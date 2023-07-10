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Самойлова — о поражении «Норманочки» от «Стайн Каскавел»: «Проиграли на своих же ошибках»

Алина Савинова
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Игрок мини-футбольной «Норманочки» Мария Самойлова прокомментировала поражение команды в полуфинале Кубка мира против бразильской «Стайн Каскавел» (1:3).

«Проиграли на своих же ошибках, переключение на оборону, получили на контратаке два последних мяча. От матча положительные впечатления остались. Соперник хороший, но все равно могли выжать больше, по игре многое не выполнили. Я думаю, что в этом турнире все команды хорошие, борются до конца, борьба происходит на каждом участке поля, команды просто так не попадают в четвертьфинал и полуфинал. Можно со всеми соперниками играть, нет ничего невозможного. Матчи за выход в полуфинал и финал были трудные, но мы получили определенный опыт, и я считаю, что такие матчи пойдут нам на пользу», — цитирует Самойлову Metaratings.ru.

В понедельник, 10 июля, «Норманочка» проведет матч за третье место против «Табоана».

Кубок мира среди женских клубных команд проходит в Бразилии. В турнире принимают участие 12 клубов.

Источник: https://metaratings.ru/news/igrok-normanochki-samoilova-vyskazalas-o-porazhenii-ot-stain-kaskavel-v-polufinale-kubka-mira-264924/
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