«Кристалл» и «Норманочка» вышли в четвертьфинал Кубка мира по футзалу

Российские клубы «Кристалл» и «Норманочка» вышли в плей-офф Кубка мира по футзалу.

Команда из Санкт-Петербурга на групповой стадии выиграла все три матча и вышла в четвертьфинал, где встретится с «Фукуи Маруока» из Японии. Нижегородская команда одержала 2 победы и сыграет в первом раунде плей-офф с «Фемэйл Футзал» из Бразилии.

Кубок мира по футзалу, 1/4 финала

«Табоао Магнус» (Бразилия) — «Баратейро» (Бразилия)

«Кристалл» (Россия) — «Фукуи Маруока» (Япония)

«Норманочка» (Россия) — «Фемэйл Футзал» (Бразилия)

«Стейн Каскавел» (Бразилия) — «Хувентас» (Колумбия)