджиев

— Вас отцепили от «Анжи» с формулировкой — «по состоянию здоровья».

— Я и не вникал, что они там писали. Но ситуация, а?

— Значит, вы понадобились Гаджиеву, чтобы вот так о вас ноги вытереть?

— Именно. «Восток — дело тонкое»...

— Гаджи Муслимович вам хоть позвонил?

— Через месяц!

— Что говорил?

— «Саша, хочу с тобой встретиться» — «Муслимыч, я на даче...» — «Тогда в следующий раз». Проходит время — снова звонок. Гаджиев: «Давай увидимся». Ну, давай. Называет мне место.

— Как встреча прошла?

— Сидим. Ни он ничего не говорит, ни я. Наконец произносит: «А почему ты с Тетрадзе не поздоровался?»

— Вот это вопрос.

— Я поразился: «Когда?» — «Ты спускался по лестнице — и не сказал «доброе утро». Думаю: что за пургу он несет? Поздоровался, не поздоровался...

Гамид Агаларов. Наследие Хиддинка, дубль «Спартаку» в финале 17-летних, меткий глаз Газизова, работа с отцом взамен отпуска, град голов вместо новой аренды. Самый известный тренер Дагестана — о Гамиде Агаларове

— А дальше?

— Посидели-посидели. Так и не понял, для чего он меня приглашал? Сказать что-то? Но только вот это — про Тетрадзе — услышал.

— Может, что-то хотел сказать, но не решился?

— Не исключено. Извинений тоже не прозвучало. Естественно, больше с Гаджиевым никаких контактов не поддерживал. Раз подставляет людей — зачем он мне нужен?

— Он-то понимал — что вы знаете правду об этих матчах?

— Полагаю, догадывался. Все расходится по футбольному миру. Справа в защите играл... Как же его, будущий тренер...

— Акаев?

— Вот Акаев, по-моему, порядочнее всех!

— Отличный парень.

— После Липецка разбор был — я как начал на ошибки указывать: «Почему?!» А эти что-то в ответ жестко. Тут Акаев поднялся: «Ребята, успокойтесь! Все нормально! Александр Михайлович, продолжайте, пожалуйста». Порядочно поступил.

— Так кто справа-то играл?

— Вспомнил! Андрей Гордеев! Вот лиса! Все передавал! Все до копеечки, как говорится!

— В палату Гаджи Муслимовичу?

— Туда тоже. Гордеев в том «Анжи» — глаза и уши Гаджиева. Как и Тетрадзе. В южных командах — везде экстрим! Одно слово скажешь — так переиначат...

Владимир Романов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Миллионер

— Яркие приключения у вас были и в Литве. Как с Романовым познакомились?

— Романов? Кто это?

— Хозяин «Хартса», «Каунаса». Озорной миллионер.

— А-а... Этот Романов сам мне позвонил. Я был в Сочи. Прилетай, говорит, принимай «Каунас». Я визу оформляю — и туда. У нас были неплохие отношения. Сразу перешли на «ты».

— Неожиданно.

— Почему? Мы же ровесники. Но в какой-то момент начали вылезать странности. Смотримся отлично — вдруг появляется Романов: «Да что это за игра?!» Руки в брючки — и пошел. Как будто блатной. Даже и не поймешь. Позже выяснилось, что-то он напортачил с деньгами, скрывался. Всё повесили на президента-банкира.

— Так на чем вы с «Каунасом» разошлись?

— Оказалось — деньги не платят!

— Вот этого не простить.

— Несколько месяцев слышу: «Дадим, дадим...» Один из руководителей клуба при Советском Союзе в комсомоле работал. Я ему про зарплату — а он в ответ: «Михалыч! Держись за комсомол! С комсомолом не пропадешь!» Ха-ха!

— Романов — миллионер. Что ж на зарплату вам не наскреб?

— Наверное, были другие люди, на которых он работал. Сами посудите: из таксистов — в бизнесмены! Где это видано?

— Романов говорил — вас на второй день в команде прозвали «Пискаревское кладбище».

— Вот это фантастика у человека в голове! Ой, ё! Ему не понравилось, что я сам решил уйти. Плюнул на все — раз не платят. В очередной раз спрашиваю: «Когда?» — «Перед игрой принесут!» Ничего нет. Снова предлагают за комсомол держаться. Я сажусь в поезд — и будьте здоровы.

— В итоге-то рассчитались?

— Пришлось!

Владимир Романов. «Хозяин «Ливерпуля» уговаривал купить клуб за 200 миллионов. Я размышлял». Уникальное интервью от Голышака. Часть 1

— Это как же? Научите!

— Помог Серега Базанов, агент — написал жалобу в ФИФА. Заставили «Каунас» расплатиться. Из клуба звонят: «Вы деньги получили?» — «Да, спасибо. Вот надо было доводить до этого?»

— Если бы не нажаловались — заплатили бы?

— Едва ли. Хоть сумма чепуховая — 12 с половиной тысяч евро. Из-за этого говна устроили представление!

— Это ваша зарплата за несколько месяцев?

— Еще и с премиальными.

— В Шотландии Романов имел привычку надиктовывать состав. Закончилось тем, что потребовал самого себя выпустить на товарищеский матч с «Барселоной».

— Вот она — мания величия-то! Этих маленьких прет изнутри. Хочется быть выше. Случай вам расскажу. Принимаем «Ливерпуль» в еврокубках. Завтра игра. Приступаем к разминке, краем глаза вижу — Романов идет. Ох, думаю. Сейчас начнет...

— Начал?

— Окинул взглядом: «А где Сириюс?» Еще кого-то второго вспомнил. Кажется, Лапидуса. Я ответил: откуда мне знать? Что я, смотрю за ними? Другие люди есть! Свита зашушукалась — говорят: «Сейчас найдем».

— Это два игрока «Каунаса»?

— Вроде бы. Я их не видел ни разу. Один оказался строителем. С отцом дома выстругивал в Финляндии. Другой вообще непонятно кто. А нам с «Ливерпулем» играть!

— Привезли этих футболистов?

— Одного, Сириюса, где-то отыскали. Романов на него смотрит строгими глазами: «Ты выйдешь завтра на поле?» — «Не, не, не! — перепугался тот. — Я не могу! Я долго не тренировался!» — «Ну на пятнадцать-то минут можешь выйти?!» Это против «Ливерпуля»!

— Какой-то анекдот.

— Представляете мышление человека? Дурдом!

— При всех проектах Романова тогда ошивался Бышовец. С ним пересекались?

— Бышовца называли «Летучий голландец». Ха! Только бабки из Романова выбивал, да мозги ему засирал. Больше ничего. Мобильник Бышовцу выдали — наговорил на шесть тысяч евро. Романову счет предъявил.

Судья Владислав Безбородов.
Владислав Безбородов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Безбородов

— До того поработали в литовской «Кареде».

— Да, в Шяуляе. Одна из криминальных столиц.

— А вторая, простите?

— Паневежис. Главное, всё — под присмотром полиции. Но со мной эти бандиты нормально обращались.

— Чем занимались?

— Понятия не имею. Встречались-то мы на стадионе. Хотя один из них нас с Мариной в гости приглашал. У него прямо на участке было стрельбище. Дли-и-нное! Потом возле дома его и завалили.

— Это хозяин «Кареды»?

— Нет, он был другом и советником Эгидиуса Шимкуса, владельца клуба. Ко мне-то в Литве хорошо относились. Раз с трибуны что-то выкрикнули — так охранник Шимкуса поднялся и громко этому парню: «Еще раз заорешь — тебя не найдут». Все закончилось!

— Милые нравы.

— Мне Шимкус рассказывал, как в Литве один брат другому отправил заминированную посылку. Тот открывает — и взрывается.

— Давайте о другом. С удивлением узнали, что в минском «Динамо» у вас играл Владислав Безбородов. Что за футболист был?

— Чем-то напоминал Генича. Ха! Тоже нападающий, сложения одинакового. Привез его агент из «Вентспилса». Там был тренер англичанин, он Безбородова зачехлил. Да и я ставил Влада мало. Не вытягивал!

— Как судья Безбородов вам нравится?

— Мне кажется, ангажированный бывает. Вот честно говорю! А уж если «Спартак» судит — обязательно напортачит. Гляжу и думаю: ну как можно его на «Спартак» назначать? Он же из Петербурга! Неужели никто не понимает?

Квинси Промес и&nbsp;Сергей Карасев. Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?

— В вашем личном рейтинге — самый жуткий судья?

— О, это я сразу скажу! Работал в «Красной Пресне» и был моим начальником такой Курганов. В прошлом арбитр. Отвратительнее человека я не встречал. 1937 год по нему плачет!

— Что-то мы и не слышали про такого.

