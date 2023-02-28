Алаев — о финале Кубка России по мини-футболу: «Шикарная атмосфера, рад, что получился праздник»

Председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев заявил, что «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу прошел в шикарной атмосфере.

«Шикарная атмосфера, рад, что получился праздник. Хотел бы поблагодарить Российский футбольный союз (РФС), Григория Викторовича Иванова и всех, кто занимался организацией матча, потому что действительно получился шикарный матч, давно не был на такой атмосфере. Там, конечно, могут быть вопросы к судейству в конце [матча], но в целом, конечно, праздник удался. Хотелось бы, чтобы судьи тоже соответствовали уровню мероприятий», — приводит ТАСС слова Алаева.

«Финал четырех» Кубка России по мини-футболу прошел с 25 по 26 февраля в Екатеринбурге. Победителем турнира стала «Синара», которая в финальной игре обыграла КПРФ.