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Сегодня, 12:00

Игроки украинского мини-футбольного клуба отказались пожать руку россиянину из «Спортинга»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игроки мини-футбольного клуба «Хит» из Киева отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Futsal legends.

По данным источника, инцидент произошел 25 октября на матче «Спортинг» — «Хит» (2:2). Перед началом встречи спортсмены с Украины проигнорировали Соколова во время предматчевого рукопожатия. Футболисты португальской команды, шедшие за россиянином, также отказались подать руку украинцам.

После матча главный тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел свою команду в раздевалку без рукопожатий с соперниками.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.

Источник: РИА Новости
Мини-футбол
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