«Газпром-Югра» выиграл чемпионат России по футзалу

«Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России по футзалу сезона-2023/24.

В пятом матче финальной серии югорский клуб в серии пенальти обыграл «Ухту» (3:3, по пен. — 4:2). В основное время за команду из Ухты голы забили Максим Перевалов, Сергей Денисов и Андрей Павлов. У «Газпром-Югры» отличились Николай Шистеров, Александр Виноградов и Дмитрий Шведко.

В дополнительное время победитель не определился — команды забили по два мяча. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Газпром-Югры».

Команда из Югорска выиграла финальную серию с результатом 4-1 и в четвертый раз стала чемпионом страны.