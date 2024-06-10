«Газпром-Югра» обыграла «Ухту» и сравняла счет в финальной серии чемпионата России

«Газпром-Югра» на выезде победила «Ухту» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу — 3:3 (пенальти 6:5).

Основное время матча завершилось вничью (2:2). В дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались гости — 6:5.

«Газпром-Югра» сравняла счет в серии (1-1).

В серии за третье место «Тюмень» во втором матче обыграла КПРФ (4:5 (2:1) д.в.) и сравняла счет в серии (1-1).

Мини-футбол

PARI Чемпионат России

Финал

«Ухта» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:4 (1:2) д.в. Пенальти — 5:6

Счет в серии: 1-1

10 июня. Ухта. «УСК Ухта».

Матч за 3-е место

КПРФ (Москва) — «Тюмень» - 4:5 (2:1) д.в.

10 июня. Климовск. «УСЦ Юность».