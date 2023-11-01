Игроки украинского мини-футбольного клуба отказались пожать руку россиянину из «Спортинга»

Игроки мини-футбольного клуба «Хит» из Киева отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Futsal legends.

По данным источника, инцидент произошел 25 октября на матче «Спортинг» — «Хит» (2:2). Перед началом встречи спортсмены с Украины проигнорировали Соколова во время предматчевого рукопожатия. Футболисты португальской команды, шедшие за россиянином, также отказались подать руку украинцам.

После матча главный тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел свою команду в раздевалку без рукопожатий с соперниками.

Сообщается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.