— Он в основном первую лигу судил. Мерзкий тип. Может с вами махнуть по рюмочке — и на вас же телегу накатать: «Пьет, дебоширит, бранит Советскую власть...» «Красная Пресня» принадлежала таксомоторному парку. Мужики собирались — бильярд, баня, выпивают. Тут же и футбол идет. Курганов проходит мимо — ему: «Юрий Федорович, давайте с нами? По 50 грамм? Игра-то какая хорошая!» — «Нет-нет». Сразу к телефону — и в Краснопресненский обком партии: «Здесь сидят и пьют, а их команда играет!»

— Судья, надо думать, тоже противный.

— Сам рассказывал, как брал взятки: «Еду на выезд — в кармане уже есть. Боковой поднимает флаг не как надо, я бегу к нему: «Я тебе, ***, подниму!»

— Судьи в Союзе были яркие.

— Одного ассирийца помню. Прозвище — Копыто. Я еще за ивановский «Текстильщик» играл, одновременно прилетели в Ставрополь. Его не встречают, добирается до гостиницы с нами. Шепчет так злобно: «Я вам устрою, вы меня запомните...» Думаю: что ж устроит-то?

— Ну и что?

— Удар по воротам издалека, вратарь ловит. Этот — фьють! На центр! Что такое? «Вы приняли мяч за линией ворот!» Засчитал.

— Из нынешних арбитров — кто для вас номер один?

— Лысый неплохо судит. Карасев.

— Лучше, чем Безбородов?

— Да-а! Может напортачить. За очень хорошие деньги, наверное. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.

Мат

— Игорь Волчок нам рассказывал — как-то не выдержал, начал избивать свою команду в раздевалке. Вы хоть раз были близки к тому, чтобы собственному игроку навернуть?

— Нет. Ругать — ругал. О-о-очень сильно! Об одном случае до сих пор жалею. «Химки» побеждают 2:0, но игра — просто тягомотина. Захожу в раздевалку, начинаю на ребят баллоны катить.

— После победы — нельзя?

— Ни в коем случае! Надо было сдержаться — и на следующий день обсуждать. Был случай с Гешкой Костылевым в Сухуми. Мы идем на стадион — а он с игры: «Ген, как?» — «Полная фигня! Играли безобразно!» Вечером встречаемся на ужине. Костылев произносит: «Знаешь, я пленку посмотрел — вроде бы ничего. Что-то проклевывается». А наутро он прямо светится: «Так хорошо вчера играли!» Один матч, один человек — и три взгляда.

— На ваш крик команда как отреагировала?

— Все молчали. Но, думаю, ребятам было обидно. Мне даже жена выговор устроила: «Как так можно?!» Вы же Волчка вспомнили?

1999 год. Главный тренер ногинского &quot;Автомобилиста&quot; Игорь ВОЛЧОК. Игорь Волчок: «Зачем тебе Италия?» — сказал я Газзаеву"

— Вспомнили.

— Вот вам история: его «Локомотив» проигрывает, Волчок приходит в раздевалку и своему нападающему: «Пискунов! Я тебе сейчас как ****!» Ударю — в смысле. А тот глаза поднял: «Я тебе так **** - ты у меня волчком крутиться будешь!» Впрочем, это все детский лепет по сравнению с тем, что устроил года два назад в раздевалке своей команды Григорян. Видели ролик в интернете?

— Кто ж не видел.

— Я посмотрел и ужаснулся! Сильные слова должны быть к месту. А тут... Мат через слово! И этот человек называет себя тренером? Его еще на телевидение приглашают. Сидит с умным видом в студии, рассуждает о футболе. Эксперт, мля!

— А в РФС работал тренер, которого подозревали в педофилии. Ваш коллега Александр Гребнев рассказывал в интервью Sports.ru: «У Олега Юзвинского, возглавлявшего юношескую сборную России, были проблемы с законом. По поводу ориентации. Мальчиков любил очень, в бане с ними отдыхал».

— Было.

— «Но позвольте, как же он служил в очистке?» — восклицаем мы.

— Сам обалдел, когда узнал, что Юзвинскому доверили сборную. Слушок-то о нем давно ходил. Из РФС к тому времени я уже ушел. Звоню Мосягину: «Что у вас творится?! Как такого человека на работу взяли?!»

— А Мосягин?

— «Главное, он деньги дает на сборы, экипировку, команда ни в чем не нуждается. А остальное... Да это слухи!» Но родители заподозрили неладное, написали письмо, которое дошло до Колоскова, и Юзвинского по-тихому убрали.

Мирджалол Касымов.
Игорь Горшков, Фото архив «СЭ»

Касымчик

— Какой матч вспоминать для вас — особенная боль?

— Финал юниорского чемпионата Европы во Франции. 1987 год. Играли с Италией. Олег Матвеев не по уму подкатился. Поехал — а итальянец его обошел и спокойно расстрелял вратаря. Сколько раз я Матвееву говорил: «У тебя с этими подкатами вся задница зеленая — а толку-то?!»

— Действительно, обидно.

— Обидно, что во втором тайме полностью соперника переиграли! Бьем, бьем, бьем... Не идет мяч, и все. Так 0:1 и закончили.

— Зато через полтора месяца выиграли юниорский чемпионат мира в Канаде.

— Вот там с первой игры все пошло как надо. Выходим против нигерийцев — видно, что те старше. Просто лошади!

— У вас таких нет?

— У нас пацанята самые натуральные. Коля Русин вот такой тонюсенький. Юра Макаров, Толя Мущинка, Касымчик. Здоровяков двое — Сережа Беженар да Юрка Мороз... Вничью сыграли — 1:1. А Боливию 4:2 вынесли, Мексике семь нащелкали. Думал, в полуфинале на Кот-д'Ивуаре споткнемся. Там огромные негры! Тоже наверняка переростки.

Владимир Бут. «Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов и понимаю, что это папа». Русский победитель Лиги чемпионов

— Но победили вы.

— 5:1! Касымов с углового забил! Вратарь только руками всплеснул — а мяч уже за спиной.

— Главная фигура в вашей сборной?

— Самый корневой — Касымов! Это что-то! Работоспособность, пас, все видит. А удар какой? У Мирджалола плоскостопие, широкая лапа. Штрафные как лопатой бил.

— Финал-то у той же Нигерии выиграли по пенальти.

— Тяжелейший матч! Жара — 35. Невозможная! Поплыли!

— Но устояли?

— На силе воли, на зубах. Я думал, не выдержим. Пришли после первого тайма — разве что не попадали в раздевалке. Следом заходит Колосков. Говорю: «Не вытянем. Все мертвые». Африканцы-то живут в этом климате, им проще!

— Вы просто с языка сняли.

— Еле-еле докатили до серии пенальти, а уж там Юра Окрошидзе выручил! Три удара отразил! Пеле его отметил: «Какой вратарь!» Юрка как лоза был. До этого на «Европе» против французов тоже три пенальти потащил. Но после таких подвигов ни в одном клубе себя не проявил. Мне не понять — почему?!

— Версии?

— У него психика очень подвижная. Мог обидеться на ерунду какую-нибудь! В нашей сборной с ним работал Валентин Ивакин. Говорил: «Вы Юру не трогайте. Не хвалите и не ругайте. Мы с ним сами разберемся». Так и делали.

Юрий Окрошидзе.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Группировки

— В любой команде бывают драки. В той случались?

— Нет. Больше скажу — у этих ребят и с режимом проблем не возникало. Никто не нажирался, ни барагозил. Вот в следующем поколении, команде 1973 года рождения, был перекос. Пьянки, группировки...

— Кто был в той сборной из заметных?

— Саша Каратаев, Дима Ананко, Юра Петров, Денис Клюев, Максим Боков... Сложнейшая ситуация! Удивительно, как мы вообще прорвались на чемпионат мира-1993 в Австралию. Ужасно, ужасно.

— Иллюстрация к определению «ужасно»?

— Собираю команду перед чемпионатом Европы. Вратарей нет! Ребята усмехаются: «Да Серегу Александрова из команды отчислили, на бензоколонке работает». А он у меня в списке, все утверждено УЕФА!

— Другого заявить нереально?

— Уже нет. Вытаскиваю Александрова с бензоколонки. Деваться некуда. Второй вратарь — Валера Чижов из спартаковской школы. Пришли разобранные. За две недели их как-то подтащили. Прорисовывается что-то похожее на форму. Говорю Ивакину: «Гаврилыч, я съезжу домой переночевать, завтра утром прямо к автобусу приеду». В 8.00 отбываем в аэропорт.

— Кажется, дальше случится что-то интересное.

— Утром появляюсь — вроде все нормально, парни на месте. Прилетаем в Германию, разминка перед матчем с Норвегией. Никакие! Ни-ка-кие! Я не выдержал сам с ними начал в «квадрат» играть. Подгоняю — а они мертвые!

