Тренер сборной России по мини-футболу рассказал, что перенял у Карпина идею смены капитана

Старший тренер сборной России по мини-футболу Константин Маевский поделился мнением о практике с заменой капитана национальной сборной.

7 ноября сборная России уступила команде Таджикистана со счетом 7:10. Встреча 8 ноября завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян. В первой игре капитаном россиян был Никита Фахрутдинов, во второй — Артем Ниязов.

«Поменял капитана после первой игры? Я с удовольствием посмотрел на практику, которую ввел Валерий Георгиевич Карпин в национальной команде. Я считаю, что в этом есть определенное положительное зерно. Но еще здесь дело в том, что Фахрутдинов в первом матче сыграл не очень удачно из-за своего состояния. Он был капитаном, нам матч не удался. Ниязов в первой встрече, наоборот, был лидером, его лидерские качества в команде КПРФ сомнению не подлежат. Поэтому у нас в этом плане все нормально, я с ребятами нормально переговорил, восприняли все очень положительно», — приводит слова Маевского ТАСС.

Он также завил, что Фахрутдинов прилетел на матч с микротравмой. По его словам, игрок находится в самом плохом состоянии, но он настоящий боец, поэтому сыграл и сделал это хорошо.