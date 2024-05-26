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Сегодня, 09:45

Нижегородское «Торпедо» вышло в финал турнира по футзалу в Бразилии

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Нижегородское «Торпедо» стало финалистом турнира Copa Mundo по футзалу среди молодежных команд. Соревнования проходят в Бразилии.

В полуфинальной встрече «Торпедо» обыграло бразильский клуб «Рио Бранко» со счетом 5:2. Лучшим игроком матча признан голкипер российской команды Дмитрий Юдин, забивший гол из своей площади ворот. В финале нижегородцы сыграют с «Жоинвиль-Крона» из Бразилии.

Решающий матч состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 21:00 по московскому времени. Бронзовые медали турнира оспорят местные «Рио Бранко» и «Васко да Гама».

В соревнованиях принимают участие команды из Колумбии, США, Японии, Аргентины, Бразилии, Новой Зеландии, Канады и Испании. «Торпедо» выступает под российским флагом.

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