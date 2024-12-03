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Сегодня, 13:54

Мужская и женская сборные России по футзалу сыграют матчи против Киргизии

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Мужская и женская сборные России по футзалу проведут встречи с представителями Киргизии в декабре, об этом сообщает пресс-служба РФС.

Команды сыграют по два матча, встречи пройдут 14 и 15 декабря во дворце спорта Федерации футбола Киргизии в Бишкеке.

Последние матчи мужской сборной были сыграны в конце сентября со сборной Чили в столице страны Сантьяго. В первом россияне потерпели поражение со счетом 0:3, а вторая встреча завершилась вничью 3:3. Женская команда в ноябре провела два матча против сборной Вьетнама в Хошимине (6:0, 6:1).

Национальные команды были отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Источник: РФС
Сборная России по мини-футболу
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