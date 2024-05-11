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Сегодня, 04:07

Чишкала: «Уровень сборной России очень высокий, у нас сильный чемпионат, но он может быть еще сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной России по футзалу Иван Чишкала оценил уровень российской команды после товарищеских матчей против Сербии.

«Уровень сборной России очень высокий, у нас сильный чемпионат, но он может быть еще сильнее. Хоть мы и не играем на крупных турнирах, но при этом уровень все равно еще пока держится. Это демонстрируют матчи и с Сербией, и с Ираном — мы, играя против самых сильных соперников, можем их обыгрывать, и скорее обыграем, чем проиграем. Российскую сборную в футзале все уважают, с ней считаются, поэтому, даже сейчас, когда нас нет на турнирах, многие сборные шутят и говорят что-то вроде: «Хорошо, что вас нет, хоть побольше шансов на победу у нас». Да, есть огрехи, если смотреть по тем же самым играм с Сербией, мы еще в стадии перестройки находимся сейчас, потому что многие футболисты закончили. Мы еще ищем себя пока что», — цитирует ТАСС Чишкалу.

21 марта российский футзалисты обыграли сборную Сербии — 4:0.

Источник: https://metaratings.ru/news/chishkala-mnogie-sbornye-shutyat-khorosho-chto-rossii-net-bolshe-shansov-na-pobedu-361687/
Футбол
Сборная России по мини-футболу
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