МФК «Сибиряк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за проявление болельщиками расизма

КДК РФС на заседании в понедельник, 13 января, принял решение по инциденту во время второго матча 14-го тура чемпионата России «Сибиряк» — «Норильский никель» (1:6). После игры клуб из Норильска обвинила фанатов новосибирской команды в проявлениях расизма в отношении бразильца Нандо, имеющего гражданство РФ.

КДК за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы оштрафовал «Сибиряк» на 500 тысяч рублей, клуб проведет один матч чемпионата без зрителей (еще два — условно).

Кроме того, для клуба из Новосибирска установлен испытательный срок в один год.

Также КДК обратил внимание департамента судейства и инспектирования РФС на работу судейской бригады на этот матче.