— Что стряслось?

— Уже после возвращения в Москву Ивакин признался: «Прости, не уследил. Лег спать, а ребята с базы дернули. Полночи в баре куролесили».

— Вся команда?!

— Основная обойма — Каратаев, Петров, Ананко... Вот поэтому и оказались в таком состоянии.

— Ну и как играть?

— Еле двигаются, брак за браком. Кричу Мише Мурашову: «Клюеву не давай! Он всё порет!» — «Михалыч, да кроме него никто не открывается». Мы забиваем — Чижов тут же пропускает. Падает, сам себе ноги заплетает...

— Счет?

— 4:4! Потом серия пенальти. Я уже понимал — ловить нечего. И точно! Чтобы попасть в шестерку, выйти в финал чемпионата мира, надо в следующем матче обыгрывать Венгрию.

— Так сложно?

— Да венгры нас ненавидят после 1956 года! Их тренер просто свихнулся на этой теме. Так парней настропалил! Симонян говорит: «Не надо Чижова. Ставь Александрова!» Я и поставил. Он как начал тащить! Это что-то! Еще приехал Володька Бесчастных. Венгры на нем висели, за майку, за трусы хватали — он вырывался... 90 минут ребята убивали друг друга! Бросались, как под шайбу!

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

— Кто выиграл?

— Мы — 2:0. Дальше такая же битва с Чехословакией — 3:3. Ничьей нам хватало, чтобы выйти. Удаления, Мурашову голову пробили... Вскоре в Москву приходит бумага: «Ваша федерация оштрафована за грубую игру».

— Вот как?

— Меня вызывает Колосков, начинает строгать. Думаю: видел бы ты матч! А Вячеслав Иванович постановляет — наказать нас на премиальные. Я что-то объясняю, он с усмешкой: «А давай соберем всех тренеров из федерации, пусть они решат».

— Это ход.

— Колосков не предполагал, как все повернется. Пришли Бышовец, Игнатьев, Кузнецов, Костылев, Сальков, Морозов... В один голос: «Вячеслав Иванович, ребята бились! Завоевали путевку на чемпионат мира! Нельзя лишать премиальных!» Он красный сидит — а сделать ничего не может. Проиграл партию.

— Что за группировки были в той команде?

— Самая тяжелая — Каратаев, Петров, Ананко. Ростовские. Предыдущая команда, 1970 года рождения, была как кулак. Все за одного! С норвежцами играем за выход из группы на «Европе», за второй тайм четыре им накидали. Последняя минута, Мущинка несется по левому флангу. Бьет — и падает замертво! Лежит, отплевывается и шепчет: «Больше не могу...» Тут свисток раздается. А в команде 1973-го все иначе! Ко мне «нейтральные» ребята подходят: «Что-то сложный коллектив, Александр Михайлович. Одни туда тянут, другие — сюда...» Жаловались!

— Кто не входил в группировки?

— Клюев. И ленинградские — Боков, Игорь Зазулин...

— Ананко-то, казалось, вполне вменяемый.

— А он такой... Тихушник. Хотя игрок очень неплохой! Это же его, Каратаева и Петрова я привел в «Спартак». В прошлом году после столетия клуба идем с Димкой, говорит: «Александр Михайлович, спасибо вам большое, указали мне жизненный путь».

Юрий Петров.
Dolph Cantrijn, tubantia.nl

Петров

— Та сборная прославилась яркой историей. Мы даже пересказывать не будем — все написал за нас агент Абрамов в книжке. Если коротко — взяли деньги от подпольного тотализатора и отдали игру Гане в четвертьфинале чемпионата мира.

— Я в этой ситуации оказался в роли обманутого мужа. Все узнал последним! Уже турнир прошел, приезжаю в Москву — и мне говорят: «Что ж твои игру отдали?» — «Как отдали? Кому?!»

— Сказал-то вам Борис Игнатьев.

— Совершенно верно. Прихожу домой, ставлю кассету...

— Что видите?

— Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает! А защитник Альберт Осколков поджимает ножки, из-под него второй забивают. Хотя Осколков — это машина для убийства! Просто выжигал! Самоотверженный до умопомрачения. А тут... До 72-й минуты все было чисто, 0:0. И вдруг три гола подряд!

— Ваша реакция?

— Поражен. Раздавлен.

— Досмотрели кассету — и? Кому звоните, что делаете?

— Никому! Что доказывать? Только Боре Игнатьеву набрал: «Что-то в твоих словах есть». Обвинять кого-то конкретно не хотелось. А потом посыпались новости. Петров в «Локомотиве» поддал и начал выкладывать подробности. Я Ананко спрашиваю — он говорит: «Нет! Михалыч, ничего не было!» Задаю вопрос другому футболисту — тот отвечает: «Да, мы собрались все вместе и решили...»

— Ну и ну.

— Я одного понять не могу: как до них не дошло, что деньги-то поганые они еще заработают в клубах — а чемпионата мира ни у кого может не быть?! Эти матчи не повторятся — ты должен сыграть как никогда! Что их заставило?

— В самом деле.

— Вообще это был очень странный чемпионат. Руководил делегацией Симонян, тренеры — я и Женя Кучеревский. Тяжело играли с Колумбией. Здорово забил Леха Савченко — с лету поймал мяч на углу штрафной, в касание в дальний угол! Каратаев вышел с температурой. Где-то в Пакистане подцепил гепатит. Ананко тоже фокус выкинул со зрителями...

— Это какой же?

— Задницу показал! С того момента как получит мяч — сразу свист. Да, эта команда могла выкинуть что угодно...

— Неужели Петров ничего не выкинул?

— Мне месяца полтора назад журналисты звонили: «Где найти Петрова?» В Голландии, отвечаю. Под забором.

— Петров бомжом стал. А в конце апреля умер в хосписе, где жил последний год.

— Десять лет отыграть в Голландии — и стать бомжом? Вот как это?! Игрок хороший, злой! Но пьяница — просто сумасшедший.

— Вы не удивлялись — как можно в 20 лет так плотно сидеть на бутылке?

— У него отец алкоголик был. Я говорил: «Ты закончишь, Петя, под забором». В Японии на турнире так напился — стыдно вспоминать! Двери нараспашку, голый разлегся на кровати...

Начало 70-х годов. Николай Старостин, Галимзян Хусаинов (второй справа) и&nbsp;Аркадий Ратнер (справа). «Сталин отдал приказ — и на «Динамо» арестовали человека, который нес взятку футболистам»

— Вот это да.

— Мимо себя ни одну пьянку не пропускал. Я его все время хотел выгнать. Не вызывать на следующий турнир.

— Что останавливало?

— А лучшего не находится! Петров — агрессивный, несется на все мячи, землю роет. Защитникам жизни не дает. Не технарь — но вот этой агрессивностью любого загонит. На себе фолы собирает, сам бьет. На чемпионате мира вратарю в первом же матче чуть яйца не оторвал...

— Здоровья хватало и пить, и бегать?

— Да! Я поражался — как это возможно?!

— С Семиным потом обсуждали — как в «Локо» Петрова держат в узде?

— Не говорили. Но Юру из «Локомотива» быстро отправили. Семин понял, с кем имеет дело. А Каратаев каким футболистом мог стать!

— В «Баварию» человека взяли.

— Да! Что еще нужно? Старайся, работай! Немцы как раз чемпионами мира были — одни звезды рядом. Тренировался с основным составом. А все равно поддавал.

— Каратаев сейчас мальчишек тренирует?

— Да, в Ростовской области. Я кому-то рассказываю — вот, мол, Каратаев звонил. А мне в ответ: «Ты знаешь, что он отсидеть успел?» Ого, думаю.

— Игрок был классный?

— Очень хороший. Похож на Касымова. С ударом, разбирался в ситуации. Комбинационного стиля. Футболист для высшей лиги.

Премиальные

— Агент Абрамов в книжке пишет, что за отданную Гане игру заплатили сборникам по две тысячи долларов. От РФС премия за выход из группы была скромнее?

— 300 долларов. Еще 100 — если пройдем Гану в четвертьфинале. Чем дальше продвигались — тем меньше платили. А ребята уже в высшей лиге — знают, что такое деньги! Мы тогда собрались — Симонян, Кучеревский и я. Решили — отдаем команде свои премиальные.

— Кто это придумал?

— После выигранного матча подходит ко мне Ананко: «Почему деньги не дали? У нас выходной был!» — «Дима, я вообще к деньгам отношения не имею. Сам ничего не получал — и даже не думал об этом...» Но вот после той беседы озадачился. Кучеревского вызываю: «Пошли к Симоняну решать вопрос». Там и договорились — сбросимся. Чтобы хоть из группы выйти. А дальше нам попалась Гана.

