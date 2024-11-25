Кубок года «Спорт-Экспресс» по мини-футболу среди корпоративных команд: сделайте свой бренд еще известнее!

15 декабря в манеже академии «Спартака» имени Ф.Черенкова состоится первый в истории турнир корпоративных команд по мини-футболу Кубок года «Спорт-Экспресс».

Мы подведем итоги 2024-го в честной спортивной борьбе, ведь здоровый образ жизни — это не только адреналин в крови, яркие эмоции, но и залог успеха в любой отрасли.

Кроме того, у участников соревнований появится уникальный шанс попасть на главные площадки «СЭ», который подробно осветит соревнования. Не упустите возможность сделать бренд вашей компании еще более узнаваемым — ведь у издания федеральный охват.

Заявочная кампания подходит к концу — для участников осталось всего два места. Не тяните с регистрацией — как и на поле, тут все решает скорость.

Зарегистрироваться на Кубок года «Спорт-Экспресс» и узнать более подробную информацию о турнире можно через компанию-устроителя соревнований «Бизнес Спорт», контактные данные: Верина Юлия +7 (977) 258-58-58, e-mail: verina@bsport.ru

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