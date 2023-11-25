Женская сборная России по футзалу может выступить на турнире ЦАФА

Женская сборная России по футзалу может выступить на турнире Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА).

«Ведутся переговоры по поводу участия женской сборной России по футзалу в турнире ЦАФА, который запланирован на февраль», — приводит заявление пресс-службы ЦАФА ТАСС.

Футбольная ассоциация Центральной Азии — подразделение в Азиатской футбольной конфедерации, контролирующее футбол в странах Центральной Азии. Объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году участие в Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять национальная сборная России под руководством Валерия Карпина, однако в итоге этого не случилось.