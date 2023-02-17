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Сегодня, 14:18

В Ассоциации мини-футбола России положительно оценили решение УЕФА оштрафовать Украину за полуфинал Евро-2022

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Эмиль Алиев.
Фото amfr.ru
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Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы-2022 между сборными России и Украины. Ранее об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Мы были участниками того полуфинала и видели то, что происходило. Сам факт признания со стороны УЕФА того, что это было просто нарушение всех регламентов и правил поведения — как морально-этических, так и спортивных, — это хороший факт, несмотря на то что этот процесс был долгим. Учитывая политическую напряженность, решение оштрафовать Украинскую ассоциацию по мини-футболу — хороший знак того, что УЕФА соблюдает правила как главная организация. Считаю это нормальным», — сказал Алиев «СЭ».

В отчете Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции (CEDB) УЕФА отмечается, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на 20 тысяч евро за провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования.

Встреча, прошедшая 4 февраля в Нидерландах, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперника.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
УЕФА
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УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча со сборной России