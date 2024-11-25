Кубок года «Спорт-Экспресс» по мини-футболу среди корпоративных команд: найдите новых партнеров по бизнесу!

15 декабря в манеже академии «Спартака» имени Ф.Черенкова состоится первый в истории турнир корпоративных команд по мини-футболу Кубок года «Спорт-Экспресс».

Мы подведем итоги 2024-го в честной спортивной борьбе, ведь здоровый образ жизни — это не только адреналин в крови, яркие эмоции, но и залог успеха в любой отрасли. Конечно, «СЭ» подробно осветит Кубок года, а победители получат памятные призы.

Кроме того, у участников соревнований появится уникальный шанс расширить спектр своих деловых контактов, ведь известно, что спорт объединяет и сближает, а непринужденная обстановка футбольных соревнований еще больше способствует появлению новых связей.

Заявочная кампания подходит к концу — для участников осталось всего два места. Не тяните с регистрацией — как и на поле, тут все решает скорость.

Зарегистрироваться на Кубок года «Спорт-Экспресс» и узнать более подробную информацию о турнире можно через компанию — устроителя соревнований «Бизнес Спорт», контактные данные: Верина Юлия +7 (977) 258-58-58, e-mail: verina@bsport.ru.