Сборная России по мини-футболу дважды сыграет с Ираном в декабре

Сборная России по мини-футболу проведет два товарищеских матча против Ирана в декабре, сообщается на официальном сайте РФС.

Встречи пройдут 18 и 19 декабря в иранском городе Лар.

«Сборная Ирана является одной из лучших футзальных держав планеты, поэтому в особом представлении не нуждается. Команда обладает высочайшим набором исполнителей, а при домашних трибунах будет опаснее вдвойне. Нас ждут сложные, но очень интересные матчи», — приводит сайт РФС слова главного тренера сборной России Бесо Зоидзе.

Сборная Ирана по мини-футболу занимает шестое место в рейтинге ФИФА.