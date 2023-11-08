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Сегодня, 18:23

В АМФР выразили готовность помочь родственникам Лесина с организацией похорон

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Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев прокомментировал «СЭ» гибель российского футболиста Алексея Лесина.

«Выражаем соболезнования родственникам футболиста. Он принимал участие и в соревнованиях по мини-футболу. Будет ли ассоциация помогать семье футболиста с организацией похорон? К нам пока никто не обращался. Мы связались с нашим представителем, который отвечает за проект «Городская лига», где этот футболист принимал участие. Сейчас идет первый контакт. Узнаем, что нужно. Конечно, если потребуются наша помощь, то мы обязательно окажем поддержку. Это мы делаем всегда», — сказал Алиев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Алексей Лесин. В Сочи погиб российский футболист Алексей Лесин. Обстоятельства очень странные

Церемония прощания с Лесиным состоится 12 ноября в Чебоксарах. В Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики его назвали одним из самых ярких игроков региона.

В разные годы футболист играл за «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

Алексей Лесин
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