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Сегодня, 15:13

Алиев: «Отрадно, что игроки начинают понимать провокационные действия со стороны украинских команд»

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Президент Ассоциации мини-футбола Эмиль Алиев в разговоре с «СЭ» поддержал игрока португальского «Спортинга» Антона Соколова после отказа в рукопожатиях со стороны игроков украинского «Хита» в матче группового этапа мини-футбольной Лиги чемпионов.

«Отрадно, что игроки португальского «Спортинга» поддержали нашего Антона Соколова, который уже давно играет в этом клубе и завоевывает с ними медали и трофеи. Приятно, что они оказали ему моральную поддержку и не стали в ответ жать руки игрокам киевского клуба. Отрадно и то, что игроки клубов с мировым именем уже начинают понимать провокационные действия со стороны игроков украинских команд», — сказал Алиев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

После матча главный тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел свою команду в раздевалку без рукопожатий с соперниками.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.

Мини-футбол
Эмиль Алиев
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