УЕФА пригласил Алаева принять участие в заседании комитета по футзалу и пляжному футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил Российскому футбольному союзу (РФС) письмо на имя вице-президента организации Александра Алаева с приглашением принять участие в заседании комитета по футзалу и пляжному футболу, сообщает ТАСС.

По информации источника, заседание организации запланировано на апрель.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

В конце января рабочая группа, в которую вошли представители РФС и УЕФА, провела первую встречу по поводу возможного возвращения российских клубов в европейские турниры. Следующая встреча запланирована на февраль.