— Про историю с продажей мы слышали еще такую версию — решили играть честно до первого пропущенного.

— Я тоже об этом слышал. Годы спустя один футболист проболтался. Именно так и сформулировал.

— Это и Харлачев подтвердил в интервью.

— Да? Мне-то не Харлачев говорил, другой парень.

— Что вы ответили тому игроку, который все вам раскрыл?

— А что ему говорить? Поезд ушел! Совести у них нет. За деньги продать такой матч! На хрен они вам нужны? Прошло 30 лет — а история выплывает и выплывает.

Сергей Родионов, Владимир Абрамов, Федор Черенков. Владимир Абрамов: «Испанцы говорили — все наши женщины мечтают переспать с Дасаевым»

— От чьего слова в той команде зависело особенно много?

— Ананко и Каратаев. Вот они — наиболее авторитетные. Еще и потому, что были в сборной с самого создания. Как говорится, «старички». Ну и диктовали всем свои условия.

— В атаке у вас играл Владимир Бесчастных. А Михаила, его брата-близнеца, рассматривали?

— Нет. Они разные. Миша — полузащитник. Худенький, маленький. Володька и выше, и быстрее. На сборы вызывал его регулярно, а вот в старте выпускал не всегда. Там выходили Петров и Вова Лебедь. Оба уже в 17 лет забивали за «Днепр» в чемпионате СССР! Бесчастных ворчал, обижался на меня. Но в тот момент выиграть у них конкуренцию ему объективно было трудно.

— Лебедь с юности мучился лишним весом?

— Ой, это кошмар! Родители закормили. Куда бы мы на сбор ни приехали, вскоре обязательно появлялась мама Лебедя. Или папа. С гостинцами. Я говорил: «Ну что вы делаете? Вовка и так толстенький, а тут еще вы с булками, пирожками...» Сам он ограничивать себя не умел. Отсюда и травмы, сломавшие карьеру. А Бесчастных, кстати, благодаря мне из ФШМ в «Спартак» попал.

— Каким образом?

— Лето 1991-го, приходит помощник Старостина. Одноглазый...

— Валентин Покровский?

— Точно! «Николай Петрович желает Чудина в «Спартак» пригласить...» — «Рад за Сережу. Но есть у меня и второй хороший форвард — Бесчастных. Тоже возьмите».

— А Чудин тогда в нападении играл?

— Да. Это уже Романцев его сначала в опорную зону перевел, а потом в центр обороны. Покровский поморщился: «Не надо Бесчастных. Старостин сказал — только Чудин». Еле-еле убедил взять Володьку на просмотр в дубль.

Президент ЦСКА Евгений Гинер.
Евгений Гинер.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Гинер

— Почему в Австралии первым номером сборной считался Александров, а Филимонов на лавке сидел?

— Филимонов в 1993-м — «чудо», а не вратарь! Даже ребята не хотели, чтобы я его в заявку на турнир включал.

— По человеческим качествам?

— По игровым. На тренировках выглядел крайне неуверенно, пропускал нелепые мячи. Никакущий!

— Так зачем взяли?

— А не было других вариантов. Данные-то у Саши великолепные — рослый, мощный. Этим подкупал. Но все время чего-то не хватало. А спустя три года оказался в «Спартаке», там выдрессировали — и получился неплохой вратарь.

— Александров на высоком уровне потянул бы?

— Конечно! Главный козырь Сереги — невероятно устойчивая психика. Вообще по барабану, где играть — на чемпионате мире или с друзьями на первенство проселочных дорог. Никогда не волновался! Мандража — ноль! Но...

— Что?

— Шпана! Бандитская закваска. Приедет на сбор — лицо разбито. Ребята смеются: «Это ему на танцах доской дали!» А в Молдавии склеил девчонку, она забеременела. Потом через РФС разыскивала папашу: «Где Александров? У него сын родился!»

Евгений Гинер. Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»

— В 1993-м на чемпионате мира в состав российской делегации входил Евгений Гинер. Каким боком?

— Меня с ним познакомил Кучеревский. Вот, говорит, славный парень, обожает футбол, будет спонсором. У РФС с деньгами было туго, а Гинер нам финансово помогал, сборы в Европе проплатил. Включить его в делегацию попросили Колосков и Симонян.

— У Гинера была какая-то цель?

— Хотел войти в футбол. Надо же с чего-то начинать...

— Матч с Ганой с ним обсуждали?

— Нет.

— Знаете, что до ЦСКА Гинер пытался купить «Спартак»?

— Наслышан. Жаль, что сделка не состоялась. «Спартак» только выиграл бы, если бы обрел такого владельца. Гинер — о-о-очень деловой.

— Каким он был 30 лет назад?

— Активный, не мог усидеть на месте, не выпускал из рук спутниковый телефон. Тот был огромный — как чемодан. Гинер без конца вел переговоры — то с Америкой, то с Израилем, то с Германией. А жил в скромной однушке возле метро «Спортивная». Его сын Вадим учился в той же школе, что и мой Андрей, они дружили.

Анатолий Бышовец.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Бышовец

— Хоккейные тренеры юниорских сборных нам говорили: как выезд за рубеж, повторяется картина. Наши мальчики начинают чистить заграничные лавки. Технология отработана. Сталкивались?

— Еще как! Турнир в Италии, городочек на море. Приходят люди: «Ваши футболисты украли...» А тащат-то по мелочи! Кто зажигалку, кто ремень. Еще и не сознаются. Но я делал так, чтобы все вернули. Откровенного вора у нас не было. Вот торпедовский вратарь Елизаров лавки чистил профессионально. Лапа, как у медведя, мог убить одним ударом. Левую руку показывает — а правой подгребает. И пошел. Где-то мы в сборной соприкоснулись.

— Когда олимпийская сборная Бышовца победила в Сеуле, Лобановский прокомментировал: «Обыграли парикмахеров». Когда вы взяли золото чемпионата мира, кто-то пытался успех принизить?

— Явно-то — нет. Но, думаю, многие были обескуражены. Не ожидали! Например, я так и не получил «заслуженного тренера СССР».

— Не может быть!

— Один большой начальник сказал: «Вот выиграет Пискарев второй раз чемпионат мира — тогда дадим». Присвоили звание поскромнее — «Заслуженный тренер РСФСР».

— Откуда такое отношение?

— Зависть! Другого объяснения нет. Никто даже не вспомнил, что в тот год мы еще и серебро с чемпионата Европы привезли.

Валерий Винокуров. «Бышовец определял состав сборной, глядя «Поле чудес». Один из главных журналистов СССР

— Сегодня в России тренера с такими результатами носили бы на руках.

— Это точно! А с той сборной получилось как? Изначально часть пути с командой 1967 года рождения прошел Бышовец, потом должен был передать ее мне. Но он убедил Колоскова, что сам доведет сборную до конца. А меня только-только взяли в Управление футбола — еще и разрешения не имел на выезд за рубеж. Надо было полгода отработать.

— Так что вам Вячеслав Иванович предложил?

— Говорит: «Раз ту команду оставляем Бышовцу, создавай сборную 1970 года рождения». Начал я мотаться по турнирам. Иногда брал жену с собой. Касымова разглядела она! Сидим, смотрим какой-то матч на турнире «Переправа». Кажется, в Воронеже. У узбеков команда слабенькая, я взгрустнул. А Марина толкает в бок: «Посмотри-ка на этого мальчика. Везде успевает!» Касымчик!

— Так и сколотили команду чемпионов мира?

— Да. Приезжаю на Украину — встречает Евгений Котельников, гостренер: «Знаешь, Бышовец попросил, чтобы тебе не показывали игроков. Пусть, дескать, сам смотрит, кто хороший, кто плохой». А я уже отобрал — Беженара, Мороза, Мущинку, Мокрицкого. С Федором Медвидем из Киева стали лучшими друзьями — он в школе «Динамо» работал. Вот кадр был! «Это я, Фидор Медвидь!» — и бьет себя в грудь.

— Почему же Бышовец так говорил? Он-то другой возраст вел.

— Да Бышовец — завистник и поганый мужик!

— Если бы ваши интересы пересекались — мы бы поняли. А так...

— А зависть-то куда денешь? Прет из него! Чтобы был он один — а все остальные поодаль. Ну, натура такая! Где бы ни работал — везде за Бышовцем мерзкий шлейф. Еще и людей сталкивал между собой. Интриган!

— Вы и раньше об этом знали?

— Конечно. Когда Бышовец появился в киевском «Динамо», мне он очень нравился. Сразу было видно — игрочина! Быстрый, техничный, забивной. На такого хотелось равняться. А потом ребята, близко соприкасавшиеся с ним в клубе и сборной, рассказали, что он как человек — полное дерьмо. Лобановский его ненавидел! Я давно понял: с Бышовцем дел лучше не иметь и держаться от него подальше.

