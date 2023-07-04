Женская команда по футзалу «Норманочка» выступит на турнире в Бразилии под российским флагом

Президент мини-футбольного клуба «Торпедо» Николай Ходов сообщил, что российская женская команда «Норманочка» выступит на международном турнире Copa Mundo в Бразилии под флагом страны.

«Для команды, для страны это важнейшая вещь — представлять свою футзальную школу на уникальном международном уровне. Не наша проблема, что лучшие клубы, входящие в элиту, в том числе испанские, португальские, в этом турнире не принимают участия. Тогда (в турнире прошлого года. — Прим. «СЭ») это тоже было из-за того, что флаг России выставлялся на показ, кстати, местные бразильские болельщики тепло принимали футболистов, брали интервью, фотографировались. В этот раз тоже сыграем с флагом России», — приводит ТАСС Слова Ходова.

Copa Mundo будет проходить в Парангуа (Бразилия) с 4 по 10 июля. «Норманочка» выступит в группе А с бразильскими «Лондриной», «Рио Бранко» и аргентинским «Сан-Лоренцо». В турнире прошлого года российская команда заняла 3-е место.

«Норманочка» была основана в 2018 году и входит в систему «Торпедо» (мини-футбол). Клуб из Нижегородской области является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка России, также на счету команды бронза Кубка Мира сезона-2022/23.