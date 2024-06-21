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Сегодня, 22:43

«Газпром-Югра» выиграл чемпионат России по футзалу

Алина Савинова
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«Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России по футзалу сезона-2023/24.

В пятом матче финальной серии югорский клуб в серии пенальти обыграл «Ухту» (3:3, по пен. — 4:2). В основное время за команду из Ухты голы забили Максим Перевалов, Сергей Денисов и Андрей Павлов. У «Газпром-Югры» отличились Николай Шистеров, Александр Виноградов и Дмитрий Шведко.

В дополнительное время победитель не определился — команды забили по два мяча. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Газпром-Югры».

Команда из Югорска выиграла финальную серию с результатом 4-1 и в четвертый раз стала чемпионом страны.

МФК Газпром-Югра (Югорск)
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«Газпром-Югра» обыграла «Ухту» и сравняла счет в финальной серии чемпионата России