— Ясно.

— Бышовец мне когда-то и в Сухуми подсуропил. Он там со своей командой проводил сбор. Моя заезжала следом. Накануне вылета встречает в федерации, отводит в сторонку и говорит: «Есть неплохой местный мальчишка. Тебе по возрасту подходит. Посмотри его».

— Согласились?

— Думаю — почему нет? И вот папа приводит пацанчика: «Мы от Анатолия Федоровича...» Давай, говорю, переодевайся — и на поле. Начинается разминка с мячом. Минут через десять парень вдруг поворачивается ко мне: «Нэ магу!» Спрашиваю: «Что случилось? Травма?» Мотает головой: «Просто нэ магу...» Папа у заборчика стоит, подлетает к нам: «Не волнуйтесь, завтра все будет в порядке».

— И?

— Наутро картина повторяется. Разминка, десять минут — и скулит: «Нэ магу». Через пару дней решил дать в двусторонке последний шанс. Выпустил, тот сразу задохнулся, ногу свело. Слышу уже знакомое: «Нэ магу».

— Хорошего игрочка вам сосватали.

— Растренированный абсолютно! Но хотел в футбол играть, и папа с помощью Бышовца попробовал решить вопрос. За бабки? Или за ужин в ресторане? Не знаю! Но что-то, думаю, хватанул. Мне и ребята, работавшие с Бышовцем в «Локомотиве», много интересного про его методы рассказывали.

Александр Пискарев — тренер юношеской сборной СССР.
из личного архива Александра Пискарева

Переростки

— С «переделанными» как тренер юношеской сборной сталкивались часто?

— Регулярно. А ведь не подкопаешься! Документы-то чистенькие. Запросы делаешь — тебе присылают метрики. Уже и не знаешь: верить, нет? Идешь к Колоскову. У него ответ один: «Подавай запрос. Все равно виноваты будете вы, если что...»

— Нам Ахрик Цвейба признался — он на год старше. Вас чей случай сразил?

— Парень играл в ЦСКА, уже на сходе... Дзагоев!

— Вы серьезно?

— Сами ребята из ЦСКА говорили, что Алан не в 1990-м родился. Я видел его в пацанах. Там Дзагоев просто разбрасывал соперников, уходил спокойненько. Сил-то больше. Народ хлопал: «Какой футболист растет!» А он года на два старше всех.

Ахрик ЦВЕЙБА. Ахрик Цвейба: «Юран схватил меня за лицо. Пришлось драться»

— В спартаковской академии ваших времен такое было?

— Нет. Разница бросалась в глаза в юношеской сборной. Там нужна сила — чтобы противостоять африканцам. Те-то какой хочешь, такой состав и выпустят. Среди них полно липачей. В той же Австралии на чемпионате мира смотрю на сборную Ганы — а там футболисты по виду старше тренера! Здоровенные лоси! Как с ними биться? А у нас на Кавказе и в Средней Азии могли любую метрику выправить. Многие приезжали с дубликатом свидетельства о рождении.

— Дубликат — первый признак «переделанного»?

— Конечно. Сразу подозрения. Там договариваются с загсом — хлоп: дубликат!

— Александр Кузьмичев в «Разговоре по пятницам» вспомнил вашу чемпионскую сборную 1987-го: «В той команде почти все переростки. Кому-то год приписали, кому-то два. Вот Владислав Кадыров, мой друг. Он из Баку, после «Нефтчи» мы пересекались в нижегородском «Локомотиве» и тульском «Арсенале». Я говорил: «Ты ж подставной!» Влад отшучивался. Но в какой-то момент раскололся: «Да, на самом деле я 1969 года рождения».

— Читал это интервью. Сразу позвонил Кадырову в Баку. Тот в ярости: «Зачем он это рассказал?! Я ему уже напихал...» Попер на своего дружка.

— Правда-то всплыла.

— Это к разговору о дубликатах. Ну и что сделаешь в такой ситуации? Как проверишь?

— Насчет Кадырова вы догадывались?

— Нет. По фактуре он не переросток. Наоборот, щупленький, невысокий.

— Кто еще попадает под подозрение?

— Я, конечно, спросил у Влада — имен он не назвал. Да и у меня версий нет, честно. Не было в том составе машины, явно превосходившей всех с точки зрения функционалки. Когда ребята еще на первой скорости, а тот уже на третьей.

— А Беженар и Мороз? Оба здоровяки.

— Ну, не настолько. Беженар вообще такой ранимый... По отцу он — Дрищ. Но папа ушел из семьи, и парень взял фамилию матери. Когда впервые вызвал его в сборную, коснулись этой темы, развода родителей. Сережа заплакал. Я даже растерялся. С того момента общался с ним очень аккуратно.

— В Никифорове сомнения есть?

— Ни малейших. Он же не из киевского или луганского интерната, где собирали лучших со всей Украины. Юра из Одессы, занимался в обычной футбольной школе. Где-то его приметил мой помощник. Говорит: «Интересный пацан. Вызови, посмотри».

— Вызвали?

— Сначала набрал Котельникову, который на Украине о детско-юношеском футболе знал все. Слышу в трубке: «Тю! Видел я этого Никифорова. Пустышка, ничего в нем нет». Но я все-таки рискнул, пригласил на сбор. После первой же тренировки мысленно послал на хрен Котельникова и прочих селекционеров, которые мне советовали игроков. Понял — доверять можно только своим глазам.

Юношеская сборная СССР — победитель чемпионата мира-1987.
из личного архива Александра Пискарева

Медаль

— В 1987-м на чемпионате мира Никифоров забил пять голов в шести матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Пеле рассыпался в комплиментах, прочил мальчишке большое будущее. Что ж вы из него защитника сделали?

— Сезон закончился, отправились на восстановительный сбор в Сухуми. Была товарищеская игра. Вдруг осенило: «Юр! Попробуешь центрального защитника?» Он даже рассмеялся: «Александр Михайлович, ну какая защита? Шутите?» — «Да ты попробуй!»

— Попробовал — и сразу пошло?

— А вот и нет. Это ж время надо. Но перспектива чувствовалась. Еще и сам игрок должен убедиться, что позиция его. Дальше Юра переходит в олимпийскую сборную к Салькову. Максимыч тоже его ставит центральным защитником!

— Так и покатило?

— Втянулся. Головой играл превосходно, верх весь снимал. Если подключался — бил со второй линии атаки. Форвард из него получился бы неплохой. А центральный защитник выдающийся!

— Из той команды вы со всеми на связи?

— Звонят ребята, с праздниками поздравляют. Никифоров, Беженар, Мороз, Кадыров... А как мне Касымчик несколько лет назад помог!

— Это что за история?

— Загремел я в больницу, удалили желчный пузырь. Счет выставили приличный — сто тысяч рублей. У меня такой суммы не было. Звоню в Ташкент Джалолу, объясняю ситуацию. Говорит: «Михалыч, завтра от меня приедет человек, всё привезет. Вам в какой валюте?» — «В рублях».

— Привез?

— Да. Я эти деньги отдал врачу. В другой раз с аритмией в больницу положили, РЧА делали...

— Что-что?

— Радиочастотная катетерная абляция. Снова сто тысяч потребовалось. Здесь уже Базанов подключился.

— Агент Семенова?

— Ну да. Сам Андрюха и другие пацаны, игравшие у меня, скинулись, передали через Базанова конверт. Спасибо, что не забывают, помогают.

— От РФС вам пенсия полагается?

— 13 с половиной тысяч.

Леонид Федун. «Кому-то нравилось, как Федун управлял «Спартаком»? Одно золото — и даже ту команду развалили». Мнение Орлова

— А от «Спартака»?

— При Федуне ветеранам раз в год выплачивали по 100 тысяч.

— Всем?

— Кто провел за команду не менее ста матчей. А с этого года Симонян и Романцев у нового руководства «Спартака» пробили ветеранские стипендии.

— Хорошие?

— Нормальные. Сумму называть не хочу. Выплачивают раз в квартал.

— Почему медаль за победу на чемпионате мира вы подарили спартаковскому музею?

— Решил, что так будет лучше.

— Жалеете?

— Ни секунды! Музей замечательный. С директором, Алексеем Матвеевым, отношения прекрасные. Ну, висит медаль дома — кто ее увидит? А мне и фотографии в телефоне достаточно. Перед тем, как Алексею отдать, заснял на память. Могу вам переслать.

Александр Пискарев
Александр Пискарев.
из личного архива

«Спартак»

— Молодежь и не в курсе, что вы пять лет за «Спартак» отыграли, в двух сезонах становились лучшим бомбардиром команды.

