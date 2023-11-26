Никоноров сравнил мини-футболиста Еременко с Пеле

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, кого из современных мини-футболистов можно сравнить с Константином Еременко.

«С ним сложно кого-то сравнивать. Это как пытаться кого-то ставить в один ряд с Пеле. Константин тоже был человеком-эпохой, лучшим мини-футболистом XX века. Из ныне играющих ребят отчасти его преемником можно назвать Сергея Абрамова, капитана «Синары» и сборной России, но ему уже 33 года. А вот из молодых и подающих надежды, на мой взгляд, сейчас выделяется его одноклубник Павел Карпов», — приводит RT слова Никонорова.

Еременко с 1992 по 2001 год выступал за московскую «Дину». Вместе со сборной России он стал победителем чемпионата Европы по мини-футболу в 1999 году.