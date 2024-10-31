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Сегодня, 18:56

Женская сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама

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В пресс-службе РФС сообщили, что женская сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Вьетнама.

Встречи пройдут 8 и 10 ноября в Хошимине.

Последние матчи сборная провела в мае. Тогда россиянки дважды сыграли с командой Узбекистана — первая встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0, вторая игра осталась за соперницами (4:2).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: РФС
Сборная России по мини-футболу

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