— Как раз от Матвеева недавно узнал, что мне принадлежит еще одно достижение.

— Какое?

— Оказывается, я рекордсмен «Спартака» по количеству победных голов за всю историю клуба! Вот бы не подумал...

— Так давайте вспомним три самых памятных ваших гола за «Спартак».

— «Милану» в Кубке Кубков хороший забил. Ударом из-за штрафной — прямо в «девятку»! До этого засадил сумасшедший голешник «Атлетико»...

— Это когда вы в Мадриде 4:3 выиграли?

— Да! Подача с фланга, меня с двух сторон защитники подпирают, плюс вратарь выскакивает, пытается кулаком вынести мяч. Но я успеваю сыграть на опережение. Тюк головой — и в ворота. Повезло, что кулак рядом с ухом просвистел. Попал бы в висок — я бы как Перхун закончил...

— Гол номер три?

— Киевскому «Динамо». Ка-а-к дал издали — Рудаков даже руки не успел поднять! С ростовским СКА еще интереснее получилось. Судья назначает штрафной метрах в 30-ти от ворот. Кудасов командует: «Двое в «стенку». Кто-то из полевых отмахивается: «Лева, на хрена? Отсюда не забьют». А я разбегаюсь и с подъема бу-бух — в «паутину»! Кудасов смотрит ошарашенно на мяч, поворачивается к защитнику Могильному: «Твою мать, я же говорил — ставь «стенку».

— Как вообще вы из «Текстильщика» в «Спартак» попали?

— О, это история! В 1970-м в Сочи сборная РСФСР проводила товарищеский матч с поляками. Я забил и отдал голевую. Вскоре арбитр Лукьянов, судивший игру «Текстильщика», вручил мне записку от Коршунова, который в «Спартаке» за селекцию отвечал. Тот просил позвонить. Я набрал, быстро обо всем договорились. И вдруг в Иваново приехал Николаев, главный тренер ЦСКА.

— Валентин Александрович?

— Он самый. Прямиком ко мне домой. Мама, не разобравшись, с порога затараторила: «Да-да, Саша готов к вам перейти...» Николаев тут же вытащил из портфеля бумагу: «Отлично! Пиши заявление».

— А вы?

— Написал. Скрепя сердце. Когда Николаев ушел, высказал маме: «Ну что ты заладила — «да-да, да-да». Он же из ЦСКА!» — «Ой, а я и не поняла».

Гильермо Абаскаль. «Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля. Вот три главные причины

— Влипли.

— Я тоже так думал. Но в Москве Коршунов успокоил: «Не переживай, все решим. Пиши заявление в «Спартак» и отказ от перехода в ЦСКА». Николаев годы спустя говорил: «И все-таки зря ты к нам не пошел. Вон, Копейкин и Кузнецов, твои приятели, сегодня уже подполковники, солидную пенсию получают...»

— А Ольшанский до полковника дослужился.

— Да, Серега — молодец. И за «Спартак» здорово играл, и в ЦСКА хорошую карьеру сделал. Защитник был изумительный. В раздевалке перед каждым матчем бинты разложит, голеностопы потуже затянет, как в коньках — и вперед!

— Профи.

— Его было очень тяжело пройти. Да тот «Спартак» в принципе мало пропускал. На моей памяти только раз нас порвали как Тузик грелку.

— Где? Кто?

— «Гамбург». Февраль 1974-го, приехали в ФРГ на товарищеский матч. До этого в Сочи грязь месили. А тут поляна шикарная, огромная — сто на сто!

— Ничего себе.

— Я стою у одних ворот и понимаю — другие без бинокля не разглядишь. Старостин выходит, начинает шагами мерить поле. Приговаривая: «Ох, любил я большие поля!» А я думаю — где ж ты у нас такие видел?

— Значит, вынес вас «Гамбург»?

— 6:0! У немцев сезон в разгаре, с первых же секунд закружили-завертели. Мы вообще никуда не успевали! Не могли ни отдать, ни принять — моментально накрывали! Но кое-как держались, к перерыву горели 0:1. В раздевалке Старостин поднял кулак: «Терять нечего — все в атаку!»

— Это и сгубило?

— Ага. Подраскрылись — и отгрузили нам полную кошелку. Мы были просто не готовы к таким бешеным скоростям. Ольшанский вздыхал: «Елки-палки, во втором тайме я об одном думал — когда же он закончится?!» Нетто кипел: «Бараны! Играть не умеют! Всех отчислить!»

— Он уже тренером был?

— Да, помогал Гуляеву. Чихвостил будь здоров. А следующий матч у нас в Англии, с «Дерби Каунти». Это сейчас команда в глубокой заднице, а в тот год стала чемпионом.

— Ого!

— Но мы победили — 3:1. После «Гамбурга» встряхнулись, почувствовали темп, сами заиграли быстрее — уже англичане за нами не могли угнаться. Два Мишка Булгаков забил, один я. Подхожу к раздевалке, в дверях Нетто. Подмигиваю: «Ну что, всех отчисляем?»

— А он?

— Буркнул: «Пискарев, иди отсюда...» Игрок великий был, вопросов нет, а вот в тренерской профессии себя не нашел. Когда какие-то упражнения отрабатывали, ничего не объяснял. Ограничивался фразой: «Делай как я!» Но чтобы тренировать, этого недостаточно.

Александр Пискарев
Александр Пискарев.
из личного архива

Шизофрения

— Про Гуляева спартаковцы вашего поколения рассказывали: «С ним мы выиграли чемпионат и взяли серебро, но на установки к Николаю Алексеевичу как на концерт ходили».

— Так и есть. Мы даже приносили магнитофон, клали под стул, прикрывали цветочным горшком и записывали установки, разборы матчей. Потом слушали, хохотали. Столько перлов! «Штрафные у нас бьют Пискарев и Папаев. Но в основном Кокарев». «Теперь по Пискареву. Андреев, ты почему пас ему не отдал?» Выходим на разминку, голос Гуляева: «Бегите между собой».

— Это как?

— Змейкой, ё! «Попрыгали головами» — значит, шлифуем удары головой. Папаев запускает «свечу» над полем и спрашивает: «Николай Алексеевич, что делать?» — «Как что? Укрощай!» Или играем с «Араратом», ведем 3:0. За десять минут до конца матча Гуляев на бровке вдруг складывает руки рупором и голосит: «Минаев, передай ребятам — пусть включают морально-волевые!» На полном серьезе!

— Феноменально. А звали Гуляева Гундос.

— Потому что голос гнусавый.

— Кто Булгакова Самоцветом прозвал?

— Валерка Андреев. Из-за штанов. Разного цвета они были. Как и трусы.

— Ой.

— Миша не отличался бдительностью в смысле гигиены. У него же шизофрения была, в периоды обострений переставал за собой следить. Мог без всякого стеснения ходить в перепачканных трусах. Вот Андреев и выдал: «Изюм самоцветов».

— Изюм-то почему?

— Это из-за Старостина. Часто про Мишку говорил: «Есть в нем какая-то изюминка...»

— В чем еще проявлялась шизофрения?

— Впервые я с этим столкнулся перед матчем в Ростове. У Булгакова внезапно начались панические атаки. Кричал: «Я задыхаюсь! Не могу глотать!» Врач посмотрел горло — все нормально. А Миша: «Да вы ничего не понимаете!» Когда в Москву вернулись, его в психиатрическую больницу положили.

— Надолго?

— Через месяц вышел, приехал в Тарасовку, я приобнял. Он взбрыкнул: «Убери руки! Мне трудно дышать!» Странностей в поведении хватало. Например, в самолете садился между Володькой Петровым и Славой Амбарцумяном и три часа песни пел. Ребята поражались: «Ни разу не запнулся!» Но все равно не думали, что Миша так закончит. В 32 года выбросился из окна.

Валерий Урин. «В 58-м «Спартак» подкупил киевского вратаря — и стал чемпионом». Последнее интервью знаменитого динамовца

— Удивительно, как футболист с диагнозом шизофрения девять лет в «Спартак» провел.

— В другом клубе игрока с такими закидонами сразу бы отчислили. А Старостин и Мишу пригрел, и Федю Черенкова. Жалел их, оберегал. Он и к пьющим по-доброму относился. Врезалась в память его фраза про Ваську Калинова: «Пьяницы, как правило, — хорошие люди».

— О похождениях Калинова мы наслышаны.

— В том «Спартаке» без тормозов были двое — он и Колька Абрамов. Как-то в Ереване сидим в ресторане, ужинаем. Подходит армянин с бутылкой коньяка: «Ребята, хочу вас угостить». Все: «Спасибо, у нас режим...» Только Коля берет со стола вазочку, цветы вынимает и говорит: «Наливай!»

— Силен.

