Президент «Норманочки» подвел итоги группового этапа Copa Mundo по мини-футболу

Президент мини-футбольного клуба «Торпедо» Николай Ходов заявил, что групповой этап турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo был непростым для российского клуба «Норманочка», но команда справилась с поставленными перед ней задачами.

«Точно нелегко было на групповом этапе, мы уже окрестили этот квартет «группой смерти», потому что канадская команда «Торонто» была заменена на «Лондрину», которая сейчас занимает третье место в федеральной лиге Бразилии, с ними же нам играть четвертьфинал. То есть по большому счету из группы не вышел чемпион Аргентины, бронзовый призер Кубка Либертадорес, поэтому это была не легкая прогулка, а тяжелая работа, было очень важно выйти досрочно в четвертьфинал и занять первое место в группе, обе задачи были выполнены. Когда ставишь цель выйти в финал турнира, ожидания перед плей-офф самые боевые. Чтобы до финала дойти, нужно хорошо отыграть самый сложный матч — четвертьфинал. Ожидания хорошие, потому что команда готова и цель на финал никак не корректировалась, поэтому будем ее выполнять», — приводит слова Ходова ТАСС.

В матче первого тура группового этапа российская команда обыграла бразильский «Рио Бранко» со счетом 7:0. Турнир Copa Mundo проходит в Парангуа (Бразилия) с 4 по 10 июля.

«Норманочка» была основана в 2018 году и входит в систему «Торпедо» (мини-футбол). Клуб из Нижегородской области является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, также на счету команды бронза Кубка Мира сезона-2022/23.