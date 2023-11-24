ЦАФА и РФС ведут переговоры об участии женской сборной России по футзалу в турнире ассоциации

Пресс-атташе ЦАФА Полат Аллагулиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное участие сборных России в 2024 году в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Ранее Sport24 сообщил, что мужские и женские сборные России по футболу U14 и U17 могут принять участие в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в 2024 году.

«Пока контактов от РФС по поводу турниров U14 и U17 не было. Но ведутся переговоры по поводу участие женской сборной России по футзалу в турнире ЦАФА, который планируется в феврале», — сказали «СЭ» в пресс-службе ассоциации.

Футбольная ассоциация Центральной Азии — подразделение в Азиатской футбольной конфедерации, контролирующее футбол в странах Центральной Азии. Объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.