— Хлоп — залпом! Я думал, через пару минут рухнет, а он нормалек. Абрамов даже на игру водяру с собой брал. После матча заходил в автобус, садился в хвосте — и потягивал из горлышка. Не закусывая! Как при таком образе жизни до 55 лет дотянул, не представляю.

— Калинов в 48 без вести пропал в родной Балашихе.

— Никто не знает, что случилось в тот день. Возможно, в пьяной драке двинули по башке, а труп в лесу закопали. Это ж 90-е, в стране был полный беспредел... Жалко Ваську. Исключительно хороший парень! Беззлобный, юморной. Когда появился в «Спартаке», болельщики говорили Старостину: «Кого вы взяли? У Калинова же скорости нет». Николай Петрович отвечал: «Да вы что! Быстрее ветра!»

— Как отчисляли Калинова?

— До поры ему все прощалось. Симонян в Ваське тоже души не чаял. Мог на собрании пропесочить, а потом в Тарасовке вместе шли к станции. Там ресторанчик, бильярдная. Шары катали. «Палыч, получи «свояка» — «Давай, Вася, давай...» Со стороны посмотришь — лучшие друзья!

— Забавно.

— Как-то в раздевалке Симонян выговаривал: «Вася, опять тебя в пивной видели!» А тот простодушно: «Палыч, так свеженькое завезли!» Если Абрамов в любом состоянии на тренировку приезжал, то Калинов срывался — и на неделю пропадал. После очередного загула вернулся чистенький, свеженький, в белой рубашечке. Вышел в Кубке против «Локомотива», отыграл блистательно. Финтил, минимум брака, победный гол забил. Симонян в восторге: «Вася, ты сейчас в порядке. Ну, не бери больше водку, я тебя прошу!» Тот кивнул. И снова исчез на неделю. Все, отчислили!

Александр Пискарев
Александр Пискарев.
из личного архива

Девицы

— Был в том составе уникальный голкипер — Александр Прохоров. Которого дважды признавали лучшим вратарем Советского Союза. А ведь росточка небольшого.

— 176! Сегодня такого даже в первую лигу не возьмут. А тогда на росте не зацикливались. Играл-то Прошка здорово. Быстрый, прыгучий. Как и Кавазашвили, который всего на два сантиметра выше. Тот вообще пахал, как черт! На тренировке бросался за каждым мячом. Отбивал, мгновенно вскакивал, кричал: «Давай!» Обычно вратари не любят, когда их в упор расстреливают. Анзора же это только раззадоривало. Никогда обижался — наоборот, требовал: «Бей! Бей!» Вот Юра Дарвин в подобной ситуации мог не прыгнуть за мячом, ныл: «Ну что ты лупишь? Я еще не готов...»

— Был у Кавазашвили в «Спартаке» и другой конкурент — Йонас Баужа. Из-за чего они разругались?

— Понятия не имею. Конфликт произошел в аэропорту. Кончилось тем, что обозвали друг друга похабными словами. Баужу сразу посадили в запас, через год уехал в Одессу.

— А Прохоров метался между киевским «Динамо» и «Спартаком». Причем у Лобановского успел вырвать квартиру на Крещатике, а у Старостина — на улице Горького.

— Прошка от «Спартака» еще и «Волгу» получил! Парень непростой. Жадненький. Из тех, кто 20 копеек даст — и обязательно назад потребует. Хотя сумма смешная, особенно для футболиста.

— Ловчев и Кавазашвили рассказывали, что в 1970-м «Спартак» сдал матч одесскому «Черноморцу». В ваши времена такими вещами баловались?

— Нет. Иногда в каких-то городах уговаривали сдать игру, большие деньги предлагали — по 500-600 рублей...

Александр Прохоров. «Василий Сталин украл меня из ЦДКА». Как дворник с Арбата оказался знаменитым футболистом

— Каждому?

— Разумеется. Мы отказывались. Симонян и Старостин были в курсе, на установке говорили: «Ребята, понимаем, что не можем заплатить вам столько же, сколько соперник. Но вы — спартаковцы! Играйте честно!» Все, никаких вопросов. Потом Николай Петрович мог разве что по стольничку накинуть.

— Тоже неплохо.

— Когда в Алма-Ате не взяли деньги от гонцов из «Кайрата», те пригрозили: «Ну, держитесь! Отдадим эти бабки судьям, точно вас хлопнем!» Не помогло, мы все равно победили. В том «Спартаке» договорные матчи не играли.

— Похвально.

— Зато киевскому «Динамо» из года в год отдавали очки украинские команды. «Днепр», «Шахтер», «Металлист», «Черноморец», «Карпаты»... Киевляне и не скрывали. Говорили нам: «У нас всегда задел есть. А вы в своей Москве месите друг друга до кровавых соплей!»

— Вы Алма-Ату вспомнили. От Серебряникова и Кавазашвили мы узнали невероятные подробности. Пока футболисты «Кайрата» готовились на базе к матчу, накануне их жены принимали у себя дома игроков команды соперника. Старались за ночь так укатать, чтобы те по полю еле ползали. Всё ради премиальных.

— Это правда.

— Вас тоже «принимали»?

— Ну-у... Было. Я молодой, холостой. А девиц целая орава. Во главе с «мамкой», которая их и объединила. Жили они в доме напротив гостиницы, где останавливалась приезжая команда. Заходишь в номер — сразу звонок: «Ждем в гости!» Там все побывали.

— На следующий день играть не мешало?

— Абсолютно. У молодых сил вагон. Например, в 1973-м мы 2:1 в Алма-Ате выиграли, я забил победный. Через год там вообще 4:0 «Кайрат» вынесли, я два положил.

Николай Старостин
Николай Старостин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Старостин

— У вас есть объяснение — как Ловчев в 1972-м стал лучшим футболистом СССР?

— Вот это для меня загадка! Он же защитник, а «Спартак» тогда занял 11-е место. Да и за сборную на чемпионате Европы-1972 Ловчев не играл. Футболист, конечно, сильный, но лучшим в Союзе в тот год точно не был.

— Кто его Вонючка прозвал?

— Прохоров. Раньше у Женьки то ли с желудком были проблемы, то ли с зубами — изо рта попахивало. Впрочем, он и в переносном смысле Вонючка. Скандальный, вечно чем-то недоволен, все кругом плохие... Таким же в игровые годы был.

— Курили в вашем «Спартаке» многие?

— В этом деле чемпионы Логофет и Осянин. С утра до вечера — смоук, смоук, смоук. Но Гешка-то крепкий, выносливый, а у Коли здоровьишко слабенькое. Симонян в день игры даже на зарядку его не будил. Говорил: «Пусть выспится, силенок подкопит».

— Жил затворником?

— Да. Осянин — скромный, непритязательный, лишнего слова не вытянешь. Папаев такой же. Трудно раскачиваемый, не очень общительный.

— Вы застали в «Спартака» чудо-доктора Барсукова, который зубами двигал мебель?

— Да. Сам этого не видел, но ребята в красках расписывали. Мужик могучий, в прошлом штангист. Поддал, поспорил с кем-то, вцепился зубами в стол — и приподнял. А в Африке Барсуков с питоном боролся. Но не знал, что тот выделяет слизь. Через руки попала в рот, и бедный доктор так траванулся, что рычал от боли.

— Выжил?

— Откачали.

Олег Романцев и&nbsp;Николай Старостин. «Без «Спартака» интерес к футболу не тот». Истории к 100-летию красно-белых: Старостин, Романцев, Севидов, Дасаев

— Старостин каким вспоминается?

— Я не был его любимчиком. Отношения складывались непросто, еще и с Егоровичем меня сталкивал.

— Как?

— В Тарасовке перед матчем зайдет к нему в комнату: «Славка, соберись! У тебя всё есть! Ты лучше Пискарева, должен быть в составе!» Затем идет ко мне: «Сашка, мы так на тебя надеемся! Какой Егорович? Он же ничего не может, ты намного сильнее...»

— Егорович — тоже центрфорвард?

— Да. Защитник Вадим Иванов рассказал мне, как Егорович в «Спартак» попал. Играли в Запорожье халтурку. Вадик с бодуна, по полю еле передвигается. После матча Симонян спрашивает — мол, как тебе местный нападающий? Толковый? Иванов кивает — вроде ничего. А мне говорит: «Представляешь, я его вообще не помню! Весь матч — словно в тумане».

— Этим нападающим оказался Егорович?

— Ага. Но ему тяжело было в высшей лиге. Здоровый, бьется, пыхтит, а скорости-то нет. Бег семенящий, бедро не поднимается, оттолкнуться нормально не в силах. Года два в «Спартаке» провел и вернулся в Запорожье. А Старостин... Пересказывали мне, что происходило на скамейке во время матча с ЦСКА.

