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Сегодня, 10:27

Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за проблем с визой

Александр Алаев.
Фото Global Look Press
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Председатель комитета УЕФА по футзалу и пляжному футболу Александр Алаев рассказал, что пропустит заседание организации из-за сложностей в оформлении визы.

«Я не смогу принять участие в заседании УЕФА по футзалу из-за сложностей с визой, затянулось оформление. На встрече подразумевается только очный формат», — приводит слова Алаева РИА «Новости».

Заседание комитета УЕФА по футзалу пройдет во вторник 25 апреля.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230425/uefa-1867501180.html
Футбол
Александр Алаев
УЕФА
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