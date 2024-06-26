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Сегодня, 05:53

Купатадзе: «Чувствую, что тренерство — моя ниша»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Газпрома-Югры» и сборной Грузии Звиад Купатадзе рассказал о планах на будущее. В этом году ему исполнится 45 лет.

«Я очень люблю футбол. Любая победа меня будоражит, и я сразу же ставлю новую цель перед собой. Да, мне 44. Но до сих пор ощущаю себя маленьким шестилетним ребенком, который пришел на первую тренировку. Эти эмоции, они до сих пор во мне и никуда не исчезают. И пока организм не дает никаких сбоев и намеков, что пора заканчивать. Хотел бы остаться на площадке еще на год, потому что впереди отбор на чемпионат Европы-2026. Хотел бы помочь сборной Грузии по максимуму.

Конечно, очень хотелось бы стать тренером! Говорили с руководством «Газпром-Югры» на эту тему. До сих пор не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба. В скором времени будем общаться с руководителями, рассматривать различные варианты... Я думаю, что быть тренером — очень здорово, достойно. Прекрасная возможность передать молодым опыт, знания, а их много накопилось. Позднее, естественно, есть желание поработать с профессиональными командами, и на международном уровне тоже. Чувствую, что тренерство — моя ниша», — цитирует «РБ Спорт» Купатадзе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zviad-kupatadze-nameren-pomoch-sbornoj-gruzii-v-otbore-na-evro-2026-a-zatem-stat-trenerom/
Мини-футбол
МФК Газпром-Югра (Югорск)
Звиад Купатадзе
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