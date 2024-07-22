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Мини-футбол

Сегодня, 23:22

Путин наградил орденом Дружбы президента Ассоциации мини-футбола России Алиева

Алина Савинова
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Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить главу Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиля Алиева орденом Дружбы.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Алиева Эмиля Гуметовича — президента общероссийской общественной организации «Ассоциация мини-футбола России», — приводит ТАСС текст указа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Алиев с 2005 по 2011 год был генеральным директором АМФР, после чего он возглавил организацию. За период работы 46-летнего специалиста в Ассоциации мини-футбола России национальная команда стала серебряным призером чемпионата мира (2016), четыре раза выиграла серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы.

С 2019 года Алиев является «Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации».

Источник: ТАСС
Мини-футбол
Эмиль Алиев
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