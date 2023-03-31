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Мини-футбол

Сегодня, 15:05

Команды из ДНР и ЛНР поучаствовали в проекте «Мини-футбол в школу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев рассказал, что команды из ДНР и ЛНР приняли участие в проекте «Мини-футбол в школу».

«Минувший сезон проекта «Мини-футбол – в школу» получился знаковым. При поддержке Министерства спорта Российской Федерации и лично заместителя министра спорта Одеса Байсултанова мы привезли на всероссийский финал 11 команд юношей и девушек из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской области. Помимо соревновательной части, для них были организованы культурная и развлекательная программы, мы передали этим школами дополнительные наборы спортивного инвентаря. Было очень приятно видеть счастливые лица детей, их наставников, слышать искренние слова благодарности.

Ребята 2005-2006 г. р. из Донецка стали победителями в своей возрастной группе, а их сверстники из Луганска выиграли бронзовые награды. Но понятно, что результат сейчас для этих детей не самое важное. Главное, что они смогли полноценно принять участие во всероссийском турнире, почувствовать себя полноправными членами этой огромной спортивной семьи. Ассоциация мини-футбола России будет и в дальнейшем оказывать поддержку этим областям, мы уже обсудили направления и ряд основных шагов по развитию школьного спорта, мини-футбольных соревнований для скорейшей интеграции в жизнь нашей страны. Для нас большая честь, что на 18-м году жизни проект «Мини-футбол – в школу», поддержанный президентом России Владимиром Путиным, выполняет эту важнейшую государственную задачу, а число его участников по итогам сезона приблизилось к 2 миллионам человек», – цитирует Алиева ТАСС.

Проект «Мини-футбол в школу» реализуется в России с 2005 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17418271
Эмиль Алиев
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