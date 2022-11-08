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8 ноября, 23:36

Маевский подвел итоги матчей сборной России по мини-футболу с командой Таджикистана

Анна Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России мини-футболу Константин Маевский подвел итоги товарищеских матчей с командой Таджикистана.

7 ноября сборная России уступила команде Таджикистана со счетом 7:10. Встреча 8 ноября завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян.

«В любом случае очень здорово, что сборная живет, матчи в Таджикистане показали, что наши новые ребята, те футболисты, на которых в дальнейшем собираемся опираться, показали, что они достаточно талантливые.

С другой стороны, мы все отчетливо видим, что есть огромный ресурс и потенциал к росту, очень здорово, что мы сыграли с командой, которая за последнее время очень серьезно прогрессирует. То радушие, с которым нас приняли в Душанбе, контрастирует с тем, с чем мы столкнулись на поле, потому что команда очень квалифицированная, имела великолепную поддержку», — приводит слова Маевского ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/16275705
Сборная России по мини-футболу
Константин Маевский
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Сборная России по мини-футболу пропустила 10 мячей от Таджикистана в товарищеском матче