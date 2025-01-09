«Норильский никель» обвинил фанатов «Сибиряка» в расизме в адрес Нандо

«Норильский никель» обвинил фанатов «Сибиряка» в проявлениях расизма в отношении игрока сборной России Нандо во время матча в рамках 14-го тура чемпионата страны по футзалу.

«Незадолго до конца сегодняшнего матча произошел инцидент, который в любом здоровом обществе ничего кроме отвращения вызвать не может. Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма. В итоге наш темнокожий игрок, к слову, еще в недавнем прошлом защищавший цвета российской сборной, не желая мириться с происходящим на трибуне был вынужден досрочно покинуть игровую площадку», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Клуб также твердо убежден, что подобные люди из числа фанатов, страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом. Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота. «Норильский никель» надеемтся, что РФС и другие компетентные организации примут решительные меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились.

Встреча прошла 9 января в Новосибирске и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей. Нандо — пятикратный чемпион России и шестикратный обладатель Кубка страны. Он играл за «Динамо», «Газпром-Югру», КПРФ, «Динамо» (Самара). С 2022 года выступает за сборную России, в составе которой стал серебряным призером чемпионата Европы.