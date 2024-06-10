Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
PARI Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 21:16

«Газпром-Югра» обыграла «Ухту» и сравняла счет в финальной серии чемпионата России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Газпром-Югра» на выезде победила «Ухту» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу — 3:3 (пенальти 6:5).

Основное время матча завершилось вничью (2:2). В дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались гости — 6:5.

«Газпром-Югра» сравняла счет в серии (1-1).

В серии за третье место «Тюмень» во втором матче обыграла КПРФ (4:5 (2:1) д.в.) и сравняла счет в серии (1-1).

Мини-футбол

PARI Чемпионат России

Финал

«Ухта» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 3:4 (1:2) д.в. Пенальти — 5:6

Счет в серии: 1-1

10 июня. Ухта. «УСК Ухта».

Матч за 3-е место

КПРФ (Москва) — «Тюмень» - 4:5 (2:1) д.в.

10 июня. Климовск. «УСЦ Юность».

Мини-футбол
0
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Ухта» обыграла «Газпром-Югру» в первом матче серии финала чемпионата России по мини-футболу