— Так-так.

— Счет 1:1, Николай Петрович сидит рядом с Гуляевым и весь второй тайм ему на ухо: «Меняй Пискарева! Бу-бу-бу...» Тут у ЦСКА вместо сломавшегося Астаповского в ворота становится Шмуц. Я получаю пас от Редина, и в касание метров с 25-ти сильно бью под штангу — гол! Андрей Петрович Старостин, в отличие от брата относившийся ко мне с теплотой, поворачивается — и произносит: «Никола-а-ай! Он тебя цветами — да по морде!»

Александр Пискарев — тренер «Химок».
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Хищники

— Был в вашей жизни удар по ногам, после которого поразились — как кости выдержали?

— С него моя карьера началась — с дублем «Текстильщика» приезжаю во Владикавказ. Бью с подъема, а защитник ставит «педаль». Боль сумасшедшая! Из глаз искры! Голеностоп раздуло. Через много лет доктор взглянул: «Да у тебя давным-давно связки полетели!»

— Всю карьеру так отыграли?

— В том-то и дело! Правую бутсу стаптывал на пятку. Жена поражалась: «Что это у тебя нога странно встает?» А когда со связками беда, начинаешь косолапить.

— Самый злой защитник того времени?

— Бубнов и Серега Никулин. Хищники!

— И Бубнов?

— Уф-ф! О чем вы говорите! Один подбрасывал — другой бил. Жестче я никого не встречал.

Александр Новиков (слева) и&nbsp;Кирилл Новиков (по&nbsp;центру). Александр Новиков: «Убеждал Кирилла принять «Динамо»

— Новикова по прозвищу Автоген не забыли?

— О! Точно! Кстати, сначала у него другое прозвище было — Нетцер. Вот это тройка страшная. Косили всех! Была история — играем с «Динамо» в Лужниках. Никулин — персональщик, сзади лупит и лупит. Локтями, снизу, постоянно в стык идет.

— А вы?

— Молчу. В перерыве приходим в раздевалку. Сажусь — а сверху надо мной нависает Старостин: «Ну что это ты? Не можешь даже мяч принять?!» Я голову поднимаю: «Николай Петрович, мне Бубнов с Никулиным всю спину отбили!» Знаете, что отвечает?

— Боимся предположить.

— На ногу свою показывает: «А ты ему **** коленом по яйцам!»

— А говорят еще, Николай Петрович матом не изъяснялся.

— Вообще-то не употреблял. Но в исключительных случаях — мог.

— В «Спартаке» было, кому ответить за динамовские проделки?

— Чтобы свой такой же? Логофет! Играем с киевлянами — Блохин от Гешки пытается убежать по левой бровке. Тот сразу встречает: ба-бах! Второй раз мяч принимает — снова ба-бах! И Блоха, ковыляя, уходит на противоположный фланг. А у Логофета такой скорости нет, чтобы Блохина опережать — спокойненько играет.

Гаденыш

— Вы покинули «Спартак» в конце 1975-го. Чувствовалось, что вылет в первую лигу не за горами?

— В 1975-м на базе «Спартака» создали олимпийскую сборную, которую возглавил Бесков. Кто-то в нее попадал, кто-то нет, футболисты мотались туда-сюда. Вместо полноценного тренировочного процесса начался раздрай. От прежней сыгранности ничего не осталось. Развалили команду! Это и привело к вылету.

— Вы с Бесковым ладили?

— Не особо. Тяжелый у него характер. Утром с тобой обнимается, а вечером может отчислить. Но если в команде это был деспот, то дома — подкаблучник.

— Неужели?

— Да-а! Валерия Николаевна с ним что хотела, то и делала. Ребята уже знали: если что-то стряслось, надо действовать через нее. Вот был в «Спартаке» защитник — Сергей Базулев. Провинился, Бесков объявил об отчислении. В команде шепнули: «Иди к Лере».

— Помогла?

— Пришел. Выслушала и сказала: «Завтра к 11 приезжай в Тарасовку. Все будет нормально, я с Костей поговорю». На следующий день Бесков встретил Базулева так, словно ничего не случилось.

Андрей Тихонов и&nbsp;Олег Романцев. «Давай скажем, что у тебя болезнь?» Почему Романцев убрал Тихонова из «Спартака»

— Как вы уходили из «Спартака»?

— Чувствовал, что на меня уже не рассчитывают. Собрался в московское «Динамо». Думал — заодно вопрос с армией закрою. Сейчас понимаю — поспешил. Нужно было перетерпеть. Остался бы в «Спартаке» — вся карьера сложилась бы по-другому...

— До «Динамо» вы не доехали.

— Ни с московским, ни с минским не срослось. В итоге забрали в смоленскую «Искру».

— Эту армейскую команду тренировал Лев Платонов, которого вы назвали «мерзопакостной личностью».

— Платонов вел себя как гаденыш. И Миневич, помощник, ему под стать. Пример хотите?

— Разумеется.

— Спортрота, заходит Миневич в казарму. Бросает кусок вареной колбасы, давит каблуком, удаляется. Через секунду залетает Платонов, указывает на ошметок — и в крик: «Что за бардак? Никаких увольнительных! Всех на учения отправлю!» А еще моей беременной жене звонил. Запугал, нагрубил... Гнида!

— Где в это время были?

— На гауптвахте.

— За что?

— История такая. Одесса, первенство Вооруженных сил. Встречаю Всеволода Боброва. Он очень хорошо ко мне относился. Говорит: «Тебя в ростовский СКА переводят» — «Слава богу! А то с Платоновым работать невыносимо. Постоянно орет, мат-перемат, грозит за Можай загнать». Бобров отвечает: «Тогда нечего тянуть. Сегодня же улетай». Подозвал майора, который должен меня сопровождать, я с сумкой перелез через забор, и мы помчались в аэропорт.

Александр Пискарев
Александр Пискарев.
из личного архива

Гауптвахта

— В «Искре» об отъезде знали?

— Нет. Бобров уверял, что приказ о моем переводе из одного округа в другой уже готов. Думаю, так и было. Но Платонов решил бумагу придержать.

— Зачем?

— Чтобы мне отомстить за побег. Ну и в назидание остальным. В Ростове я потренировался неделю, потом говорят: «Нет приказа. Возвращайся в «Искру». Тем временем Платонов позвонил моей жене: «Ваш муж пропал. Самовольно покинул территорию части, ему грозит трибунал!» Марина перепугалась, все бросила, прилетела в Севастополь, где «Искра» проводила сборы.

— Туда же поехали вы?

— Да. Сразу на «губу». Платонов настаивал, чтобы влепили 15 суток. Но начальник комендатуры меня узнал: «Пять — максимум». Еще поинтересовался: «Ты какую камеру предпочитаешь — общую или одиночку?»

— Какое разнообразие.

— Пожимаю плечами: «Откуда мне знать? Я ж никогда не сидел». В ответ: «Советую одиночку. Там ничего не подбросят. А если в общей у тебя найдут сигареты или спички — накинут срок. Могут месяц продержать». Выбрал одиночную.

Сборная СССР 60-х Анатолия Тарасова. «Все засунули языки в задницу». Олимпийский чемпион жестко нарушал режим, и Тарасов выгнал его из хоккея в 25 лет

— Трезво.

— Камера крохотная, кругом бетон, отопления нет. Вместо кровати — два козла и настил. Читать запрещено. Днем либо бродишь по этой клетушке взад-вперед, либо сидишь на табурете, впаянном в пол. К стене не прислонишься — холодина жуткая! А на мне тоненькая армейская рубашка. Только на ночь выдают шинель. Но спать все равно невозможно. Лампочка горит круглосуточно, укрыться с головой нельзя. Часовой всегда должен видеть твое лицо.

— Кормили-то как?

— Вот с этим проблем не было. Гречка, макароны по-флотски, компот. На убой! Правда, часовой, когда в туалет выводит, дверь в кабинку не закрывает. Глаз с тебя не спускает. Не самые приятные ощущения...

— О чем подумали, когда выпустили через пять суток?

— «Как же хорошо на свободе!» Вышел на улицу, глотнул свежего воздуха — кайф! На следующий день меня перебросили в ростовский СКА.

— Кто был тренером?

— Сначала Юрий Мосалев, через год его сменил Николай Самарин. Просто отмороженный! Матом крыл на весь стадион! В раздевалке стаканы в стену швырял, орал: «Я вам лампасами, да по морде!»

— Вот это тренер.

— К счастью, недолго с ним проработал. Потом поиграл в Калуге, Рязани, «Красной Пресне» и в 1980-м закончил. Началась новая жизнь.

Футбол
Сборная СССР по футболу
ФК Спартак (Москва)
Александр Пискарев
Евгений Гинер
Константин Генич
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