Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
PARI Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 18:05

Смотри эксклюзивно матчи II этапа и «Финал четырех» WINLINE Кубка России по футзалу

Telegram Дзен

Трансляции будут доступны в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в прямом эфире и в записи в разделе «Спорт».

24 января стартует плей-офф 33-го розыгрыша WINLINE Кубка России по футзалу. Начиная со стадии 1/8 финала будут показаны все матчи соревнования, включая «Финал четырех».

В нынешнем сезоне в розыгрыше принимают участие команды из 14 регионов России. По две команды представляют Республику Коми («Новая генерация» и «Ухта») и Ханты-Мансийский автономный округ («Газпром-Югра» и «Факел»). По одной — Москву (МФК КПРФ) и Санкт-Петербург («Кристалл»), Ямало-Ненецкий автономный округ («Факел ЯМАЛ»), Красноярский край («Норильский никель»), Оренбургскую («Металлург»), Липецкую (ЛКС), Свердловскую («Синара»), Иркутскую («ИрАэро»), Нижегородскую («Торпедо»), Новосибирскую («Сибиряк»), Тюменскую («Тюмень») и Саратовскую («Саратов-Волга») области.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 24 и 26 января, заключительные четыре игры состоятся 21-23 февраля. Клубы суперлиги сыграют по одному домашнему и выездному матчу, кроме «Газпром-Югры», КПРФ, «Тюмени» и «Ухты», которые проведут оба матча этапа на домашних аренах соперников из высшей лиги.

Действующий обладатель кубка — «Норильский никель». В «Финале четырех» Кубка-2024, который прошел в Норильске, кроме хозяев сыграли «Газпром-Югра», «Ухта» и «КПРФ». В решающем матче норильчане обыграли «Газпром-Югру» со счетом 4:3, эта победа стала для клуба второй в истории. Среди действующих участников Кубка самыми титулованными являются «Газпром-Югра» (пятикратный обладатель трофея) и «Синара» (трехкратный).

Место и точные даты проведения «Финала четырех» будет определено позднее.

Читайте также
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
Популярное видео
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя