RMC Sport: ФИФА расследует скандальный матч Ирана и Франции на чемпионате мира по футзалу

ФИФА начала проверку матча между сборными Франции и Ирана на чемпионате мира по футзалу, сообщает RMC Sport.

По данным источника, жалобу после игры подали национальные команды Ливии и Парагвая, считая, что игра имеет договорной характер. Матч завершился победой Ирана со счетом 4:1.

ФИФА подтвердила жалобу, но от дальнейших комментариев отказалась.

«Никаких дальнейших комментариев не будет, пока этот процесс продолжается», — цитирует издание ФИФА.

Иран и Франция вышли в 1/8 финала турнира. Франция сыграет 27 сентября с Таиландом, Иран 26-го числа встретится с Марокко. Турнир завершился 6 октября.