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Сегодня, 13:53

Ходов заявил, что «Норманочка» не имеет проблем с клубом из США на Copa Mundo

Алина Савинова
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Президент мини-футбольного клуба «Торпедо» Николай Ходов рассказал о взаимоотношениях женской российской команды «Норманочка» с американским «Нью-Эквадором» на международном турнире Copa Mundo.

«Чемпионом США является команда из Нью-Йорка, тоже во второй раз играет в Кубке мира, в августе прошлого года представители этой команды даже сожалели, что мы не играли в одной группе в силу жеребьевки, потому что интерес в США в то время к игре с чемпионом России был бы величайшим. И сейчас тоже самое. Люди спорта, если у них нет никаких личных политических инициатив, абсолютно не замылены и понимают, что качество футбола останется высоким у любой российской команды. А присутствие российского флага наряду с командой вызовет дополнительный интерес среди болельщиков. Поэтому расцениваем это так. К США тут вопросов нет», — приводит ТАСС слова Ходова.

Ранее стало известно, что «Норманочка» будет выступать на Copa Mundo под флагом России.

Турнир будет проходить в Парангуа (Бразилия) с 4 по 10 июля. «Норманочка» сыграет в одной группе с бразильскими «Лондриной», «Рио Бранко» и аргентинским «Сан-Лоренцо». В турнире прошлого года российская команда заняла 3-е место.

Источник: https://tass.ru/sport/18184419
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В «Норманочке» рассчитывают дойти до финала на турнире по футзалу Copa Mundo