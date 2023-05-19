«Торпедо» одержало вторую крупную победу на ЧМ среди молодежных команд по мини-футболу

Нижегородское «Торпедо» разгромило аргентинскую команду «Пасифико» в матче группового этапа чемпионата мира среди молодежных команд по мини-футболу.

18 мая российская команда обыграла соперника со счетом 7:1.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу группы С. В первом матче команда обыграла японский клуб «Альма» (8:2).

Чемпионат мира проходит с 16 по 23 мая в Бразилии. В турнире участвуют команды из Испании, Аргентины, Японии, США, Канады и других стран.