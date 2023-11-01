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Мини-футбол

Сегодня, 17:55

Журова предложила МОК расширить количество стран, к чьим спортсменам не стоит проявлять дискриминацию

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» объяснила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен расширить список стран, к чьим спортсменам не стоит проявлять дискриминацию на фоне государственных конфликтов.

«Рекомендации МОК распространяются на всех, потому что они являются эталоном. Заявления Олимпийского комитета не должны ворошить вопрос дискриминации, иначе получится ситуация, как в мини-футболе, где кто-то кому-то не пожал руку. Это неприемлемо. Или же МОК должен расширить количество примеров, что является национализмом, а что нет. Или расширить количество стран, к чьим спортсменам не стоит проявлять дискриминацию», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

25 октября игроки мини-футбольного клуба «Хит» из Киева отказались пожимать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову перед матчем Лиги чемпионов (2:2). Позже стало известно, что УЕФА открыл дисциплинарное дело по данному инциденту.

Мини-футбол
Светлана Журова
МОК
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